供應鏈移轉 伺服器新榮景

【文／吳旻蓁】

不管伺服器產業會不會成為下一個美國禁令的目標，可以確定的是，伺服器產業景氣能見度依然不錯，除了相關晶片概念股之外，伺服器PCB族群更是扮演人氣指標。

受通膨與升息兩大陰影壟罩，今年幾乎各行各業都深陷清庫存壓力，尤其是科技業，在庫存問題干擾下，更使不少供應商股價重挫，但在一片低迷的景氣中，有著剛性需求的伺服器產業依舊保持相當的前景與成長動能，也因為有著樂觀展望的支撐，在近日台股上演像樣反彈行情之際，也可見伺服器類股如緯穎、信驊、嘉澤、健策、金像電、奇鋐等股價走勢呈現強勢反彈格局。

北美雲端服務商加碼資本支出

伺服器股反彈有底氣，從近期美國四大雲端服務業者（CSP）Meta、Microsoft、Google和Amazon最新揭露的資本支出計畫來看或可略知一二，四大巨頭紛紛揭露本季、明年資本支出計畫成長力道優於預期，強調將持續投資伺服器等基礎設施。其中，Meta雖營運不如預期，但積極衝刺元宇宙腳步不停，並逆勢擴張資本支出，今年從原訂的三○○到三四○億美元，上調為三二○～三三○億美元，且明年預計還會持續增長，估計將達三四○至三九○億美元。

另外，Microsoft也預測今年第四季資本支出將高於第三季，美系外資推算微軟今、明年資本支出將達二八六億、三○三億美元，分別年增四％、六％；Google因第三季雲部門營收年增三八％，也決定持續增加資本支出，以投資基礎建設，且在其資本支出中，有很大一部分來自伺服器的投資。法人也指出，市場將美國四大ＣＳＰ業者明年資本支出成長幅度，由原先三％上修至五％，雖然相較二○二二年全年成長十九％，以及累計前三季成長二三％的增速下滑，但在優於悲觀預期的資本支出展望之下，仍無疑為原本遭看淡的雲端伺服器市場注入一劑強心針。

不僅如此，AMD第三季財報也帶來亮點，資料中心（伺服器晶片）事業營收增長四五％至十六．一億美元，執行長蘇姿丰亦表示看好雲端運算市場快速發展，對伺服器晶片將有長期的需求。且AMD與英特爾的新一代伺服器ＣＰＵ計畫分別於今年十一月及明年第一季上市，預期最快明年第二季開始新平台可望有明顯的滲透率提升，潛在換機潮亦是伺服器市場的一大支撐。

緯穎、信驊營運締新猷

根據研究機構Digitimes Research指出，近年全球伺服器出貨總量直至一七年都年年創高，繼去年度突破一七○○萬台後，今年將再年增六．三％、達一八○○萬台以上，並於二四年突破兩千萬台大關；此外，中長期來看，Digitimes預期在雲端、高速運算（ＨＰＣ）、邊緣伺服器需求成長、晶片大廠陸續推下世代ＣＰＵ等驅動下，二二到二七年全球伺服器出貨量將持穩以五到七％的年成長率緩增，年複合成長率（CAGR）為六．一％。