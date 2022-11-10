謝金河：股價跌深就是最大利多

【文／謝金河】

二○二二年是金融市場凶險萬狀的一年，除了美元外，大多數金融商品，不論是股市、債市，到衍生性商品如比特幣、各國匯市無不跌得鼻臉腫。比特幣從六七七三四跌到一七五○○美元，跌幅高達七四．一六％。不過，這個漫漫長夜，隨著跌勢擴大，正逐漸出現轉折跡象。

這一周最值得觀察的是道瓊指數，在美國期中選舉揭曉前夕，道瓊指數展開強彈，十月大漲四○○七．四四，十一月又彈升四二七．八八點，道瓊的反彈出現兩個重要訊號，一是觸及多空重要轉折的年線，成為經歷漫長跌勢後，重新站回年線的市場。二是道瓊指數的九月ＫＤ指標在低檔交叉，形成多頭排列，甚至今年最弱勢，跌幅幾近腰斬的費城半導體指數也在二十左右醞釀低檔交叉。三是道瓊指數繼上一次（八月十六日）上攻到三四二八一．三六觸及年線，後來公布七月ＣＰＩ高達八．五％，Fed擺出強大升息姿態，道瓊又展開一波殺戮跌勢，指數寫下二八六六○．九四的新低，如今多頭又整軍經武捲土重來，這回領軍的是Exxon石油、西方石油等石油股，及ＵＮＨ（UnitedHealth Group）、Walmart、Visa及Amgen等相關個股。

傳產股比科技股更抗跌

石油股因油價大漲而上漲，大家可以理解，但這回像ＵＮＨ大漲到五五三美元，市值衝到五一七三．二億美元，令人想像不到。過去ＵＮＨ市值只有Meta的三分之一，如今市值變成Meta的一倍，這可以看出在地緣政治角力下，很多傳統產業比科技股更有抵抗力。

這次美國大型科技公司股價都慘遭獵殺，最慘的像Meta從三八四．三三美元狠跌到八八．四一美元，市值從一．○四六兆美元跌到二三四四．二三億美元，跌幅七七％，Tesla股價從最高點跌下來，正好腰斬。Nvidia最慘跌六八．七四％，台積電ＡＤＲ也跌五八．八六％，Amazon跌四九．八三％，Google跌四四％，微軟跌三七．八％，最抗跌的Apple也跌二九．六％，對照傳統健康、生技、零售、金融股，狀況十分慘烈。

美國各大指數也出現不同變化，現在道瓊、生技分類指數率先重回多頭排列，這次道瓊均線排列比上一次更完整，能不能一鼓作氣有效站穩年線，這是全球股市最值得關注的焦點。其次是費城半導體指數的月ＫＤ指標在最低檔交叉，能不能形成多頭反轉的訊號，這攸關台灣半導體股未來的走勢。

到目前為止，Nvidia出現第一道曙光。Nvidia的黃仁勳來台，低調逛街，正好巧遇兩位女歌手，當場跟著飆歌，引起國人關注，Nvidia股價從三四六．四七美元跌到一○八．一三美元之後，最近股價強彈到一四八．九一美元，已彈升三七．七％。而ＳＯＸ指數從二○八九．四五彈升到二五三五．五五，彈升二一．三三％。台灣TSMC ADR八日大漲三．六％，股價從五九．五一彈升到六五．○二美元，這也是有利台積電彈升的良好訊號。

晶圓代工股本益比很低了

這次台積電從六八八跌到三七○元，跌幅也達四六．二％，這次ＳＯＸ的彈升，台積電有機會重返四○○元的區間，對台股的止跌反彈會有正面助力。其實晶圓代工股今年前三季財報都交出好成績，例如，台積電前三季淨利七二○六億，ＥＰＳ二七．七九元。聯電是六八一．三一億元，ＥＰＳ五．五四元。世界先進前三季淨利一二八．○一億元，ＥＰＳ七．六一元。力積電前三季淨利一九七．一五億元，ＥＰＳ四．九九元，如果對照聯電跌到三五元，世界先進跌到五九．二元，力積電甚至跌到二六元，其實本益比已經很低。

今年台股經歷了利多不漲，甚至利多大跌的情境，主要在反應景氣快速下滑，像貨櫃航運一般，大家都不知道景氣反轉下，明年、後年獲利還有多少？造成市場一片求售之聲。以長榮海運為例，最慘跌到一三一．五元，市值剩二七八三億元。儘管運價慘烈下跌，但是長榮第三季仍大賺一○○六．九八億元，前三季大賺三○四三．五三億，ＥＰＳ高達一四三．八元，單看這幾個數字，顯示台股出現罕見景象。

一個是一家公司前三季淨利居然超過股價市值，二是每股淨值超過股價很多，也就是說長榮跌到一三一．五元，本益比已不到一倍，前三季本業淨利高達三四一九．八二億，單是帳上純現金、約當現金就高達三九一七．九七億元，把金融資產加上去是四○七八．三億元，純粹把現金分給股東，每股可分到一九三．二七元，股價會瘋狂大跌，是因為大家害怕運價大跌，長榮可能出現虧損。

股價超漲與超跌的軌跡

這正是股價超漲與超跌的軌跡，大家憧憬無限美好的時候，股價可能超漲，憧憬轉向悲觀的時候，股價會跌過頭，像長榮股價到底合理值多少？這正是投資市場最精微之處。像面板產業就是最波動的範例，友達公布第三季單季虧損一○四．三億元，ＥＰＳ是負一．二三元。群創則虧一二七億，ＥＰＳ是負一．二七元。群創前三季虧損一五五．九六億元，ＥＰＳ是負一．五元。友達則虧一一三．六億元，ＥＰＳ是負一．四七五元，外資報告估友達明年一股會虧四元，這也意味著友達在二○二一年最好的盛況大賺六一三億元，這兩年恐怕吐出一半，這是景氣榮枯的最極端變化。不過，友達一股賺六元，股價漲到三五．五元，本益比也很低，這次最慘跌到十三元，營運出現巨大虧損，股價已到了利空不跌的狀態。