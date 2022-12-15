四輪革命 遍地開花 搶攻三電系統

【文／吳旻蓁】

在全球實現淨零排放的大趨勢下，電動車上看兆元的商機正蓄勢待發。而台廠進軍電動車三電系統有成，預期未來五到十年供應鏈業績將有望迎接黃金成長期。

全球凈零碳排趨勢發酵，世界各國多在積極規劃百分之百電氣化，催動電動車市場正以高速之姿成長，從數字來看，研究機構TrendForce指出，二○二三年新能源車全球出貨量將達年產一四五○萬輛，正式突破月產百萬輛的里程碑，且這個成長態勢不停，預期至二○二五年全球產出更將接近二五○○萬輛的水準，無疑是近年來少數以高倍數成長的產業；而若從產業規模來看，統計二○二三年產值大餅將高達五八○○億美元，至二○四○年，電動車商機更將高達六兆美元。

電動車作為全球科技下一個兆元商機的革命性產業，未來幾年勢必為全球供應鏈帶來巨大改變，專家指出，一旦誰能搶先掌握智能移動、節能成本，並建立可行的商業模式，就能掌握市場先機，鴻海董事長劉揚偉就曾多次強調「電動車是台灣百年一遇的機會」。而面對眼前的龐大商機，對於趨勢相當敏銳的台廠也早已紛紛卡位，且台灣供應鏈應用範圍廣泛，在電動車電機、電控、電池的三電系統乃至於車體結構中皆可見台廠布局其中。

電動車為產業發展顯學

目前，已有超過一五○○家企業相繼切入電動車市場，從整車組裝、車體扣件、機殼、散熱，到車用晶片、鏡頭、ADAS、雷達感測、充電系統等眾多關鍵元件，甚至是測試、回收等服務端，都已逐漸形塑出台灣電動車產業生態系的輪廓；且機構法人也看好，在鴻海ＭＩＨ領頭下，更有機會加強台灣企業在國際打群架的實力。

進一步來看電機領域，台廠從工業電機跨入車用電機可以說是大有斬獲，其中，在代替引擎驅動電動車的驅動馬達上，儘管面對全球包括德國博世（Bosch）、法國法雷奧（Valeo）、日本電產（Nidec）等大廠的激烈競爭，但台廠仍占有一席之地，包括鴻海、東元、和大、致茂、台達電、富田電機等企業，在車用領域中均有不錯的表現。

像是預計將於明年登入興櫃的富田電機除了是特斯拉最早的供應商、擁有長達十五年的合作經驗外，近年也順利取得日本馬自達（Mazda）訂單，獨家供應電動車動力系統，甚至成為台灣企業與日本合資設立汽車零件廠的首樁案例。而全球前三大車用半導體廠恩智浦十三日宣布與台達電簽署合作備忘錄，表示雙方將合作開發下一代電動車平台，包含馬達驅動器與電源轉換平台，攜手拓展全球電動車市場版圖。