台版亞洲大遷徙 新南向概念股竄起

【文／吳旻蓁】

儘管G20峰會美中雙方的領袖進行會晤，但大多數企業仍不願相信兩強可以從此相安無事，既然製造業供應鏈的大遷徙不可避免，誰能搶先在東南亞完成建廠，就能贏得最大機會。

中國作為世界工廠的優勢已不復存在？美中貿易戰開打後，將中國產能遷移到海外的趨勢興起，不少廠商紛紛著手將部分產能轉移，而這幾年因為疫情肆虐，中國大規模封城、祭出清零政策，加上拉閘限電等都進一步強化供應鏈轉移的念頭；且今年以來，美中對抗更加劇，美國下半年祭出的晶片禁令更是一刀砍下，從設備、技術到人才全面性的禁止，不只切斷中國對發展半導體的念想，也一舉推升眾產業業者移出中國的速度。

而台商更是加緊腳步將產線移出中國。過去，中國一直是台商海外投資的大本營，也是台灣出口占比最高的市場，但這個趨勢如今已然改變。一六年，政府提出「新南向政策推動計畫」，強化對新南向十八國，包括東協十國、南亞六國以及澳洲和紐西蘭的投資與貿易，以期降低台灣對中國經濟過度依賴的風險；前有新南向政策的鼓勵，後又有國際、中國內部乃至於兩岸關係的局勢動盪，種種推力都使台廠陸續將布局非中產能視為營運首要目標之一。

生產基地移出中國成顯學

生產基地移轉成為顯學，廠家們無不積極搜尋下一個足以媲美中國世界工廠的地區，對此，東南亞諸國，正一躍而起，成為下一波企業競逐的樂土。細究東南亞國家的優勢所在，第一，是人口紅利，東協十國人口數總計六．二億人，約占全球人口八．六％，平均薪資約中國大陸的三分之一，若加上印度的十四億人口，這個二○億人口的大市場，勢必將逐漸取代過去三○多年來中國扮演的生產基地角色。

另一成長潛力，則來自於貿易關稅協定的優勢。東協國家除了積極布局自由貿易協定（ＦＴＡ）簽訂，東協十國更自行簽訂東協經濟共同體（ＡＥＣ），進一步整合成東協共同市場，並已納入全球兩大區域型貿易協定；在積極簽署貿易協定下，東南亞國家可望成為下一個經濟高速成長的重點區域。

全球供應鏈湧入，也正在加速形塑東南亞國家的產業新樣貌，造就不同地區不同的產業聚落，例如半導體多聚集在新加坡與馬來西亞，其中，馬來西亞的半導體發展，可回溯一九六九年，因時任政府取消了檳城數百年來的自由港地位，導致當時該地失業率大增，當時的檳城首席部長遂提出讓檳城往工業化發展，而在此政策推動後，多年來的基礎奠定，已使馬來西亞成為全球晶片測試和封裝的中心，目前全球約七％的半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造或發貨前的零件組裝，具有一席之地。

而新加坡多年來一直致力於引進具有高值能的跨國企業，將製造業從資源密集產業轉向資通訊、大數據、科技為基礎的高利潤、加值導向產業，以電子、半導體產業為主要驅動引擎。目前星馬兩國已吸引許多半導體大佬進駐，包括英特爾、恩智浦、美光、英飛凌、德州儀器、格羅方德等，台廠中亦有台積電、世界、聯電、日月光投控等在當地設廠。

東南亞各國產業聚落成形

另外，泰國勞動力充沛，工資低廉、土地取得相對容易，因此汽車供應鏈、ＰＣＢ廠等資本密集產業則多將據點設在泰國。泰國如今又被稱為亞洲底特律，其汽車產業發展源自於一九七○年代，泰國政府採取「進口替代工業化」（ISI） 策略來發展其經濟，邀請跨國公司能以合資的方式在泰國與當地資本家合作成立泰國當地子公司，而當時日本正積極推動汽車輸出，雙方的合作成功推展泰國發展汽車產業的第一步。