健身器材「疫」火重生 祺驊、喬山、岱宇營收繳佳績

【文／吳禹潼】

疫情陰霾逐漸退去，商用健身市場迎來回溫，年底一直以來都是健身房的裝機旺季，國內健身器材廠有望重拾商機。

隨著新冠疫情逐漸緩和，全球健身器材產業出現家用產品需求轉弱、商用產品需求轉強的產品版圖大洗牌現象，隨著疫後健身房陸續開設新據點，再加上年底一直以來都是健身房的裝機旺季，因此，不少布局商用器材的國內健身器材大廠迎來景氣復甦，營運陸續重返成長軌道。其中，健身器材製造大廠喬山及岱宇更是強勢推出商用產品新機種，希望搶攻年終旺季的銷售商機。

商用雙雄出貨漸增

在全球商用健身器材市場市占第一的喬山，第三季起就受惠銷售旺季來到，再加上海運費與原物料價格回落，同時又在新台幣匯兌收益的挹注之下，單季獲利轉虧為盈，稅後獲利達二．二三億元，ＥＰＳ○．七四元，展望後市，喬山看好，目前擁有打入全球前八大連鎖健身房主要供應商的優勢，再加上商用市場贏來大幅回溫，除了第三季營運明顯好轉外，第四季更將迎來顯著的跳升，日前公告，十一月營收達三七．三九億元，年增三七．九七％，法人看好十二月營收創高可期。

岱宇上半年則是因為產業淡季再加上大環境因素影響，導致銷售量不如預期，今年前十月合併營收五五．四四億元，年減四四．四七％，惟，先前跨入電動輔助自行車產業，逐步迎來開花結果，主要客戶皆為歐美地區知名電動輔助自行車品牌，十月起開始認列電動輔助自行車營收，光是電動輔助自行車的單月營收就站上五億元大關，達五．一八億元，月增超過五％，據了解，目前該業務的累計在手訂單已排到二○二四年，預期後續隨著出貨量穩定成長，有望推升營收逐月走揚。

為了搶攻年底傳統銷售旺季，除了旗下品牌SOLE在美國黑五購物節推出家用智能化重訓設備SRVO，集團智能健身內容製作合作夥伴STUDIO也同步推出全新智能化重訓課程。

另外，集團也持續積極布局全球經銷通路，近期與台灣比勁（BGYM）專業健身器材連鎖通路，達成聯盟合作，共同銷售集團旗下SOLE品牌的跑步機、飛輪車、划船機及橢圓機等多款優質運動器材，隨著新品上市、經銷商增加拉貨力道，營運重返成長軌道可期。