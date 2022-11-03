選舉行情加速 季報高峰期 反彈有底氣

【文／黃俊超】

美股步入反彈，台股先破底而後技術性彈升，接下來都將進行選舉，而市場聚焦於聯準會對升息規劃；此外，經濟成長趨緩幅度與科技業去化庫存速度，也是必須觀察的重點。

縱然年底之前，美國聯準會可能還將升息五碼，基準利率提升到至少四％以上，且經濟成長減緩甚至出現衰退的可能性，如黃河氾濫一發不可收拾，然而道瓊指數演出十月驚奇，從破底的二八六六○點一口氣反彈回到年線，反彈幅度超過下跌幅度五成，帶動短中期均線全面翻揚，S&P 500指數回到季線附近。

十二月升息幅度或將縮小

雖然代表科技類股的Nasdaq與費城半導體指數仍相對較弱，不過至少也站回月線之上，並帶動短期均線翻揚，科技股相對弱勢，與數家大型企業財報與展望有關。蘋果雖受制新一代iPhone與服務業績不如預期，不過整體財報亮眼，亞馬遜財報與財測則都不優，Tesla低於預期，中國政策為展望不確定性源頭。

轉型並改名後的Meta，雖然原本業務仍能提供一定的業績與現金流，不過要跨向新科技很燒錢，未來仍充滿變數。Google母公司Alphabet除了廣告收入趨緩外，內部持續進行削減成本措施，Nvidia與AMD則已先後調降財測，某部分應已認列過高庫存，化合物半導體大廠Wolfspeed，因供應鏈問題下調財測。

雖然部分指標性企業財報，受需求、庫存等因素影響而不如預期，展望也或有疑慮，不過根據Refinitiv統計顯示，標普五○○企業截至目前所公布盈餘，較華爾街預期高出三．八％，再加上科技類股波段累計跌幅，已明顯高於其他產業，跌深對股價來說就是最大的利多，技術性反彈與投資價值逐步浮現。

聯準會本周將召開利率決策會議，預期將為今年第四度升息三碼，然而市場更關注十二月升息幅度，根據華爾街日報報導，素有聯準會傳聲筒之稱的Nick Timiraos，早前表示可能討論是否以及如何釋出十二月小幅升息的訊號，而後又再表示為了替通膨降溫，利率終點將可能會高於預期，金融市場也隨之擺盪。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克及舊金山聯準銀總裁戴莉月出指出，儘管市場揣測聯準會可能因經濟降溫而在二○二三年開始降息，但認為可能性不大，因為抗通膨仍處早期階段。根據聯準會九月釋出的利率預測點狀圖，最快要二四年才會開始降息。而美商高盛預期利率區間最終落在四．七五～五％之間。

台股醞釀跌深反彈

美元指數見高一一四．七七八後，維持高檔震盪，近期為今年第四度回測季線，歐央於十月底再升息三碼至一．五％，雖然天然氣等原物料報價回落，不過通膨指數仍在相對高檔，日本央行依舊堅持鴿派立場，未有提高利率與退出寬鬆政策的打算，且雖偶爾傳出干預日圓的動作，基本上僅是治標而不治本。

美國公債殖利率十月下旬再度見高之後，近日雖未創高，十年期也一度跌破四％，不過能否止穩的關鍵，仍在聯準會對利率的態度，美元指數也是相同的邏輯，而新台幣見三二．三三五兌一美元的波段高點後，因美元指數稍微獲得喘息空間，不過仍維持在三二元之上，若利差還將持續擴大，新台幣只能被動防守。