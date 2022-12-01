快訊

甫高票當選…台北市議員應曉薇涉賄 檢調搜索約談到案

內資熱錢淹腳目 三類型選股 贏在起跑點

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

台灣九合一大選結束，執政黨遭受挫敗，顯示民眾期待權力持穩平衡，並對獨大抱持警戒，而中國新疆的一場惡火，凸顯了封控下的悲劇，「白紙革命」隨之四起，展開第三任任期的習近平，面臨二○大一統江山後第一個難題，疫情管控、外商撤離，加上與美國的對抗，經濟步履維艱，恐將面臨下行風險。

焦點從升息轉向經濟

市場公認聯準會傳聲筒的華爾街日報記者Nick Timiraos，摘要聯準會十一月會議重點，在連續四次升息三碼過後，十二月將放緩至兩碼，雖然終點利率將超過五個百分點，不過至少通膨最嚴峻的狀況已過，對股市影響逐漸緩解，預期台灣央行也將跟著升息，按慣例半碼到一碼，也代表與美國的利差將再擴大。

美國十月ＣＰＩ低於市場預期後，美元指數修正至一○五．三二，在二○○日線之上獲得支撐，六○日均線轉為下彎，美元升值過後回貶進入震盪格局，新台幣則隨之升值，目前約在三○．九兌一美元附近盤整，日圓回到一四○之下，韓元回到一三二○左右，而中國央行再次降準，人民幣為近期亞洲貨幣當中相對弱勢。

五年期以上公債期的美國公債，殖利率已紛紛降至四個百分點以下，對於科技類股而言屬相對正面。美國股市以道瓊指數最為強勢，突破所有均線與下降壓力線，與歷史高點距離拉近至個位數，S&P 500與費城半導體指數位階都在一二○日線與二○○日線之間，代表科技股的Nasdaq在二○～六○日線為弱勢。

選後第一個交易日，加權指數修正一．五％，櫃檯指數漲逾○．五％，隔日轉換成加權指數彈升逾一％，櫃檯指數下跌○．二五％，顯示在量能未明顯放大之下，類股輪動迅速，不過擴散效果相對有限，可留意部分個股挾題材、籌碼、業績等優勢，搭配時序漸靠近外資休假期間，交易金額萎縮，有利內資發揮。

從技術面來看，加權指數自低檔彈升逾二○○○點，近日成交量能雖未放大，不過與長期均線乖離也已明顯縮小，然而六○日均線逐漸走平，二○日均線上彎搭配數個向上跳空缺口，加上股神巴菲特買進台積電效應仍強，都可為下檔帶來支撐力道，預期短期內以區間震盪至緩步盤堅的機率相對較高。

市場焦點逐漸從通膨升息，轉向經濟成長趨緩程度，台股目前處於財報空窗期，且股價已反應在前，就算短期營收不佳只要別太離譜，則影響性並不會太大，也就是有可能出現業績與股價暫時脫鉤、類似無基之彈的狀況，尤其題材煽動性若能獲得高度認同，將會反應在籌碼面與技術面上，按紀律操作即可。

金融股最壞狀況已過

電子權值股中，龍頭台積電反彈逾百元，台達電回到三○○元、聯發科突破七○○元、大立光重返股王寶座，其中台積電漲多後震盪，然拉回依舊是長期投資逢低布局的機會，而大立光雖然今年獲利不少來自於業外匯兌收益，不過股價歷經大幅修正過後，基期與評價屬相對不高。

可以觀察金融類股，尤其壽險比重較高的個股，今年受到防疫險與疫苗險的傷害，加上升息與股價走跌等因素所產生的評價損失，使得淨值與獲利都受到不小的衝擊，不過隨著最壞狀況可望過去，加上金管會出手相助，金融資產重分類，需要增資的企業進行增資，危機逐漸解除，近期法人已由賣轉買回補【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2224期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2224期更多精彩文章延伸閱讀

◎封面故事：車用鏡頭廠搶占新藍海

◎特別企劃：外資休假去 內資啟動彈升模式

◎焦點議題：PA族群明年有望重拾成長

◎國際趨勢：電動車普及 碳化矽需求起飛

◎中港直擊：陸新興電動車轉盈待可時？

◎產業脈動：台積電先進製程鞏固競爭力

延伸閱讀

半導體扳回一城？台積電站上500元、日月光挑戰100元

ADR大漲4.6%！台積電股價衝上500元 市值重回13兆元

美股道瓊漲737點邁牛市 聯準會升息放緩在望

台積董座演講／劉德音：巴菲特買台積 獨具慧眼

相關新聞

謝金河：世界正出現新的轉折

二十六日台灣進行了備受矚目的地方選舉，結果是執政的民進黨慘遭重創，在全國所有的選區，民進黨只保住高雄、台南、屏東、嘉義及離島的澎湖，六都只剩兩都，執政版圖全面縮減，這是民進黨的空前挫敗。

機器人供應鏈 發光發熱

從特斯拉Optimus到亞馬遜Sparrow，人們對工業型和服務型機器人的依賴逐漸擴大，台灣不少機器人產品擠進全球前三，也說明著機器人市場台灣沒有缺席。

股王回歸光學股破底翻 潛望式鏡頭、車用鏡頭、AR/VR需求接踵浮現

蘋果明年有望加入智慧型手機長焦距鏡頭戰局，全球鏡頭一哥大立光成最大贏家，加上汽車全自駕時代逐步到來、AR/VR應用亦將趨於成熟，鏡頭產業沉寂多年，將迎來有基回歸！

內資熱錢淹腳目 三類型選股 贏在起跑點

台股持穩於反彈後相對高檔震盪，盤面輪動迅速，十二月是一年中最易上漲的月份，外資將放假不過內資活力十足，尤其集團股、法人簇擁與價漲量增三大類型，相對較具有攻擊動能。

通膨降溫 明年投資焦點看這裡

今年全球金融市場面臨了一連串的利空洗禮，股匯債市皆大幅動盪。儘管如此，隨著通膨成長有望趨緩，搭配各產業積極去化庫存，全球投資前景亦有望逐漸明朗。

車用晶片需求來勢洶洶

安全、節能與智慧三大趨勢帶動車用晶片需求日益成長，台廠以MCU、ADAS以及資訊娛樂系統等領域作為敲門磚，積極搶食商機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。