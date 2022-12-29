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傳產小旺季 鋼鐵人、航海王、生化人同嗨

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／方亞申】

國際股匯市及中國防疫鬆綁，加上台灣出口快速下降，台股變數依然多，一度創下近三年單日新低量，低基期的鋼鐵、航運、觀光及餐飲可望具有震盪趨堅機會；中國染疫人數暴增，生技股震盪展現活力。

國安基金執行秘書、財政部代理部長阮清華，近期接受立委質詢時指出，國安基金進場時間「不排除兩年」，主要是因這次經濟情勢比二○○九年（金融海嘯）時更嚴峻，可能持續更久，不確定因素較多。若以此研判，護盤時間將至二四年總統選舉過後。

再看，經濟部公布十一月外銷訂單金額為五○一．四億美元，年減二三．四％，為○九年四月以來最大單月衰退幅度，十二月表現也難樂觀，全年外銷訂單恐將陷入負成長。另一方面，十一月景氣對策信號降至近四年首見的藍燈，分數降至十二分，相比二一年十二月的三八分，幾乎是崩跌，也是警訊！

再者二二年十二月中旬日本央行宣布調整殖利率曲線控制（ＹＣＣ）計畫，將十年期公債殖利率上限由○．二五％調升至○．五％，日圓是全球幾乎唯一零成本借貸資金，如今出現先撤退還款，導致日圓急升。再者，從美國、中國到台灣都傳出科技廠裁員，加上先前巨大（9921）要求下游展延票期，可見景氣冷颼颼，導致往年上漲機率最高的十二月，月Ｋ線收黑機率大增，市場充滿謹慎氛圍。

二二年美股以道瓊為例，下跌八．五％（以二十七日計算），但是科技股那指卻大跌超過三三％、費半也下跌超過三六．九％，科技股跌得很重，在過去除了二○○○年網路泡沫以及○八年金融海嘯外，很少見到科技股如此大的跌幅。

外資賣、台股跌的正相關

道瓊成分股中，能源股雪佛龍大漲超過五成，開拓重工也有超過十七％漲幅，再來就是生技製藥如默克藥廠及安進；防守型的嬌生、可口可樂、麥當勞都是正報酬；科技股如思科下跌二五％、蘋果下跌二六．七％、微軟下跌二九．五％、半導體英特爾更下跌四九．三％，而費半的輝達及超微各下跌五二％及五六％，台積電ＡＤＲ則下跌三八．二％，科技真的慘，盡力打消庫存、裁員，這種情況還需要一至二季才能消化。

中國防疫措施大逆轉，將新冠疫情調降為二類感冒傳染病，短時間內感染人口卻大增，導致工廠產能利用率下降及購買力衰退可想而知，以台灣經驗為例，至少需要半年，感染人口才會下降，即便如此，現在每天還有上萬人感染，要達到群體免疫，中國可能要花更長時間，問題是經濟走下坡已等不及了，所以只好希望能趕快感染以達群體免疫，這都需要時間，所以說購買力至少第一季出不來。

台灣上市櫃公司庫存及終端銷售況不佳，所以整體廠商業績第一季不會太好，也使得外資對台股二二年除了十一月外，每個月都賣超，前十月賣超一．三兆元、十一月買超一八六七．五九億元，十二月又賣超五五○億元以上，全年可能賣超超過一．二兆。外資賣、指數跌的正相關相當高，十一月外資買超又遇到巴菲特、橋水、老虎等有名基金趁第三季中國對台灣試射飛彈時，大買台積電，使得台股信心大增，也使台積電從三七○元反彈得以延續至五○八元，惟沒有外資強力買超，台積電股價又退回巴菲特花四一．五億美元買進台積電的防線—大約在四六○元上下。

傳產基期低且進入旺季

台積電到十一月營收還創新高，由於二線晶圓代工已開始降價，且台積電大客戶蘋果、輝達、超微、聯發科等股價及業績都走低，市場於是認為台積電營收將會下來，只是下來的幅度如何？這點有待二三年一月法說會證實，所以台積電短線只是政策護盤以及巴菲特買進信心支撐股價。巴菲特防線能否守穩有待國際股市及外資動作。不過，可以確定的是，即便台積電股價走低，若景氣回升，該股還是會跑第一個。

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