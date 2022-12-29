半導體抗寒大戰略 U型反轉難度高、L型復甦大有可能

【文／莊家源】

半導體產業歷經了兩年的超級循環後，目前正面臨近20年來最大的庫存調整，隨著多數半導體廠下修資本支出、減產，將有助產業循環加速落底。

回顧二○二二年科技股表現，那斯達克、費城半導體指數從年初以來跌幅皆逾三成，相較道瓊工業指數、S&P 500指數跌幅要來得大，指標科技股蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）股價修正幅度逾兩成，特斯拉（Tesla）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Meta）等股價修正幅度皆逾四成。

美國科技業掀裁員潮

受到全球通膨、美國聯準會（Fed）暴力升息與消費性電子終端消費需求放緩影響，世界半導體貿易統計組織（ＷＳＴＳ）發布最新報告，調降二二年半導體產業產值，由先前預估的六三三二．三八億美元，年增十三．九％，下修至五八○一億美元，年增四．四％，這也是ＷＳＴＳ二二年以來第二度下修，其中表現最差的部分為記憶體產業，預估二三年半導體產值為五五六五億美元，年減四．一％，且記憶體仍是表現最差的領域。另外，根據諮詢機構Challenger Gray & Christmas數據顯示，二二年初以來美國企業宣布的裁員人數已達三二萬人，年增六％，其中約十萬人來自科技業。

記憶體大廠美光（Micron）公告二三會計年度第一季（二二年九～十一月）財報，受到雲端、工業客戶因為總經的不確定性開始調整庫存，單季ＥＰＳ由盈轉虧，來到負○．○四美元，處公司財測下緣，資本支出也從八○億美元調降至七○～七五億美元。在二三會計年度第二季（二二年十二～二三年二月）財測部分，由於客戶減少記憶體採購，與庫存調整持續，美光對於下一個季度的展望仍抱持保守態度，表示營收、毛利都將會顯著季減，營收將介於三六～四○億美元，毛利率八～十一％，ＥＰＳ負○．七二～負○．五二美元之間，同時也宣布二三年將裁撤約一成員工。

除了美光有裁員計畫，二二年才剛大舉徵才的臉書，受到成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，近期宣布將資遣一．一萬名員工，相當於總人數的十三％，另一社群平台Snapchat也將針對業務內容進行重新規劃並縮減團隊規模，計畫裁員近千人，占總人數的二○％。

半導體資本支出下修

還有半導體ＩＤＭ大廠英特爾（Intel）表示將減少二三年成本三○億美元，預定於加州裁撤二○一人，並鼓勵全球製造部門員工放無薪假。電動車大廠特斯拉表示在二三年將裁減約一萬名員工，電商巨頭亞馬遜宣布裁員人數將達一萬人左右，占總員工人數的三％。微軟也在二二年十月進行第二度裁員，包括Azure雲端服務業務和資訊安全軟體部門。

面對全球科技業景氣下行，包括台積電在內的十大國內外半導體廠大砍二二、二三年資本支出，總金額近六千億元新台幣，創下半導體業史上最大資本支出修正潮。

目前已公布下修資本支出的十大半導體廠包括台積電、英特爾、ＳＫ海力士、美光、聯電、力積電、南亞科、日月光投控、旺宏、力成等國內外指標廠，業務範圍涵蓋晶圓代工、記憶體、封測等三大領域。其中，晶圓代工龍頭台積電二度下修二二年資本支出至三六○億美元，至於二三年資本支出，雖然目前尚未揭露，但續降的可能性高。

聯電、力積電因應產能利用率下滑，也都調降資本支出，聯電由原訂三六億美元降至三○億美元，減少約六億美元，但強調南科和新加坡廠產能布建仍持續進行。力積電原訂今年資本支十五億美元，最新下修至八．五億美元，減少約六．五億美元。

封測廠部分，日月光投控原訂資本支出二○億美元，調降為十八億美元，力成則調降二三年資本支出至一百億台幣。記憶體部分，ＳＫ海力士計畫二三年削減五○％以上資本支出，約七○．四億美元。國內業者南亞科也跟進下修，二度調降資本支出，由二八四億元降至二二○億新台幣，旺宏二二年資本支出也由原訂的一六○億台幣，下修至一○六億台幣。

在半導體設備商方面，受到多數廠商調降資本支出，國際半導體產業協會（SEMI）預估二三年全球晶圓廠資本支出年減二％，終止連三年成長，預估二三年全球半導體設備規模一○八五．四億美元，年減十六％。