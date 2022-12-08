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新能源族群分食兆元大餅 政策加持產業鏈

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

台灣正值能源轉型關鍵期，不論離岸風電、太陽能，抑或儲能、電網、售電，在政策全力加持下，產業鏈已逐漸成型，新能源族群將迎接黃金成長周期。

自去年五一三、五一七及今年三○三大停電以來，台灣電力問題就已成為檯面上各方討論的焦點，尤其企業界更對電力問題表達關切；台積電董事長劉德音十一月三十日出席三三會例會演講；據了解，與會企業在問答時段表達關心電力議題時，劉德音回應，「我不是專業，而是要政府來解決。明年的電夠不夠已經太晚了，而是要關心五年後的電夠不夠。」事實上，自去年底，公投不挺核四方向底定後，產業界便不斷對政府表達憂心台灣缺電危機，除劉德音外，中美晶董事長徐秀蘭、欣興董事長曾子章、工總理事長王文淵、工商協進會理事長林伯豐等企業大咖都曾相繼呼籲政府重視缺電問題。

能源轉型加速進行

產業界對「缺電」會如此擔憂不是沒有原因，因台灣四面環島，天然氣全數仰賴進口，不僅價格深受國際牽制，一旦運氣船受天候影響無法進港卸貨，就有斷氣風險，不確定性太高，同時，綠電、儲電發展尚未跟上腳步，因此綜觀來看，在台商回流、半導體與電子廠大規模擴產，對電力的需求將呈高仰角成長的情況下，若台灣電力無法滿足需求，一再發生停電問題的話，企業恐承受不小損失，而這勢必會衝擊產業未來在台灣的投資信心。

不僅如此，減碳、淨零趨勢在前，國際品牌紛紛加入RE100聯盟、要求供應鏈提高再生能源使用比例，包括蘋果、微軟、谷歌等業界龍頭都是首批承諾要達成一○○％使用再生能源的企業，此時，台灣若沒有足夠的綠電供應，亦會削減企業競爭力，這都是產業界不斷呼籲政府應要有長遠規劃的原因。

綜上，台灣在能源轉型上已毫無退路，政府加緊腳步建構再生能源勢在必行。事實上，為因應氣候變遷及銜接國際規範，政府自一六年以來，就聚焦創能、儲能、節能及系統整合四大主軸，積極推動綠能發展；而今年三月三十日政府再公布「台灣二○五○淨零排放路徑」規劃，擬定十二項關鍵戰略。

淨零帶動四兆元民間投資

其中，風電與光電為政策著重的一大著力點，風電朝大型化與浮動式離岸風機發展，規劃離岸風電二○三○年設置裝置量達十三．一ＧＷ、二○五○年達四○至五五ＧＷ。目前政府已完成三階段推動離岸風電的開發方案，若整體安裝進度順利，至三五年台灣離岸風機新增裝機量將可望成為亞洲第二。而光電部分則規劃透過土地多元化應用擴大設置場域，並汰換更新為新世代高效率光電，預計太陽光電至三○年設置裝置量將達三○ＧＷ、五○年達四○到八○ＧＷ。根據經濟部估算，二六到三○年間，光能與風電將可望有近兩兆元的新增投資規模。

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