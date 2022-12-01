內資熱錢淹腳目 三類型選股 贏在起跑點

【文／黃俊超】

台灣九合一大選結束，執政黨遭受挫敗，顯示民眾期待權力持穩平衡，並對獨大抱持警戒，而中國新疆的一場惡火，凸顯了封控下的悲劇，「白紙革命」隨之四起，展開第三任任期的習近平，面臨二○大一統江山後第一個難題，疫情管控、外商撤離，加上與美國的對抗，經濟步履維艱，恐將面臨下行風險。

焦點從升息轉向經濟

市場公認聯準會傳聲筒的華爾街日報記者Nick Timiraos，摘要聯準會十一月會議重點，在連續四次升息三碼過後，十二月將放緩至兩碼，雖然終點利率將超過五個百分點，不過至少通膨最嚴峻的狀況已過，對股市影響逐漸緩解，預期台灣央行也將跟著升息，按慣例半碼到一碼，也代表與美國的利差將再擴大。

美國十月ＣＰＩ低於市場預期後，美元指數修正至一○五．三二，在二○○日線之上獲得支撐，六○日均線轉為下彎，美元升值過後回貶進入震盪格局，新台幣則隨之升值，目前約在三○．九兌一美元附近盤整，日圓回到一四○之下，韓元回到一三二○左右，而中國央行再次降準，人民幣為近期亞洲貨幣當中相對弱勢。

五年期以上公債期的美國公債，殖利率已紛紛降至四個百分點以下，對於科技類股而言屬相對正面。美國股市以道瓊指數最為強勢，突破所有均線與下降壓力線，與歷史高點距離拉近至個位數，S&P 500與費城半導體指數位階都在一二○日線與二○○日線之間，代表科技股的Nasdaq在二○～六○日線為弱勢。

選後第一個交易日，加權指數修正一．五％，櫃檯指數漲逾○．五％，隔日轉換成加權指數彈升逾一％，櫃檯指數下跌○．二五％，顯示在量能未明顯放大之下，類股輪動迅速，不過擴散效果相對有限，可留意部分個股挾題材、籌碼、業績等優勢，搭配時序漸靠近外資休假期間，交易金額萎縮，有利內資發揮。

從技術面來看，加權指數自低檔彈升逾二○○○點，近日成交量能雖未放大，不過與長期均線乖離也已明顯縮小，然而六○日均線逐漸走平，二○日均線上彎搭配數個向上跳空缺口，加上股神巴菲特買進台積電效應仍強，都可為下檔帶來支撐力道，預期短期內以區間震盪至緩步盤堅的機率相對較高。

市場焦點逐漸從通膨升息，轉向經濟成長趨緩程度，台股目前處於財報空窗期，且股價已反應在前，就算短期營收不佳只要別太離譜，則影響性並不會太大，也就是有可能出現業績與股價暫時脫鉤、類似無基之彈的狀況，尤其題材煽動性若能獲得高度認同，將會反應在籌碼面與技術面上，按紀律操作即可。

金融股最壞狀況已過

電子權值股中，龍頭台積電反彈逾百元，台達電回到三○○元、聯發科突破七○○元、大立光重返股王寶座，其中台積電漲多後震盪，然拉回依舊是長期投資逢低布局的機會，而大立光雖然今年獲利不少來自於業外匯兌收益，不過股價歷經大幅修正過後，基期與評價屬相對不高。

可以觀察金融類股，尤其壽險比重較高的個股，今年受到防疫險與疫苗險的傷害，加上升息與股價走跌等因素所產生的評價損失，使得淨值與獲利都受到不小的衝擊，不過隨著最壞狀況可望過去，加上金管會出手相助，金融資產重分類，需要增資的企業進行增資，危機逐漸解除，近期法人已由賣轉買回補【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2224期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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