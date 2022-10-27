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太陽能廠海外營收攀高峰

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／周佳蓉】

為擺脫受俄牽制的燃煤、天然氣，推動再生能源建置是歐、美國的長遠共識，尤以美國的降低通膨新法案，急欲提升太陽能自給率，也讓台廠赴美投資的聲浪漸起。

為了改善全球氣候逐漸惡化的趨勢，綠色能源正在各國間如火如荼地發展，但俄烏開戰更讓能源危機急遽升溫，歐美對俄祭出強力經濟制裁，瞄準俄羅斯經濟命脈限縮油、氣、煤進口，俄羅斯也以停供北溪一號、二號天然氣回應，造成歐洲天然氣及電力價格大幅上漲，如今降低對俄的能源依賴已成各國間的積極共識，這也為再生能源帶來機會。

歐、美太陽能裝置加馬力

在太陽能的發展上，繼美國擴大太陽能補助政策後，法國總統馬克宏喊出二○二五年全法太陽能裝置要增加十倍，英國也曾在新能源戰略中提及將改革太陽能板安裝政策，協助二○三五年太陽能安裝量達到目前的五倍，歐美強國前仆後繼地發展太陽能，除了可能激勵他國跟進，推出更多太陽能補貼政策外，扶植本土供應鏈、降低對中國的太陽能產品依賴也是美國的目標，過去被視為「慘業」而沉寂已久的的太陽能族群，在美國政策利多下，台廠也起心動念燃起了赴美設廠的計畫，各國對太陽能發展的高度需求，也將為台廠增添更多營運柴火。

由拜登推動的《降低通膨法案》（ＩＲＡ）於今年八月正式簽署通過，將在未來十年斥資三六九○億美元用於乾淨能源補貼，包括購置電動車、再生能源建置可獲得稅收抵免，為史上最大的氣候投資法案。觀察細節，太陽能三十％的投資稅減免計畫（ＩＴＣ）將延長十年到二○三二年，太陽能業者還可選擇另一種生產稅收抵免（ＰＴＣ）方案擇一補助，每發一度電可獲得一定的稅收減免額度，若符合內容附加條款的標準，如在美製造有一定比例、該地為低收入戶、石化、燃煤退役地區設置太陽能板，還可再提高十～二○％減免額度。

特別的是，ＩＲＡ還將儲能單獨列入範圍，投資儲能項目不再需要搭配太陽能也享有補貼。美國太陽能產業協會（ＳＥＩＡ）研究指出，新政策的激勵下，美國太陽能量能將在二年內達十ＧＷ、二○三○年產量甚至有望超越原訂目標五○ＧＷ，美國能源部也認為，ＩＲＡ將為美國太陽能製造的雇主、就業機會帶來巨大的經濟利益，成為美國太陽能發展的催化劑。

美國太陽能自製率不高

美國雖然是全球第二大太陽能市場，但是自製率其實不高，大多數安裝於美國的太陽能板，零組件均來自進口。進口太陽能模組占美國總裝置量八六％，當中又有逾七八％的模組來自高度依賴中國上游供應的馬來西亞、越南和泰國，全球更有約九七％的矽片產自於中國。

ＳＥＩＡ研究指出，美國具備生產冶金級矽、多晶矽、鋼、鋁、樹脂、支架等材料能力，但幾乎沒有多晶矽、太陽能晶片、太陽能電池製造產能，且生產太陽能模組、逆變器與追日系統的能力也有限，若要提高美國太陽能自製，需從價格、品質著手，並且有大規模的前期投資，才有機會在成本競爭力中占上風，而擴大模組產能美國需要二～三年，鑄錠、矽晶和電池製造能力則還需要三～五年。上半年來看，美國新增太陽能裝置量為八．五ＧＷ，由於ＩＲＡ新法案可追溯適用於二○二二年，因此專家也預期下半年將有一波太陽能搶裝潮，二三年更將有六成幅度成長，促進全美市場迎來裝置高峰。最大太陽能模組製造商Firsrt Solar也基於該法案，宣布投入十二億美元擴大美國製太陽能模組產能，將大幅提高七五％在美年產能。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2219期；訂閱先探投資週刊電子版

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