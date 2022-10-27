鴻海遇上裕隆 從造PC、手機到造車

【文／莊家源】

鴻海將要複製過往在資通訊產業的成功模式到電動車的整車組裝，除了要打造一條龍的生產鏈，還提出「製造、營運在地化」的模式布局電動車製造。

今年十月十八日，鴻海科技日（HHTD 22）在台北南港展覽館登場，此次發表兩款全新自主開發的電動車方案Model B跨界休旅車、Model V全地形電動皮卡，現場還同時展示Model C量產款，預計明年由品牌客戶台灣交付消費者，展現鴻海在電動車領域發展的決心。在關鍵零組件方面，今年秀出自行開發製造的ＥＰＳ電動助力轉向系統、固態電池、碳化矽功率模組、電動車載充電器、充電樁、直流轉交流電逆變器等應用元件，展現鴻海在電動車上下游布局的完整性，並宣示未來十年在電動車領域的ＣＤＭＳ（Contract design and manufacturing service，委託設計製造服務）商業模式。

鴻海新車齊發

近期電動車市場進入白熱化，不只新興車廠百花齊放，傳統車廠也開始積極進場。根據經濟部預估，台灣電動車產業預計在二○二五年產值將達到六千億台幣，若再加上零組件產值與整車工業，將成為新興兆元產業。

由於傳統汽車過去為機械工業，電動車則更像手機、電腦這類電子產品，儘管台灣在全球汽車工業無法占有一席之地，但當電動車供應鏈更往資通訊（ＩＣＴ）產業靠攏，這也讓台灣更有利搶占未來汽車工業的大餅。

從二○二○年ＭＩＨ聯盟成立以來，目前已有二四七九家企業加入，產業涵蓋軟硬體、服務等領域。一開始大家都在懷疑「鴻海到底會不會造車？」，但相隔一年過後鴻海一口氣推出三款電動車，分別是休旅車Model C、豪華轎車Model E、電動巴士Model T，今年再推出跨界休旅Model B、全地形電動皮卡Model V兩款新車、與Model C的量產版，這也讓大家見識到鴻海驚人的執行效率。

ＭＩＨ聯盟執行長鄭顯聰曾表示，ＭＩＨ平台能夠幫客戶完成八○％的基礎工程，客戶只要專注在二○％的差異化，這將能大幅縮短車廠開發電動車的時程。就在ＭＩＨ聯盟成立的同時，鴻海與裕隆共同合資成立「鴻華先進科技」，由鴻華先進提供整車工程與造型設計與開發，這也讓裕隆旗下納智捷成了ＭＩＨ首位客戶。

這次納智捷推出的電動車n7就是以Model C作為基礎，打造七人座休旅車，同時喊出國內同級距唯一百萬內的電動休旅，就在今年九月一日開放預訂後，首波預購就有一．五萬名車主搶訂。在電動巴士Model T部分也有進展，目前已陸續交付給台南府城客運、高雄客運等。

ＢＯＬ創造ＥＶ出海口

一直以來，鴻海都扮演著幫客戶代工、組裝的角色，並強調不做自有品牌，像是ＰＣ、ＮＢ、手機等。現在鴻海將要複製過往在資通訊產業的成功模式到電動車的整車組裝，董事長劉揚偉提出「製造、營運在地化」ＢＯＬ（Build Operate Localize）的模式，透過營運本地化布局電動車製造。