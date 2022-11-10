VR設備熱賣 鎖定手刀族

【文／周佳蓉】

各大科技巨頭進攻元宇宙的決心逐漸開枝散葉，Meta去年的ＶＲ設備已在購物季創造銷售佳績，今年的消費旺季逼近，又是發表新品空窗期，台廠供應鏈值得留意。

歷年第四季為傳統消費旺季，包括阿里巴巴打著光棍節名號發起的網購盛宴雙十一購物節、歐美國家的感恩節、黑色星期五、網購星期一，再一路延續到聖誕節，在這最繁忙的時期總能看見購物平台紛紛祭出超優惠折扣，關注歐美商品的消費者也能趁此機會摩拳擦掌等著大按滑鼠廝殺，搶購平常較高單價的電子消費品，為自己省下荷包！

ＶＲ產品去年寫下傳奇

有別於去年零售商遇到的運費大漲、塞港亂象影響到備貨，今年零售商反而面臨庫存過剩的問題，得祭出更多超殺優惠提振消費，研調機構Adobe Analytics更預估，美國年底採購旺季將可見到史上最大的網購折扣幅度，購買電腦最高可能有三二％折扣、電子產品二七％、玩具則是便宜二二％，另外從華爾街調查指出，Meta旗下的VR產品Oculus Quest 2，成了黑色星期五、網路星期一的熱銷產品，去年聖誕節Oculus相關的娛樂程式更榮登全美最熱門App，隨著二○二二世界ＶＲ產業大會（十一月十二日）即將到來、Sony專屬PS5的ＶＲ產品PlayStation VR2（簡稱PS VR2）、萬眾矚目的蘋果ＭＲ頭盔、亦或陸系品牌聯想與高通合作的混合實境頭盔ThinkReality VRX，都將到明年初才有上市或量產消息，今年的ＶＲ產品銷售能否延續去年榮景，成為新品發表空窗期的市場鎂光燈焦點，也讓AR/VR硬體供應鏈有望一併沾光。

Sony、蘋果亮點多

當前，頭戴式裝置市場依舊由Meta旗下的Oculus與微軟的HoloLens頭戴設備，分別占據消費與商用市場的兩座山頭，不過在龐大商機吸引下，競爭者也陸續搶進，以日商Sony為例，日前剛上修了二○二二全年財測，主因在晶片供應、物流改善下，上半年PS 5遊戲機產量和銷售優於預期達五七○萬台，法說會更訂下明年度的PS 5銷售目標超過二三○○萬台，較今年成長超過三成，作為PS 5專屬的ＶＲ頭戴裝置PS VR2，擁有更高的畫質和眼動追蹤，控制器還具備手指觸摸檢測、觸覺按鈕反饋和自適應觸發器，給予玩家逼真的遊戲體驗，要在明年三月前量產二○○萬台，預料將在玩家之間掀起一股旋風，外界也普遍看好蘋果將推出的ＭＲ混合實鏡頭戴裝置，知名蘋果分析師郭明錤指出，蘋果ＭＲ的推出，將大幅增加處理器、軟板、眼球追蹤、3D感測等光學元件使用量，而另一份研究報告The Information更表示，ＭＲ裝置將有令人期待已久的虹膜辨識功能，蘋果將有比Meta VR裝置更多的鏡頭，而Meta今年才新推出的Quest Pro尚有十顆鏡頭，外傳蘋果配備將有十四顆，能更精準的捕捉玩家動作，而蘋果向來在推出重量級新品或新功能更新後，總能引領市場潮流並成為後進者跟進的指標，因此蘋果對元宇宙領域的布局進度，值得持續關注。

據外媒報導，蘋果已登記名為「Reality One」的商標，將應用於未來的頭戴裝置，由此可見，作為媒介的AR/VR裝置無疑是發展元宇宙最重要的設備之一，也讓台灣相當多已具備生產實力的公司或零組件者，成為國際大廠進軍元宇宙的合作夥伴或重要供應鏈，包括光學鏡頭、ＰＣＢ、感測元件、面板、組裝等硬體代工業者，皆有望伴隨著元宇宙話題熱燒，帶動營運獲得挹注。