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車體結構、線束系統大升級

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

相較於傳統燃油車，電動車的電子化、智慧化及輕量化替傳統零組件廠商開啟了另一扇窗，包括車體結構、線束系統都迎來升級商機。

隨著電動車市場近來進入磅礡起飛的階段，台灣零組件廠商切入電動車供應鏈的想像空間也持續擴大，除了大家一講到電動車就會想到的車電系統，相關傳統零組件廠商為了順應電動車發展趨勢，積極轉型也是不落人後，挾帶著在車用原廠委託製造（ＯＥＭ）、原廠委託設計製造（ＩＯＤＭ）以及非原廠零件（ＡＭ）領域深耕多年的優勢，有望趕上龐大商機迎來升級。

輕量化為高續航力的關鍵

回首過去台灣的傳統汽車零組件產業，多半是以外銷市場為主，包括歐美以及中國的汽車市場都是台灣汽車零組件廠商著墨甚深的出海口，不過由於高度出口導向，因此受國際市場景氣波動影響相對較大，攤開前十年的台灣車輛產值分析，零組件出口金額大約都落在二○○○億元左右，惟近年受到疫情、晶片缺料等因素影響而微幅下滑，所幸，隨著疫情陰霾逐漸消退，工廠產能陸續回復，再加上電動車升級商機，零組件需求也正式重返成長軌道。

進一步將國內傳統零組件廠商布局的項目攤開來看，絕大部分仍是以車身鈑金、車燈、輪胎、輪圈、後視鏡為主，當然包括：煞車器、齒輪箱、安全氣囊、面板、保險桿、連接線束、各類模具等等也都是台廠有所布局的範圍，相關業者除了穩固既有的ＯＥＭ、ＯＤＭ以及ＡＭ市場外，也開始感受到轉型升級的必要性，許多業者開始著手進行跨產業整合，盼能透過此方式，讓旗下產品能夠符合電動車的規格與要求。

其中，輕量化絕對是眾多車廠積極想達到的重中之重，原因在於，輕量化可降低車輛的功耗，作為提升續航力的關鍵可說是至關重要，根據世界汽車協會報告指出，汽車重量每減少一成，燃油能耗可降低六～八％左右，又，再加上美國與中國帶頭推出減輕汽車重量的新規定，在保證汽車強度和安全性能能夠維持一定水準的前提之下，儘可能地降低汽車的整車重量，確實成為各廠商致力發展的方向。

為達成「減輕車體重量」目的，各大車廠開始使用質量更輕的超強鋼、鋁合金、鎂合金、鈦合金、碳纖維復合材料等取代原先傳統的普通鋼材料，是目前前景最為受到關注的輕量化技術。另外，除了開發全新的汽車架構實現輕量化外，也透過優化車身零組件性能、降低零組件數量、減少零組件尺寸等方式降低重量，針對汽車輕量化而起的龐大商機，國內零組件廠商也紛紛就自身擅長的領域各顯身手。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2222期；訂閱先探投資週刊電子版

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