謝金河：習近平的極度震撼

【文／謝金河】

全世界目光焦點都在中國二十大出爐的二十四名中央政治局委員及七席中常委，這是標示中國共產黨未來的領導班子，在二十大閉幕會前夕，全世界都目睹八十歲的前總書記胡錦濤坐在習近平旁被架離現場畫面，最後的結果是習近平當上第三任總書記，繼袁世凱之後，再度復辟帝制，習家軍從李強、王滬寧、趙樂際、蔡奇、李希、丁薛祥等一字排開，揭開未來五年中共新治理模式。

全世界目光焦點都在中國二十大出爐的二十四名中央政治局委員及七席中常委，這是標示中國共產黨未來的領導班子，在二十大閉幕會前夕，全世界都目睹八十歲的前總書記胡錦濤坐在習近平旁被架離現場畫面，最後的結果是習近平當上第三任總書記，繼袁世凱之後，再度復辟帝制，習家軍從李強、王滬寧、趙樂際、蔡奇、李希、丁薛祥等一字排開，揭開未來五年中共新治理模式。

「習效應」害慘港股

令市場感到吃驚的是熟悉經濟的，從李克強、劉鶴、郭樹清、易綱等人都不在新的領導班子內，加上港澳台的領導班子全數出局，這個結果讓大家對未來充滿憂心。如果從中共黨史來看，這次的人事布局比較像一九五六年的八大，到一九五八年的八大二次會議，毛澤東發動大躍進、文化大革命，習近平走回毛澤東路線的蹤跡浮現。接下來的這一周，全球金融市場尤其是股市都出現強大的「習近平效應」。

最有趣的香港特首在二十四日透過社群媒體表功，說總書記講話「字字珠璣」，想人民所想、行人民所囑，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實……。但香港股市卻完全不給習近平面子，港股開盤下挫六八三點，中場下跌八○九點，最後大跌一○三○．四三，跌幅六．三六％，國企指數更是下挫七．三％，在中國的滬深三○○指數也跌一○九．五二，跌幅二．九三％。

港股這一跌，令人怵目驚心的是代表藍籌股的恆生成分股有超過十檔跌幅超過十％，最慘的是龍湖集團跌十五．一％，阿里健康及美團都跌十四．八％，京東跌十三．二％，百度跌十二．二％，阿里及騰訊都跌十一．四％，平安集團也跌十一％，這些個股其實跌幅都很重，二十大後的重挫更是令市場震驚。

香港最大成分股騰訊從七七五．五跌到一九八．六％，跌幅逾七四％，阿里巴巴從三○九．四跌到六○．二五港元，也跌了八一％，最慘的像嗶哩嗶哩從一○五二跌到六八．九港元，股價一年蒸發九四％，中國快手從四一七．八跌到三三．五港元，也跌了九四％，所有代表中國新經濟的美團、小米、百度、京東、網易等跌幅都超過七成，在台灣大家很熟悉的高鑫零售從十三．四港元跌到一．三一港元，平安集團從一○三．六跌到三二港元，二十四日透過滬港通淨流出一七九億人民幣，也創了空前紀錄。

台股受株連成了重災區

二十日開盤的美國市場，最慘重的是拼多多，大跌二四．六％，蔚來汽車也跌了十五．七％，阿里巴巴在美國開盤重挫十九．六三％，股價最低五九．○一美元，市值萎縮至一五三五．八三億美元，中資企業威力最盛的時候，阿里巴巴市值到八三五八．三億美元，騰訊到九四九六億美元，如今阿里縮水了六八一七億美元，騰訊市值只剩二五二一億美元，這是十分慘烈的調整。

習近平準稱帝，中港台三地股市全都陷入震央當中，中資股全都成了拋售的對象，市場擔心中國經濟走向倒退，大家害怕中國重返毛澤東時代，台灣最擔心的是習近平會不會出兵攻打台灣？中國人害怕習近平在二十大中提出的「抑制資本市場牟利行為」，私有財產體制面臨空前挫敗，二十四日香港股市收盤一五一八○．六九，資深投資人想到一九九七年六月二十七日香港九七回歸前恆生指數收盤一五一九六，走了二十五個年頭，恆生指數回到回歸前。

港股經歷了反送中抗爭到港股國安法，香港百年來的資金避風港角色完全消失，從恆生指數來看，香港已經是進入連續第三年的下跌，二○二○年疫情開始，恆生指數跌三．四一％，二一年恆生指數再跌十四．○八％，這兩年全球股市奔騰，但港股獨自垂淚，今年迄今恆生指數又大跌三五．五四％，國企指數更是重挫三八．三八％，滬深三○○今年也跌二六．七三％，都是全球跌勢比較沈重的市場，而台股跌到一二六二九，今年的跌幅也將近三○％，台股也成了重災區。

習近平全面當家，台股也成了重災區，一方面是地緣政治的危險升高；另一方面是中國經濟反轉帶來的疑慮，具代表性的如中租ＫＹ二十四日下跌七．五元，二十六日突然跌停，這些年中租業績很好，今年前三季淨利二一○．九三五億元，ＥＰＳ十三．三一元，今年前三季獲利已直逼去年全年，全年ＥＰＳ可能在十七元以上，但是如此燦爛業績公布，股價跌停，市值只剩下二二四○億元，從二八三．五元跌到一四一．五元，股價腰斬，這恐怕是市場擔心中租以中國為腹地，習近平第三個任期，中租的呆帳會不會迅速升起。

台股不怕跌才可獲重生

這個來自習近平走回文革的恐懼，台灣首當其衝，這兩周美股正快速迎向反彈，道瓊指數二十一日大漲七四八．七七，二十四日上漲四一七．○五，二十五日又漲三三七．一二，從最低點二八六六○．八三彈升到三一八七六．一五，已經彈升了三二一五．二一，彈幅十一．二二％，標普五○○也彈升十．六三％，Nasdaq反彈十一．一二％，費半指數彈升十五．八二％，歐洲股市也跟上，但中、港、台股市都陷在習近平稱帝的低氣壓中獨自垂淚，二十五日台股又跌一九○．八六，收盤一二六六六．一二，居然把一九九○年的一二六八二也摜破，台股成了最弱勢的市場。