拜登訪台積電 信賴產業鏈值千金

【文／黃俊超】

美、中兩強對抗，基於國防與安全為由，以美國為首的民主陣營打造新供應鏈，台灣在兩強對抗下發展，信賴產業大軍正崛起，台廠將可望迎來轉單效益。

全球晶圓代工龍頭台積電，赴美國亞利桑那州設立晶圓廠，於十二月六日舉行移機典禮，不只創辦人張忠謀與蘋果執行長庫克出席，就連美國總統拜登也共襄盛舉，五奈米機台即將進駐，也傳出生產四奈米晶片、規劃設置三奈米廠，對台積電與台灣來說都是大事，雖然市場傳出「去台化」的憂慮，但總裁魏哲家直率表達「門都沒有」。

分散供應鏈全球化布局

美中貿易戰開打之後，已延伸到經貿、金融、科技、國防等各大領域，加上中國總書記習近平取得史無前例的第三任期，以及封城、清零等各防疫政策，難以和全球接軌，雖然近期已逐漸有鬆綁跡象，不過根據各國解封史來看，大規模的傳染恐難以避免，後續對策仍考驗中國政府智慧，且中國經濟恐面臨下行風險，外資出走更是一去難回頭。

中國被稱為「世界工廠」將逐漸成為過去式，近年來國際企業持續且迅速外移，主要朝東南亞前進，例如越南、泰國、印尼、印度、馬來西亞甚至柬埔寨等國家，另外，部分企業也朝非洲與中南美洲進軍，龐大的人口紅利即低廉的勞工成本，成為各國家與企業眼中的寶地。相較於雞蛋放在同一個籃子的模式，去中國化而分散布局與投資，就是將雞蛋放到不同的籃子中。

基本上，去中化是現在進行式，而去台化的說法，則主要是偏向擔憂台積電在美國、日本甚至德國設廠後，矽盾將遭到瓦解，然而「去」這種說法太過沉重，月產能兩萬片對照台積電總產能極小，比較像是稀釋與分散的概念，去中化與去台化兩者程度，絕非同一個層級，晶片幾乎已成為大多數產品內建的必需品，地緣政治當然是各國的最大考量，不論軍事或經濟層面都是如此。

台積電對赴美投資一事，從大國戰略與政治考量上並沒有反對的權力，張忠謀曾說，美國增加國內晶片量產事昂貴浪費、徒勞無功之舉，缺乏晶片製造業擴張與成功所需的人才庫，在台灣以台積電的薪資、名望等，各大學校頂尖理工人才趨之若鶩，不過在美國可能很難有那麼多新鮮的肝願意付出，而台灣工程師包機赴美，與美國在地員工待遇並不平等。

在美中對抗被迫選邊站是必然，與美國站在同一陣線的國家，必須要依照美國意志打造新秩序，也可視為是供應鏈出走中國後的大洗牌，對美國來說，中國雖然是重要的貿易夥伴，但是民主與共產、威脅性與不信任感等眾多因素，包含高階晶片等與國防、安全性相關的產業，必須由美國信賴的夥伴所生產。

除了高階晶片的先進製程之外，信賴產業還包含了軍工、安控，以及所衍生出來包含光纖與低軌衛星、伺服器、資安系統等。美國國防部於二○二一年十一月，推出網路安全成熟度模型認證CMMC 2.0版草案，預計明年將推出正式版，並於二六年第三季後全面實施，企業取得CMMC 2.0規範認證，將是雙邊產業合作的最佳模式。

晶睿、勝品 領軍安控大漲

美國於十月已正式啟動二○二三年國防授權法案（ＮＤＡＡ），總價值八一七○億美元，其中包括了二○二二年台灣政策法案大部分內容，根據媒體報導，除了加強台灣國防能力與台美合作之外，美國將在未來五年提供台灣一百億美元軍事協助，預估包含遠程打擊的精準彈藥，防範軍機與飛彈的整合防空系統、偵查系統，及岸基防衛系統。