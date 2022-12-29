新型態電商 嗅到什麼商機？

【文／周佳蓉】

疫情趨緩，實體店面有東山再起之勢，而疫情紅利過後，消費型態或許變了，電商該如何穩住營運？包括多通路、ＯＭＯ轉型，市面上開始有新型態模式崛起。

美國聯準會升息連連，物價通膨創四十年來新高，經濟衰退使得消費者捏緊荷包，但電商業績之所以陷入低迷，最主要的因素還是在於與疫情期間相比，人們不再需要如此依賴網購滿足日常生活，這兩年整體零售市場，可說是發生了翻天覆地的變化，無論餐飲業還是零售業，消費動能都逐步從實體往電商轉移，然而隨著疫情逐漸趨緩，消費人潮得以重返街頭，實體零售業者頗有東山再起之勢。

以解封時間相對早的美國而言，二一年零售實體的開店數開始高於關店數，電商龍頭Amazon面對的卻是供應鏈瓶頸、貨物價格和薪資上漲造成的營運成本大增，在二二年出現成立公司以來最大的裁員潮，除了有企業雲端支出縮減使亞馬遜營運趨緩的影響因素以外，電商業績成長下滑對亞馬遜的營運也產生衝擊。

蝦皮裁員、熊媽媽收攤

再從目光轉回台灣，二二年前三季實體零售業規模年增率達八．六八％，不但超越電商同期的成長表現，更刷新十八年來新高；反之，電商在疫情紅利接近尾聲，民眾網購消費力道明顯不若從前，從經濟部最新數據可知，零售營業額細項中的「電子購物及郵購業」，除了一月和十一月營業額為二六二億元、三六五億元達到兩個創新高紀錄，其餘月份僅個位數到一成多的年增幅度，明顯低於二一年動輒雙位數甚至三成以上的成長。

零售業Ｄ２Ｃ（直接面對終端客戶）及ＯＭＯ（虛實融合）趨勢在近年崛起，Ｄ２Ｃ模式幫助企業透過自有門市或網站，直接面向客戶，不需要代理商、經銷商等第三方平台，更能控制商家的製造和行銷成本。91APP*-KY可謂是趨勢下的受惠者，是台灣最早提供ＯＭＯ解決方案的SaaS（軟體即服務）的服務商，各行各業採用91APP的數位轉型解決方案，國內外客戶合計多達一六○○家，國內知名公司涵蓋像是寶雅、全聯、全家等都是客戶；此外，以二二年上半年客戶比重來看，91APP實體和純線上客戶的比重約六比四，公司預估未來實體客戶比重將會持續增加，有反攻線上市場態勢。