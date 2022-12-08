快訊

40多歲男具多重慢性病史 接種4劑仍染疫亡

廖科溢「婚前劈腿+1」S女控：被要求給裸照「一定要脫光」

12月10日起醫院探病指引再鬆綁 無風險者可免快篩

拜登訪台積電 信賴產業鏈值千金

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

美、中兩強對抗，基於國防與安全為由，以美國為首的民主陣營打造新供應鏈，台灣在兩強對抗下發展，信賴產業大軍正崛起，台廠將可望迎來轉單效益。

全球晶圓代工龍頭台積電，赴美國亞利桑那州設立晶圓廠，於十二月六日舉行移機典禮，不只創辦人張忠謀與蘋果執行長庫克出席，就連美國總統拜登也共襄盛舉，五奈米機台即將進駐，也傳出生產四奈米晶片、規劃設置三奈米廠，對台積電與台灣來說都是大事，雖然市場傳出「去台化」的憂慮，但總裁魏哲家直率表達「門都沒有」。

分散供應鏈全球化布局

美中貿易戰開打之後，已延伸到經貿、金融、科技、國防等各大領域，加上中國總書記習近平取得史無前例的第三任期，以及封城、清零等各防疫政策，難以和全球接軌，雖然近期已逐漸有鬆綁跡象，不過根據各國解封史來看，大規模的傳染恐難以避免，後續對策仍考驗中國政府智慧，且中國經濟恐面臨下行風險，外資出走更是一去難回頭。

中國被稱為「世界工廠」將逐漸成為過去式，近年來國際企業持續且迅速外移，主要朝東南亞前進，例如越南、泰國、印尼、印度、馬來西亞甚至柬埔寨等國家，另外，部分企業也朝非洲與中南美洲進軍，龐大的人口紅利即低廉的勞工成本，成為各國家與企業眼中的寶地。相較於雞蛋放在同一個籃子的模式，去中國化而分散布局與投資，就是將雞蛋放到不同的籃子中。

基本上，去中化是現在進行式，而去台化的說法，則主要是偏向擔憂台積電在美國、日本甚至德國設廠後，矽盾將遭到瓦解，然而「去」這種說法太過沉重，月產能兩萬片對照台積電總產能極小，比較像是稀釋與分散的概念，去中化與去台化兩者程度，絕非同一個層級，晶片幾乎已成為大多數產品內建的必需品，地緣政治當然是各國的最大考量，不論軍事或經濟層面都是如此。

台積電對赴美投資一事，從大國戰略與政治考量上並沒有反對的權力，張忠謀曾說，美國增加國內晶片量產事昂貴浪費、徒勞無功之舉，缺乏晶片製造業擴張與成功所需的人才庫，在台灣以台積電的薪資、名望等，各大學校頂尖理工人才趨之若鶩，不過在美國可能很難有那麼多新鮮的肝願意付出，而台灣工程師包機赴美，與美國在地員工待遇並不平等。

在美中對抗被迫選邊站是必然，與美國站在同一陣線的國家，必須要依照美國意志打造新秩序，也可視為是供應鏈出走中國後的大洗牌，對美國來說，中國雖然是重要的貿易夥伴，但是民主與共產、威脅性與不信任感等眾多因素，包含高階晶片等與國防、安全性相關的產業，必須由美國信賴的夥伴所生產。

除了高階晶片的先進製程之外，信賴產業還包含了軍工、安控，以及所衍生出來包含光纖與低軌衛星、伺服器、資安系統等。美國國防部於二○二一年十一月，推出網路安全成熟度模型認證CMMC 2.0版草案，預計明年將推出正式版，並於二六年第三季後全面實施，企業取得CMMC 2.0規範認證，將是雙邊產業合作的最佳模式。

晶睿、勝品 領軍安控大漲

美國於十月已正式啟動二○二三年國防授權法案（ＮＤＡＡ），總價值八一七○億美元，其中包括了二○二二年台灣政策法案大部分內容，根據媒體報導，除了加強台灣國防能力與台美合作之外，美國將在未來五年提供台灣一百億美元軍事協助，預估包含遠程打擊的精準彈藥，防範軍機與飛彈的整合防空系統、偵查系統，及岸基防衛系統。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2225期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

台積電美國廠移機典禮 拜登喊「製造業回來了」！政治、科技大老雲集 台網路聲量破萬

為台積美國廠站台 拜登：美國製造回來了

經濟日報社論／政府也要有創業家精神

拜登自提與張淑芬有過往淵源

相關新聞

新能源族群分食兆元大餅 政策加持產業鏈

台灣正值能源轉型關鍵期，不論離岸風電、太陽能，抑或儲能、電網、售電，在政策全力加持下，產業鏈已逐漸成型，新能源族群將迎接黃金成長周期。

健身器材「疫」火重生 祺驊、喬山、岱宇營收繳佳績

疫情陰霾逐漸退去，商用健身市場迎來回溫，年底一直以來都是健身房的裝機旺季，國內健身器材廠有望重拾商機。

12月沖天炮股 底部反轉的黃金信號出現了！

台股從10月下旬反彈以來，12月6日出現第一次長黑，不過，12月是年度上漲機率最高月份，且月KD值交叉向上，預計拉回後還有再漲機會，鎖定未來一年景氣看好的伺服器、內需及部分利空逐漸出盡的金融股。而有巴菲特背書的台積電、中國清零利空解禁的受惠股如聯發科等，也可注意。

謝金河：從八貫看台股隱形奇兵

全球股市走完十一月的急速反彈，進入十二月，美國非農就業人數二六．三萬人，ＩＳＭ製造業指數五六．六，這些經濟數據太好，引發新的論戰，鷹派加大升息力道聲音再起，道瓊指數五日下跌四八二．七八，六日再跌三五○．七六，從最低的二八六六○．九四彈升五九三四．五七，現在正在進行漲多之後的回檔修正，回檔會有多深，也會成為全球股市的指標。

拜登訪台積電 信賴產業鏈值千金

美、中兩強對抗，基於國防與安全為由，以美國為首的民主陣營打造新供應鏈，台灣在兩強對抗下發展，信賴產業大軍正崛起，台廠將可望迎來轉單效益。

謝金河：世界正出現新的轉折

二十六日台灣進行了備受矚目的地方選舉，結果是執政的民進黨慘遭重創，在全國所有的選區，民進黨只保住高雄、台南、屏東、嘉義及離島的澎湖，六都只剩兩都，執政版圖全面縮減，這是民進黨的空前挫敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。