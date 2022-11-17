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謝金河：巴菲特天降神兵的熱效應

聯合新聞網／ 先探投資週刊
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財訊傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文／謝金河】

趨勢的轉折，常在微妙之處產生！今年全球股市在ＣＰＩ衝高、俄烏戰爭又加大通膨壓力的情況下，美國Fed展開暴力式升息，全球股市除了東協、印尼及印度少數國家逆勢走高外，都出現非常巨大的下跌，尤其是捲入兩大國美國與中國晶片戰爭的半導體產業。

跌勢形成之際，股市像山上石頭滾下來，跌勢一波又一波，像費城半導體指數從四○六八跌到二○八九，一下子幾乎腰斬。到了最近，大家發現Nvidia股價從一○四．一三美元急漲到一六九．九八美元，瞬間彈升逾五成。還有領軍下跌的費半指數到了低檔，九月ＫＤ指標交叉向上，似乎提前結束空頭市場的頹勢。

多頭反攻最有機會的一次

這當中最強力表態是道瓊指數從二八六六○彈升到三六九八七，不但完成九月ＫＤ值交叉的多頭排列，而且成為空頭市場中率先突破年線的市場。美國股市在四、五月面對通膨壓力，道瓊從年線滑落下來，到了八月又反彈上年線，但很快又出現一波破底式大跌，這次各條均線除了年線仍向下彎外，所有均線已轉正，這是多頭反攻最有機會的一次。

台股以半導體產業為主，今年以來，美國對中國祭出晶片戰，從不准到中國投資半導體廠，又對二八奈米以下製程設限，接著晶片四方聯盟，到ＥＤＡ不得賣中國，後來又有ＧＰＵ、ＡＩ晶片高築壁壘。到了十月七日美國商務部祭出最嚴厲的制裁手段，包括先進製程產品及設備不得賣中國，同時也限制持有美國護照的美國人不得在中國半導體公司上班，這個一刀切對產業衝擊非常大，像台灣的ＩＣ設計公司、營收一○○％來自中國的金麗科從最高六一五元跌到一一五．五元；中國比重很高的譜瑞ＫＹ從二二四○跌到五七四元；祥碩從二四五五跌到五四六元。過去很多台灣業者都走灰色地帶，這回都面臨選邊的壓力。

美國商務部禁令對台灣半導體產業衝擊極大，台股在十月的跌勢也十分驚人。以最具代表性的台積電為例，十月九日張忠謀先生接受ＣＢＳ訪問，強調如果經濟福祉是那個人首要之務，他們會避免攻擊，如果那個人執意入侵台灣，一切都會毀滅。張忠謀先生很少把話說得這麼直白，等於直接向「那個人」說，如果你打台灣，一切都會毀滅！

半導體股全面大進擊

受到這個談話影響，台積電股價在十月十一日單日跳空下跌重挫三六．五元，收盤是四○一元，導致台股也大跌五九六．二五，收盤一三一○六．○三，這個現象意味著台積電一直以來都是護國神山，台積電股價下挫，台股也會跟著大跌。

如果以十月十一日的台股重挫為標竿，這回台股有如天降神兵一般，十一月十四日一大早，資訊傳出巴菲特波克夏Ａ股首度把台積電ＡＤＲ列入投資組合，波克夏在第三季斥資四一．二億美元，買入六○一○萬股ＡＤＲ，約占台積電發行股份一．四％，是第五大單一股東。這個消息出來後，廣受華爾街重視，台積電ＡＤＲ盤後交易大漲逾六．八％，台股也歡欣迎接巴菲特入股台積電ＡＤＲ的喜悅，而且，巴菲特驚天一擊，也帶動整個半導體族群全面上漲。

十五日道瓊只小漲○．一七％，但費半指數卻大漲八二．五六點，台積電作為費半最大權值股單日大漲十．五二％，收盤是八○．四六美元，UMC ADR也大漲五％，收在七．五八美元，日月光ＡＤＲ也上漲三．○三％，ASML也上漲三．四％，AMD大漲三．八六％，Nvidia上漲二．二八％，這個半導體全面大進擊，對台股帶來正面的助力。

今年台股從最高的一八六一九跌到最低的一二六二九，足足跌掉五九九○點，這是一個十分激烈的跌勢，台積電的股價從六八八元跌到三七○元，整段跌幅達四六．二％，在美國的ＡＤＲ從一四五跌到五九．四六美元，跌幅高達五八．九六％。巴菲特這次出手，以九月三十日最後一個交易日收盤六八．五六美元來概算，總共斥資四一．二億美元，這個大動作，瞬間讓台積電股價大漲。

十一月十五日台積電大漲三五元，收盤四八○元，這個跳空大漲跟十月十一日的三六．五元跳空下跌正好成了對照組。對台股而言，巴菲特有如天空降下的神兵，對台股產生甘霖的效果，這當中至少產生幾個大的效應，一是台股有了台積電領軍，一八六一九的五九九○點大跌勢，可能已告一段落。有人推敲巴菲特第三筆買進的成本價大約在八○美元左右，十五日美國ＡＤＲ收在八○．四六美元，正好在成本價附近，以巴菲特的個性來看，未來台積電的股價空間不會太小。

美中角力　股神加持台灣

巴菲特投資以美國為主戰場，在亞洲的投資不多，最早是買入中石油，那個時候在九七回歸不久，巴菲特每股成本約一港元附近，後來油價大漲到一四七美元，巴菲特在○八年前後逢高賣出，換股買入比亞迪Ｈ股，比亞迪股價從六港元大漲到三三三港元，巴菲特的平均成本約八港元，持股約二○％，這次比亞迪大漲到三三三港元，巴菲特開始賣出比亞迪，持股降到十六．六％左右，看起來巴菲特逢高調節心意未變，這次賣比亞迪、買台積電，背後意義非同小可，尤其是紅色媒體人大力唱衰台積電「去台化」的關鍵時刻。

二是巴菲特在亞洲最得意布局是二○二○年疫情爆發後，他悄悄買入日本五大商社股票，像丸紅那時候只有四五六．二日圓，如今是一四三六．五日圓，至少已漲兩倍；伊藤忠是從一九七○日圓大漲到四二九七日圓，至少漲兩倍多，而且股價仍持續創新高，住友商事則是從一一一四．五漲到二二三八．五日圓，三菱商社是從二○九四漲到四八四五日圓，漲幅都超過兩倍。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2222期；訂閱先探投資週刊電子版

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