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伺服器產業 逆風高飛

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

在強勢升息、總體經濟疲軟的大環境下，終端需求面動能仍不強，庫存去化程度比預期來的更久，二三年眾多產業如NB/PC、面板、半導體等展望全轉為保守，步入衰退幾乎已成定局，而在此情況下，能維持成長趨勢的產業遂可望成為資金追捧的標的。其中，看好大數據、雲端、５Ｇ等科技發展有增無減，以及數位轉型浪潮不停歇，都推升雲端服務持續以高增速成長，對應的雲端基礎建設勢必也將持續拉升。

而展望二三年，伺服器成長動能仍以北美大型ＣＳＰ業者為主，以亞馬遜旗下AWS、微軟Azure和Google Cloud等三大公有雲業者後續規畫增建的資料中心數量來看，將各增加七座、二○座及五座，而阿里雲（Alibaba Cloud）則規劃將新增建三座。在上述四大公有雲業者持續擴建資料中心基礎設施帶動下，預期明年全球雲端伺服器出貨將首度超越品牌商伺服器（HP、Dell），比重拉升至四七．五％。

雲端需求持續成長

惟考量總體經濟不佳及美中科技戰影響仍將削弱企業資本支出，使企業端拉貨略轉保守，且相較北美資料中心投資仍穩健，阿里巴巴、騰訊、字節跳動、百度等中系雲端、企業級資料中心因面對封控、美中晶片禁令等挑戰，第三季已大砍資料中心資本支出；對此，研究機構TrendForce也將二三年全球伺服器整機出貨量從年增三．七％下修至二．八％，而Digitimes Research近期亦下修二三年度全球伺服器出貨量年增幅至四．三％。

儘管二三年伺服器成長幅度將較二二年下滑，但法人仍看好伺服器產業是少數維持正成長的族群，且預期長線向上趨勢不變，甚至研究機構預估到二○二七年以前每年都將可望維持四～六％的年出貨量成長；也因此，法人持續點名看好二三年伺服器產業將可望成為盤面一大投資主軸。而台灣身為伺服器製造大國，在全球已扮演舉足輕重的角色，從數據來看，二二年全球伺服器產值預估達二．○二兆台幣，其中台灣就貢獻約一．八二兆元，占比高達九成，未來無疑將可望持續受惠整個伺服器建設浪潮。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2227期；訂閱先探投資週刊電子版

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