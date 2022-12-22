謝金河：企業寒冬大作戰 2023年選股的幾個大方向

【文／謝金河】

二○二二年即將走入歷史，這一年經歷了通膨升溫、俄烏戰爭、美中晶片戰爭，其間又發生日本前首相安倍遇刺身亡，裴洛西訪台掀起台海情勢緊張，中國封鎖台灣，一直到習近平完成中國二十大，到抗爭清零的白紙革命…，如果從世史家寫歷史，二○二二年一定是一個很不尋常的年代。

這一段坎坷的旅程，也造成全球股市的下跌，這其中美國道瓊指數最大跌點超過二二％，Nasdaq重挫二七．七％，費城半導體指數更是大跌四八．六三％，台股也從最高的一八六一九．六一跌到一二六二九．四八，這是一段肅殺之旅，這其中，大家只要回頭檢視一下大家耳熟能詳的科技巨擘在跌勢中的慘跌，就可以知道過去這一年有多麼肅殺。

科技巨擘慘跌的一年

像是Tesla股價最高到一二四三．四九美元，市值一．二四八七兆美元，這是馬斯克最神勇的一刻，但股票分割後，再也沒有辦法創造新的神奇力量，十二月二十日股價重挫到一三七．六六美元，市值剩下四三五○．五五億美元，過去一直是全球科技創新最具代表性的電動車巨擘，股價居然重挫逾六成，這與馬斯克入主Twitter，又口無遮攔破壞公司治理有關。

另一個是Meta，自從將ＦＢ改名Meta之後，運氣並沒有好起來，在ＦＢ的時代，股價最高三八四．三三美元，市值一．○四六兆美元，二二年最慘跌至八八．○九美元，市值只剩二三四四．二三億美元，從最高到最低，Meta股價重挫七七％，也寫下傳奇紀錄。

第三個慘的是Amazon，股價在分割前最高到三五四九美元，一拆二○之後，股價跌不停，最慘跌到八四．五一美元，市值從二兆掉到八六五一．二七美元，跌幅也近六○％，在盛況的時候，美國大市值企業Apple到三兆美元，微軟到二．五兆美元，Google、Amazon都到達二兆美元，Tesla、FB也都攀頂到一兆美元，如今卻像溜滑梯一般，Apple剩二．一九兆美元，微軟剩一．八兆美元，Google剩一．一六兆美元，全美市值逾兆美元只剩三家，Amazon、Meta、Tesla都成了大輸家。

二二年美中晶片戰爭對半導體產業帶來重傷害，台積電成為地緣政治最敏感核心，ＡＤＲ股價從最高的一四五美元，最慘跌到五九．四三美元，跌幅逾五八．九％，當然Nvidia從三四六．四七美元跌到一○八．一三美元，比台積電ＡＤＲ更不好受！最慘的是喜歡吃台積電豆腐的Intel，股價從六八．四九美元慘跌到二四．五九美元，市值只剩下一○九○億美元，以前Intel市值曾經比台積電多一倍，現在剩下台積電四分之一，這個變化真是令人驚嘆。

暴力升息導致景氣往下

到了歲末，美國Fed主席鮑威爾再度使出鷹派戰略，把二三年利率目標價拉升到五．一％，這也意味了二二年升息七次，共升十七碼，到二三年至少有三次升息的機會，至少會升三碼，現在Fed利率四．二五～四．五％，再往上加就是五～五．二五％，從一九八○年以來，市場上沒有見過如此暴力升息的環境，當然景氣往下是必然。

在利率往五％走的路上，進入二○二三年會是一次企業體質總考驗，所有高負債、高存貨、高應收帳款的企業都會面臨重大考驗，這次巨大主動揭示延票四十五天，為二三年的企業「縮表」帶來警報訊號，巨大存貨上升到三七四．九五億，負債五七九．一六億，應收帳款天數拉長，都是景氣擴張後，必須面對的重大考驗，但如果拿巨大的存貨來看大企業，存貨數字肯定更驚人。

純粹從存貨來看，鴻海的存貨從二○一九年的五一五七．七二億拉升到二二年第三季的八八○五．四七億，二二年中華碩的庫存逾二○○○億，一度造成股價重挫，存貨從一九年的七四四．四三億快速拉升，到第三季是一八五二．四五億。存貨高過華碩的，除了鴻海，廣達到第三季高達二五三○．四七億，緯創的一八九三．七億元都跑贏華碩。ＩＣ設計的聯發科庫存從一九年的二七六．一五億拉高到八三四．三八億，瑞昱從七三．九一億元到二四九．三六億元，聯詠從六二．六二億跑到一七一．七九億元，企業規模愈大，存貨愈高。

未來選股，大家先看存貨、存貨周轉天數，再看應收帳款，以及現金及負債，二三年很可能是一個企業體質總檢驗的一年，利率如果停留在五％，這對企業規模愈大、壓力也會愈大，例如，鴻海總負債二．七兆，現金與約當現金一．二兆，未來壓力最大的，比對電子五哥都如此，例如，廣達負債六四四二．九一億，現金一五八五億；仁寶現金八七八．五四億，負債四一四九．二億；緯創現金七○三．九一億，負債三六○八．一七億；華碩現金四○二．九億，負債二六九二．三七億元…。

從這個現象可以看出二○二三年的選股可能以中小型、體質轉盈的個股為主，龐大的企業面臨的考驗最大。像台積電帳上現金一．二九六兆，很多人唱和抹黑台積電，殊不知台積電透過每年盈餘累積的擴廠實力，及帳上現金實力有多驚人，這是二三年選股的第一課，過去資金氾濫，什麼股票都會漲，但二三年企業體質會是選股第一課。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2227期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2227期更多精彩文章延伸閱讀