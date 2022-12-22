2023軍火之王 地緣政治風險！

【文／方亞申】

二○二二年全球最重大事件就是二月底開始的俄烏戰爭，至今仍在激烈進行中，以美國為首的北約組織，已經花了數百億美元軍援烏克蘭，主要就是烏克蘭一旦淪為俄羅斯附庸，等於北約防線要退縮；再者以二戰前經驗，當初就是德國攻占波蘭後，英法等國無動作，導致德軍西打法國、東打蘇聯，引發歐陸全面大戰，為了避免歷史重演，所以儘管耗費人力、資金及軍武等，歐美還是要支持烏克蘭，否則下一個就可能輪到波蘭、或是波羅的海三小國，乃至北歐三國。

俄羅斯打烏克蘭也給了中國重要參考，中國劍指台灣企圖心昭然若揭，二二年八月在台灣周遭海域試射飛彈，部分還落入日本經濟海域，且一口氣回拒有台灣海峽中線說法，近半年來戰機屢屢大批次越過中線，甚至繞過巴士海峽到台灣東部演訓。而台灣地位當然是烏克蘭不能比的，尤其經過疫情的三年，全球對晶片的功用及影響才真正驚醒，幾乎無處不在，從日常生活到高階製程的ＡＩ、衛星、高速運算，當然軍工武器是重中之重，有精密的晶片，對於各項精準打擊是不可或缺的，俄烏戰爭再次應證。

不對稱戰爭 輕武器優先

台灣占有全球超過六五％的晶圓代工市占率，其中高階製程晶片市占率更超過九成，這一點美國及日本都很清楚，所以要求至這兩國設立晶圓代工廠，例如美國亞歷桑那州廠，就從五奈米提高至四奈米，接下來還要蓋三奈米廠；日本熊本廠也從二八奈米，可能切入十四奈米或七奈米。

台灣有此矽盾，難怪美、日對於中國的動作十分密切追蹤。過去美國從國防部長、印太司令、駐韓指揮官乃至海軍部長，都認為中國侵台時間將從二七年提前至二四年、乃至二三年，甚至說今夜就打也不意外！

美軍積極備戰，已陸續在日本西南諸島、關島等擴增機場、彈藥儲存。美國還把二二年上半年台灣國防部送交給美國武器採購名單大幅修改，重武器、軍艦、飛機等不太容易於一、二年之間交貨者打回票，更改優先順序，以打不對稱戰爭為主，類似飛彈、無人機、反坦克等輕武器為優先。而這次美國也是大手筆，聯邦眾議院、參議院分別於十二月八日、十五日先後接連以壓倒性票數通過二三會計年度「國防授權法案」（ＮＤＡＡ），未來五年可無償提供台灣軍援達一百億美元（超過三千億台幣），並要求加速處理台灣軍購請求，且能優先取得美國的「超額防衛物資」。並計畫二三年開始派官員長駐台灣，過去只有美國特殊盟友才有的待遇，意味美國已將台灣視為非北約的同盟國家，是美台防衛合作關係重大升級。

再者，日本新版安保戰略日前出爐，日媒指焦點是台灣議題，日本內閣會議十六日通過安保三文件，其中，國家安全保障戰略載明將擁有攻擊敵人基地的「反擊能力」、增加國防經費。日媒指出，美中對此態度不同，焦點在於台灣議題。考慮到「台灣有事」（有緊急狀況）等，美、日將如何具體將軍事、指揮加強一體化是今後的焦點。對於日本在二七年度之前國防經費要增至國內生產毛額（ＧＤＰ）的二％一事，美國也表示支持，據統計二一年日本國防預算約五六○億美元，僅占ＧＤＰ一．一％，若要占ＧＤＰ二％甚至更高，則一年軍費支出將超過一千億美元，果如此，將居全球第三、四位。

日本希望美國出售美製的戰斧巡弋飛彈給日本，本身也將發展射程從以往二百公里自衛為主的飛彈，延伸至射程超過一千公里飛彈，足可攻擊中國沿海軍事基地。

台灣將武裝成彈藥庫

美、日同時在十二月年底前通過提供台灣武器或護衛台灣文件條例，除了看中台灣晶片外，台灣地理位置重要，南北的巴士海峽及宮古海峽，都居中國海軍要突破第一島鏈、進入第二島鏈的中樞地位，一旦中國突破第一島鏈，就相當於直接要與美國西岸對峙，太平洋勢力一分為二，以全球警察自居的美國肯嗎？又俄烏戰爭實例在前，歐美物資可通過陸路直接運往烏克蘭，但台灣是海島，若中國封鎖台灣海域，台灣武器供應該從何處來？所以最好是提高台灣自製武器先應對中國入侵，等待美日馳援。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2227期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2227期更多精彩文章延伸閱讀