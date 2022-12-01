機器人供應鏈 發光發熱

【文／周佳蓉】

特斯拉（TSLA.US）執行長馬斯克在今年的年度股東大會上發布了一張Optimus機器人的照片，並於九月人工智慧日（AI Day）當天，讓這個機器人的原型自行步出舞台、向觀眾揮手致意，高約一七○多公分，重達近六○公斤的它隨著音樂扭動搖擺，也承載著馬斯克「機器人未來將比汽車更有價值」的遠大念想。

另一頭零售巨頭亞馬遜（AMZN.US）則在倉儲自動化技術再下一城，推出進化版的新型撿貨機器人Sparrow，透過電腦視覺和ＡＩ技術「偵測、拿取和處理單一貨物」，可辨識多達上百萬種的倉庫存貨，並將貨物用機械手臂取出後送去包裝區，將在未來省下大量的勞動人力，而亞馬遜自收購機器人新創Kiva，創立機器人部門至今已過了十年光陰，當中陸續導入倉儲機器人Kiva、Proteus、包裹分類機器人Cardinal和Robin等超過五二萬個機器人設備，為物流自動化帶來極度的競爭優勢和成功。

四大機器人家族稱霸國際

顯然，近兩年在疫情、斷鏈、多國出現缺工背景下，從工業到服務型機器人需求均大爆發，而因應ＡＩ、物聯網、大數據等趨勢成形，促使世界各國無不積極發展智慧製造，根據國際機器人聯盟（ＩＦＲ）資料顯示，二○二二年自動化與機器人的全球產值總計上看二六六九億美元，全球工業用機器人安裝數量從二一年三○六萬台增加至二二年的三一五萬台，未來兩年還將逐年成長，而根據freedonia research報告，單看服務型機器人二一年的成長性，年成長更高達十八％，甚至高於工業機器人的五．五％，產值達一七八億美元，也足見服務型機器人早已大範圍地深入你我的生活圈。

盤點一下全球大型機器人製造商，有幾家國際公司特別值得矚目，譬如歐洲的庫卡、ABB、日本公司安川（Yaskawa）、發那科（Fanuc）等，這些四大機器人家族，在國際上擁有舉足輕重的地位。從成本結構來看，其中的減速器、伺服電機和控制器占機器人整機成本逾七○％以上，也是工業機器人產業中利潤最高的一環，不過這些大廠皆有自行開發控制器，其餘的伺服電機、減速器等則多選擇外購，由日本松下、三菱、富士、德國廠商倫茨等供應伺服電機；日本納博特斯克Nabtesco、哈默納科Harmonic Drive等提供減速器。

因為控制器又堪稱「機器人的大腦」，分成軟硬體部分，一個負責控制機器、一個負責控制算法，為了能確保穩定性和產品維修體系，各家大廠都選擇自行開發、設計，也成為機器人製造商核心技術所在，台灣雖然在高階領域技不如人，不過在數百家電子公司、傳產龍頭帶頭加入機器人這場賽局之中，也讓這塊龐大的市場在台灣落地形成產業聚落。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2224期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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