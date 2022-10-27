快訊

2022大選／激戰選區網路聲量誰領先？「這縣市」超狂一人獨走

高鐵異物纏繞電車線…南港-左營部分列車延誤 乘客超傻眼

一天兩打擊！彰化名店「魚市場爌肉飯」證實有意頂讓 網：最黑暗的一天

充電設備供應鏈營運大進補

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

在全球實現淨零排放、推動電動車普及的大目標下，未來五到十年充電站／樁將出現數十倍的強勁成長，台灣相關供應鏈業績可望迎接爆發成長期。

目前全球已有超過二○個國家制定汽車電氣化計畫或燃油車禁售令，時間多落在二○二五～三○年間，此趨勢推動全球電動車款如火如荼推出，各品牌電動車銷售加速上路，據國際能源總署（ＩＥＡ）統計，去年全球合計新售六六○萬輛電動車，至今共有一六五○萬輛電動車在路上跑，規模已是一八年的三倍之多。

但面對全球即將進入電動車的時代，不少人對電動車最焦慮的問題仍在於「沒電怎麼辦？」「要去哪裡充電？」在在凸顯充電站、充電樁若不夠普及，不僅造成消費大眾的里程焦慮及充電焦慮，更是各國在積極拉升電動車普及率下，迫切要解決的最大課題。

全球充電樁缺很大

根據世界經濟論壇（ＷＥＦ）估計，二○四○年全球電動車將銷售達五億台，應該配套建置的充電樁至少要二．九億座，也就是每賣兩台電動車，就需要一座充電樁，然目前各國充電樁建置速度卻遠遠跟不上電動車的銷量，像是美國在二○二○年的車樁比為十六．四比一；歐盟為八．五比一；建置較積極的中國車樁比則為六．八比一，都離標準配套的二比一有很大的差距，顯示各國在充電樁的建置量仍有待提升。

也因為充電站、充電樁是電動車順暢上路的最重要基礎建設，故布建充電樁已成電動車普及的「最後一哩路」。近來各國也紛紛訂定充電站及充電樁的安裝數量目標，包括美國預計在二○三○年前投資七五億美元廣設五十萬座充電站及五○○萬根充電樁；歐盟更加積極，預計在二○三○年建置三五○萬座公共充電站，並在二○五○年興建逾一六○○萬座的充電站；至於電動車銷售量快速攀升的中國，則依照電動車與充電樁比一比一的目標規劃建置，預計至二○三○年仍短缺六千萬根的充電樁。

一場全球大舉建置充電樁的浪潮即將來襲，蘊含的商機將不容小覷，若以ＩＥＡ預估二○二一至三○年全球充電樁建置量可達一．五億座來看，未來十年充電樁產業的年複合成長率可望高達三成，成長力道強勁。而若以ＷＥＦ預估二○四○年要達二．九億座充電樁的數值來估算，相關投資金額更將達五千億美元，換算新台幣規模將高達十四兆元。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2219期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

鴻海遇上裕隆 從造PC、手機到造車

鴻海衝電動車 供應鏈樂

綠能ETF 擁政策紅利

韓系「Made in USA」電動車即將登場　現代汽車全新工廠美國喬治亞州正式動土！

相關新聞

充電設備供應鏈營運大進補

在全球實現淨零排放、推動電動車普及的大目標下，未來五到十年充電站／樁將出現數十倍的強勁成長，台灣相關供應鏈業績可望迎接爆發成長期。

太陽能廠海外營收攀高峰

為擺脫受俄牽制的燃煤、天然氣，推動再生能源建置是歐、美國的長遠共識，尤以美國的降低通膨新法案，急欲提升太陽能自給率，也讓台廠赴美投資的聲浪漸起。

台股登月計畫！國際資金即將再平衡 台積電可望大破大立

市場預期投資風險是最高的時候，往往取得報酬的風險是最低的，台股集所有利空之最，評價跌至2000年以來最低點，但企業營運體質卻是空前最佳，過於極端的股市反應，總會再平衡，大摩開始喊加碼東北亞股市，就等資金回歸的臨門一腳。

謝金河：習近平的極度震撼

全世界目光焦點都在中國二十大出爐的二十四名中央政治局委員及七席中常委，這是標示中國共產黨未來的領導班子，在二十大閉幕會前夕，全世界都目睹八十歲的前總書記胡錦濤坐在習近平旁被架離現場畫面，最後的結果是習近平當上第三任總書記，繼袁世凱之後，再度復辟帝制，習家軍從李強、王滬寧、趙樂際、蔡奇、李希、丁薛祥等一字排開，揭開未來五年中共新治理模式。

鴻海遇上裕隆 從造PC、手機到造車

鴻海將要複製過往在資通訊產業的成功模式到電動車的整車組裝，除了要打造一條龍的生產鏈，還提出「製造、營運在地化」的模式布局電動車製造。

磷酸鋰鐵電池成市場主流

得電池者得天下，在零碳排的趨勢下，全球新能源車產業正處於快速成長期，連帶有電動車心臟之稱的動力電池商機跟著引爆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。