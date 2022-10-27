充電設備供應鏈營運大進補

【文／吳旻蓁】

在全球實現淨零排放、推動電動車普及的大目標下，未來五到十年充電站／樁將出現數十倍的強勁成長，台灣相關供應鏈業績可望迎接爆發成長期。

目前全球已有超過二○個國家制定汽車電氣化計畫或燃油車禁售令，時間多落在二○二五～三○年間，此趨勢推動全球電動車款如火如荼推出，各品牌電動車銷售加速上路，據國際能源總署（ＩＥＡ）統計，去年全球合計新售六六○萬輛電動車，至今共有一六五○萬輛電動車在路上跑，規模已是一八年的三倍之多。

但面對全球即將進入電動車的時代，不少人對電動車最焦慮的問題仍在於「沒電怎麼辦？」「要去哪裡充電？」在在凸顯充電站、充電樁若不夠普及，不僅造成消費大眾的里程焦慮及充電焦慮，更是各國在積極拉升電動車普及率下，迫切要解決的最大課題。

全球充電樁缺很大

根據世界經濟論壇（ＷＥＦ）估計，二○四○年全球電動車將銷售達五億台，應該配套建置的充電樁至少要二．九億座，也就是每賣兩台電動車，就需要一座充電樁，然目前各國充電樁建置速度卻遠遠跟不上電動車的銷量，像是美國在二○二○年的車樁比為十六．四比一；歐盟為八．五比一；建置較積極的中國車樁比則為六．八比一，都離標準配套的二比一有很大的差距，顯示各國在充電樁的建置量仍有待提升。

也因為充電站、充電樁是電動車順暢上路的最重要基礎建設，故布建充電樁已成電動車普及的「最後一哩路」。近來各國也紛紛訂定充電站及充電樁的安裝數量目標，包括美國預計在二○三○年前投資七五億美元廣設五十萬座充電站及五○○萬根充電樁；歐盟更加積極，預計在二○三○年建置三五○萬座公共充電站，並在二○五○年興建逾一六○○萬座的充電站；至於電動車銷售量快速攀升的中國，則依照電動車與充電樁比一比一的目標規劃建置，預計至二○三○年仍短缺六千萬根的充電樁。

一場全球大舉建置充電樁的浪潮即將來襲，蘊含的商機將不容小覷，若以ＩＥＡ預估二○二一至三○年全球充電樁建置量可達一．五億座來看，未來十年充電樁產業的年複合成長率可望高達三成，成長力道強勁。而若以ＷＥＦ預估二○四○年要達二．九億座充電樁的數值來估算，相關投資金額更將達五千億美元，換算新台幣規模將高達十四兆元。