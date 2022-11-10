安控、無人機、IP飆漲 台股反彈有底氣

【文／方亞申】

全球大多數股市陸續反彈至季線及年線之間，台股相對落後，部分股價修正過頭，投資價值浮現，從台積電、聯電、聯發科、板卡到傳產長榮、台塑四寶、華新等，有機會配合大選及年底前拉抬；跌深股各自反彈，以IC設計族群為主；看好後市的矽智財、ABF載板、網通及IPC等族群可注意。

這次聯準會開會後，一如過去宣稱要持續升息壓抑通膨率降至二％，但必要時也會注意金融市場，十日發布的十月消費者物價指數若高出市場預測，聯準會可能持續加緊升息不會鬆手。不過投行預期，十月的ＣＰＩ數據應會低於市場預期，一般預估十二月升息二碼，明年再升息二至三碼，亦即基本利率超過五％利率後，要觀察一陣子後就有降息動作，時間可能在明年底之後。

觀察近期，美元指數出現較大拉回至一一○附近，讓各國貨幣鬆口氣，貶值走勢得以告一段落，且過去美國大選過後，美股總會迎來一波多頭行情，可拭目以待。

美股第四季從十月以來反彈行情中，道瓊指數走勢最強，已站上年線，強勢族群包括能源、製造、金融、服務業，由此來看，道瓊三萬一千點具有強力支撐。

年底前股市易漲難跌

標普因為科技股不少，走勢明顯較道瓊弱，季線還未突破，但底部也墊高至三六○○點。最弱勢就是科技股，高總市值股表現不佳，諸如谷歌、亞馬遜、微軟、蘋果、特斯拉、臉書等，股價不是破底就是在底部邊緣；費半指數表現不錯，季線二五○○點已站上，在美國持續出手制裁中國高科技動作中，半導體業首當其衝，惟利空中開始盤堅。汽車相關的德儀、安森美、國家半導體等表現較強。不過美國在科技方面阻撓高階晶片、設備輸往中國，但這只是拖延中國科技躍進，美國本身在ＡＩ、高速運算、量子科技等必須繼續進步才能拉大與中國距離。

最近看到晶片雙雄中的輝達股價自低點一○八．一三美元強彈至一四八．九美元，彈幅三七．七％，代表底部應該形成；AMD也跟進。倒是一直喊要政府補助以及老是踹台灣一腳的英特爾，從低點僅反彈約十五％。

美股對於聯準會升息一方面有所鈍化，另一面則是年底節慶將至，賣壓已消化大部分。而年底賣完後也須對來年投資進行布局，所以一般年底前股市易漲難跌，全球股市皆然。只要美元指數未再突破一一四，那麼全球股市可望偏安至年底。

現階段國際股市來看，原物料生產國巴西及印尼股市表現較佳，今年都是正報酬且指數在年線之上。再來就是亞洲的印度，印度積極建設基礎建設以迎接來自中國工廠的移轉，台灣的代工五哥幾乎都轉廠至印度。

指數也站上年線的日股，今年日圓大貶值接近三成，日銀兩次出手干預，勉強將日圓阻貶在一五○之前，日圓貶值加上邊境早就開放，帶動百貨股大漲；此外，面對中國威脅，最大的三菱重工從飛機、坦克到軍艦及飛彈都能做，日本政府大力支持提撥軍費超過五四○億美元以上，儘管如此，占ＧＤＰ比重尚未達一．五％，距離二％還有一段空間，所以可預期未來軍費支出將繼續拉高。三菱重工今年以來股價漲幅超過一倍，帶動日股站穩年線。

同樣受到科技業績之累的韓國，今年貨幣貶值近二○％，如今股市也站穩季線之上持續推升。東南亞的泰國也是廠商從中國轉進之處，指數在年線之上。歐洲雖受通膨之苦，但法國指數距離年線很近；德股則是跟進，大多數股市都已突破季線。