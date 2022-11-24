電子紙產業蹲點 迎接黎明

【文／周佳蓉】

歐洲、北美及加拿大等大型零售商相繼導入電子貨架標籤，趨勢看漲，雖然消費性電子轉弱等大環境衝擊電子紙、驅動ＩＣ供應鏈，但庫存去化後有望「喝了再上」。

實體商店想要強化銷售能力、拉近與顧客間的距離，電子貨架標籤（ＥＳＬ）是必不可少的應用，隨著物聯網與智慧零售的趨勢發展下，導入AI、IoT等技術應用的零售業者日漸增多，加上持續發展的無人商店趨勢，連超商密度極高的台灣，都可以看見各式無人商店現身各城市，近年許多的零售商加速數位轉型，對電子標籤的依賴逐漸加深，根據ePaper Insight統計，ＥＳＬ市場近五年出貨量CAGR高達五○％，未來五年還將有兩位數成長，這也成為許多電子紙業者近年主要的成長動能之一。

時光倒轉回幾年前，全球最大連鎖超市沃爾瑪（WMT）引領業界率先在貨架上採用電子標籤後，引發全球零售企業相繼跟進的浪潮，而ＥＳＬ具備可即時更換的特性、還能搭配系統即時更新、降低人工錯誤率、更省去更換標籤的人力成本，加上全球提倡綠色環保，電子紙產業得益於數位化、ＥＳＧ永續發展意識抬頭，其省電、低碳等優勢，因而快速滲透到消費和商用市場，更使ＥＳＬ成為各大零售商導入智慧零售的標準配備，以市面上最普遍使用的三英寸的ＥＳＬ計算，在過去七年間全球已安裝約六億個，若以每天更換四次價格的頻率，一次性使用的紙價格標籤所產生的二氧化碳排放量，足足是電子紙標籤的三．二萬倍，而市調機構Research and Markets認為ＥＳＬ的投資成本可以在十八～二四個月內回收，壽命約可使用五～七年，而近年來隨著ＥＳＬ技術日漸成熟，使用壽命也逐步拉長，這也增加了零售商導入的意願。

併購關鍵廠商取得專利

目前ＥＳＬ的主流技術是「電子紙」又被稱為「反射式顯示器」，有別於液晶顯示器（LCD）和有機發光二極體（OLED）等需有背光模組或自發光才能看到影像的技術，電子紙直接反射外界環境的光源，就可以立即達到顯示觀看效果，而國內龍頭元太在二○○九～一九年間，陸續併購多家關鍵廠商，也得到一系列相關技術和專利，掌握電子紙專利、材料、薄膜技術，並已發展到彩色電子紙。

元太的電泳式E-paper技術已從二○一三年的「三色」Spectra，二○二一年發展到黑、白、紅、黃四色，直到最新的五色電子紙Spectra 3100 Plus亮相，在既有的色彩上再增加醒目的橘色，呈現更吸睛的顯示效果，將有助於零售業者以高彩度色彩強化行銷宣傳。