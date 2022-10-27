台股登月計畫！國際資金即將再平衡 台積電可望大破大立

【文／林麗雪】

市場預期投資風險是最高的時候，往往取得報酬的風險是最低的，台股集所有利空之最，評價跌至2000年以來最低點，但企業營運體質卻是空前最佳，過於極端的股市反應，總會再平衡，大摩開始喊加碼東北亞股市，就等資金回歸的臨門一腳。

聯準會因高通膨而激進升息，全球經濟衰退警鐘持續響起，企業獲利將持續惡化，全球基金經理人減碼股票及持有現金的比重同步創新高，放眼全球金融市場，總體景氣面無一絲好消息，然就在聯準會釋出未來升息幅度將會縮小、美股接連迎來大反彈之際，港股卻在中國二十大會議之後大崩盤，讓原本可望出現的亞股反彈行情出現落空，台股並一度跌破三二年前高點一二六八二點的信心關卡，投資信心羸弱。

基本面利空逐步反應

不過，看空新興市場與亞股已久的摩根士丹利，則在近期逆勢捎來了好消息，該機構出具報告指出，當市場預期投資風險是最高的時候，往往取得報酬的風險是最低的，相信目前市場已經反應全球景氣進入溫和衰退的情境中，且東北亞的南韓及台灣股市，也將逐漸度過半導體庫存去化的風暴；因此，該機構大動作轉向調升南韓及台灣股市評等至加碼，並同時調降印度、馬來西亞、印尼等市場的投資評等，大型外資券商觀點露曙光，亞股資金會否出現新一波的挪移，並帶領台股出現一波像樣的反彈，已值得投資人未來一段時間加以觀察。

股市步入熊市的過程中，尋找底部的過程總是痛苦煎熬，然不變的是，每一次股市的底部，都是在多重的利空下淬鍊出來，雖然目前仍無專家敢斷言，股市的底部已到，然一直以來對股市趨勢轉折頗具撼動力量的摩根士丹利證券指出，這次新興市場的熊市調整，從二○二一年二月十七日的高點下跌至今年十月十八日，已歷經六○八天，這已經是一九九五年以來新興股市熊市調整中最長的一段，全球新興市場從去年至今波段跌幅已高達三九．二％，雖不及一九九七年亞洲金融風暴的五八．六％、二○○○年全球網通泡沫的五三．七％及二○○八年金融海嘯的六六．一％跌幅，但隨著美元實質有效匯率已逼近伏克爾時代的高點、且市場對美國利率見頂的看法也正在成型下，摩根士丹利認為，這波新興市場的底部很可能雖不近亦不遠矣！

尤其是東北亞的南韓及台灣股市，在連續幾個月遭逢外資的大量提款後，據統計，南韓及台股未來一年的本益比分別僅有八．九倍及十倍，其中台股評價更是創下二○○○年網通泡沫以來的新低紀錄，甚至遠低於二○○八年的金融海嘯，顯示國際資金已嚴重超賣台股。

外資喊買東北亞股市

美元強勁走升、聯準會鷹派升息，本就不利新興市場的資金動能，國際資金自去年開始，在全球新興市場展開資金大挪移並進行避險，選擇巴西、墨西哥等市場加碼，亞洲市場則選定印度、印尼、泰國及馬來西亞進行資金避險，唯獨台灣及南韓股市因處於半導體及高科技產品庫存調整的循環中，為國際資金高度減碼，持有水位並創下空前新低。