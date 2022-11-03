謝金河：隧道盡頭的光 趨勢盡頭的拐點

【文／謝金河】

二○二二年已走到尾聲，這個年是一個十分凶險的年，從通膨升溫到俄烏戰爭，加劇了石油、天然氣、糧食價格上漲，又加大了通膨壓力，接下來美中角力成了主戰場，美中晶片戰爭造成半導體產業仆街，十月尾聲又見到中共召開廿大，八十歲胡錦濤被架離現場的驚忡畫面，港滬深台股市又跟著滑一跤，今年金融市場殺聲震天，除了美元資產外，大多數都遭到滑鐵盧。

如果從慘況來看，費城半導體指數最慘烈，ＳＯＸ從四○六八．一五跌到二○八九．八二，收幅達四八．六三％，美國股市也是今年全球股市震央的核心，道瓊今年最大跌幅二二．四四％，S&P 500跌二七．五四％，Nasdaq跌三七．七七％，ＮＢＩ生技指數也跌三九．七七％。費半跌最慘當然與美中晶片戰爭有關，首當其衝的Nvidia從三四六．四七美元跌到最慘一○八．一三美元，跌了六八．七九％，市值蒸發五八六六．一八億美元。而AMD從一六四．四六美元跌到五四．五七美元，跌幅也達六六．八二％。這是全球最慘烈兩檔指標性的半導體股。

晶片戰爭重創半導體產業

Nvidia、AMD股價下跌，台灣的台積電當然也挺不住，TSMC ADR從一四五美元跌到五九．五一美元，跌了五八．九一％，台灣的台積電從六八八跌到三七○元，股價也跌了四六．二％，台股能衝上一八六一九，台積電是核心指標，這回台積電跌到三七○元，也把加權指數帶到一二六八二以下。

除了晶片戰爭帶出半導體的跌勢，中共廿大也給中港台三地股市帶來巨大衝擊，十月二十三日中共廿大開幕，二十四日香港特首才在社群媒體發表文章，歌頌習主席所講的每一句話「字字珠璣」，但香港股市次日暴跌一○三○點，國企指數更是大跌七．三％，在廿大之後的一周，香港恆生指數跌到一四五九七．七一，國企指數也跌到四九一九．○三，滬深三○○指數也見到三四九五．九五的新低。

滬港股市都見到新低，台股也遭受波及，廿大團派被殲滅，一時之間，兩岸關係更加緊張，這個時候對台灣落井下石的評論報導也有增無減，像彭博資訊說，台海戰爭，華盛頓會用軍機載走台積電工程師，高盛集團也列出台積電面臨「六大風險」，最毒舌的Intel執行長季辛格說半導體產業供應鏈要撤出台灣。也許這是刻意心戰喊話，但在兩岸敏感時刻，當然會造成台股下跌壓力，外資今年賣超台股將近一．二兆台幣，單是賣超台積電就高達一一一．五五萬張，更是增大台股壓力。

美中是兩大經濟體，晶片戰爭重創半導體產業，受衝擊最大的是美台，廿大直接撞擊香港、中國，也波及台灣，台灣兩面都受壓，今年股市顯得十分弱勢，今年從一六二一八．八四跌到一二六二九．四八，跌了將近三○％，這當中的晶片戰爭及習近平廿大都直接影響台灣，所幸台灣過去幾年經濟底子厚，否則今年恐怕挺不住。

全球股市抗跌力道增強

不過隧道走到盡頭總會遇到光，任何趨勢不會是一直無路可走的盡頭，在技術面，股價漲勢發動，經常漲過頭，這個「老人與狗」理論多空都適用，超漲的時候，正乖離太大，超跌的時候，也會出現負乖離過大的修正。現在美國股市就出現負乖離過大的修補。上一次在六月十七日道瓊指數跌到二九六五三．二九，年線在三四五七六．七一，於是展開一波反彈，到八月十六日彈升到三四二八一．三六，一度穿越年線。這次又出現二八六六○．九四新低，十月道瓊展開強力反彈，現在又跑到三二九七五．四八，再度逼近年線三三一三四．六七，這一次道瓊的年線攻防戰非常具有代表性。

剛剛結束的十月股市，道瓊指數彈升四○五七．四四，彈幅十三．九五％，這是美國四十六年單月最大漲幅，這也是連續跌勢下的多頭反撲，這好像十一月一日中國宣布防疫可能鬆綁，恆生指數單日大漲七六八．二五，國企指數上漲五．四九％，滬深三○○指數上漲三．五八％，都是意味了短線超跌，多頭也會出現反撲的力量。

如果以道瓊指數十月大漲十三．九五％為標竿，我們來搜尋一下全球股市十月的表現，除了道瓊上漲十三．九五％，標普五○○上漲七．九九％，Nasdaq漲三．九％，ＳＯＸ漲三．三七％，半導體仍表現弱勢。歐洲股市十月都反彈，代表性的德國上漲九．四一％，亞洲的日本、印度、南韓都上漲逾六％，香港跌十四．七二％，越南跌八．五一％相對弱勢。最慘的是香港恆生跌十四．七二％，國企指數跌十六．四九％，恆生科技指數跌十七．三二％，滬深三○○指數也跌七．七八％。

從這個漲跌排序來看，美股最強，中港台股市最弱，今年最弱勢的南韓股市在十月上漲一三八．一二，漲幅六．四一％，這個反彈也贏過台股。從這個現象來看，全球股市從年初跌到現在，因為下跌的過程漫長，整個金融市場抵抗利空的能力正逐漸增強。

檢測五個關鍵指標

我們先來檢測幾個關鍵指標，一是匯市，美元指數最強跑到一一四．七八八，已經一個月沒有再創新高了，這當然與相關貨幣不再破底有關，像歐元最低到○．九五三八，一度彈升到一以上，英鎊最慘一．○三五，如今跑到一．一元以上，韓元最低一四四六．三七，日圓到一五一．九四，新幣到一．四四九，人民幣到七．三○九，台幣到三二．三三五，現在看起來都沒有出現新低價，盯住美元指數，只要不再越過一一四．七八八，金融市場會有喘息機會。