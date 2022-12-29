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謝金河：景氣墜落像雪落下的聲音

聯合新聞網／ 先探投資週刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文／謝金河】

二○二二年走入歷史，大家回頭對比一下，二○二一年是股市奔馳的好年，二二年則是反轉向下的一年，而此時此刻，正好大家可以比對一下，這兩年資本市場情境的巨大變化。

二一年這個時候，全球股市正在創歷史新高的路上，美國道瓊在二一年封關日寫下三六三三八．三的高價，在二二年元月五日，也就是開年第三個交易日就創下三六九五二．六五的歷史天價，大家最關注的費城半導體指數在二一年底寫下三九四六．一六的高點，元月四日就寫下四○六八．一五的歷史天價，Nasdaq也在歲末收在一五六四四．九七。二一年此時，這是資本市場最瘋狂、快樂的時刻，而美元指數收在九五．六七，仍在相對低檔，而此時耶魯大學教授Stephen Roach卻說美元會暴跌三五％。

科技股成升息風暴重災區

一年之後，大家再回頭看看這個世界的變化，通膨加劇、俄烏戰爭、美國Fed採取暴力升息，利率從○～○．二五％拉升到四．二五～五％，全球景氣快速反轉向下，現在是盤點金融市場變化的關鍵時刻。

從技術面看，二一年此時，長線技術指標都在九月ＫＤ值九○左右的高檔，正要反轉向下，而美元指數正在二○左右的低檔交叉向上，敏感的投資人一定可以感受到世界可能面臨巨大變化，結果這一年來，費城半導體指數從三九四六．一六跌到十二月二十七日的二四九○．一七，跌幅高達三六．九％，如果從四○六八．一五跌到二○八九．八二來算，費半指數最大跌幅高達四八．六三％，而Nasdaq代表的科技股從一五六四四．九七跌到一○三五三．二三，跌幅達三三．八二％，最大跌幅達三七．七％。

這一波升息風暴，科技股成了重災區，美國Meta、Tesla跌幅都逾七成，其中臉書改名Meta後從三八四．三三跌到八八．○九美元，跌幅達七七％，最近加入快速下跌行列的Tesla從三八一．八二快速下跌到一○八．七六美元，跌幅高達七一．五二％，過去幾年，Meta、Tesla是帶領美國快速成長的兩家重量級企業，Meta市值最高達一．○四六兆美元，現在剩下三○九九億美元，Tesla市值最高一．二四八七兆美元，如今剩下三四三六．八一兆美元，如果拿Nvidia現在仍在三四七三．三億美元，台積電ＡＤＲ在三八五四．三九億美元來看，台積電已遠遠超越Tesla、Meta，這是令人難以想像的事。

道瓊站年線上姿態高

再仔細比對一下美股的變化，道瓊二二年下跌九．一五％，標普五○○十九．六六％，Nasdaq跌三三．八二％，費半指數跌三六．九％，ＮＢＩ指數跌十二．七七％，從這個跌幅來看，科技與半導體股是跌勢的重心，而美國各大指數命運不同，技術指標也不一樣，像是道瓊指數仍穩穩站在年線上，這是因為道瓊成分股有很多石油股、銀行股，二二年全美國六大銀行淨利高達一兆美元，這是歷史新紀錄，加上波音等股價明顯上漲，道瓊指數站在年線上，姿態最高，其他各分類指數都在季線上爭持。

道瓊以傳產、金融、石油的組成，命運顯然與科技股大不相同，而二二年在供應鏈移轉中，東協的印尼及印度市場不跌反漲，股市表現出色，新加坡則是因為香港資金湧入而受益，全球股市除了貨幣貶值的阿根廷及供應鏈移轉受益的墨西哥外，亞太市場只有印度、印尼及新加坡是漲勢。

如果以年線定多空，股價站在年線上的有道瓊、ＮＢＩ生技，及前述幾個漲勢的市場，比較令人意外的是經濟數據非常不好的歐洲，從德國、法國、希臘、丹麥、挪威到英國，股市都站在年線上面，這個現象很值得研究，反而是東北亞市場，包括兩岸三地及南韓表現相對遜色。

假如香港恆生指數經過近兩個月大舉反彈，恆生指數仍下跌十六．二六％，國企指數仍跌十九．三五％，再看中國上海Ａ股跌十四．九三％，深圳Ａ股跌二五．二四％，南韓股市二二年非常弱勢跌二一．七六％，台股與南韓在伯仲之間，加權指數下跌二一．三五％，櫃買指數跌二二．七七％。

這是二○二二年全球資本市場的走向，真正多頭大獲全勝的是美元，在升息推波助瀾下，美元一路強勢上漲，二二年美元指數從九五．六七起跑，到年底是一○四．一九八，美元全年上漲八．九一％，當然全球貨幣相對美元都貶值，現在再回頭看美元指數，此時九月ＫＤ值正如二一年股市從九○左右反轉向下，看起來美元技術面轉弱，但基本面有利差加大的抵抗，二三年的美元以高檔震盪格局居多。

基期低凝聚更大反彈力道

而此時再看金融市場也會出現非常詭異的變化景象，經過一年升息，景氣正快速反轉向下，二三年迎接的是冷冽的寒冬，企業庫存快速上升，台灣的景氣燈號已亮出藍燈，股市、景氣正好與二一年此時呈現相反的對比，現在美元指數正從高檔往下，股市則從高檔回落到低檔，全球股市開始出現巨大調整。

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