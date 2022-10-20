年終行情10個不可不知

【文／方亞申】

美國針對高科技輸中步步緊縮，美台科技業受影響大，加上美台利差，資金流出未變；聯準會持續升息、俄烏戰爭及中國清零政策，國際變數仍多，個股只能建築在跌深或是美國抵制中國產業者較有表現機會。而台灣隨著邊境開放，內需將逐漸抬頭彌補出口下降部分。

美國對輸往中國高科技業緊縮一步步進行中，從十月簽署二八○○億美元的《晶片與科學法》後，近期美國商務部宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片，也將受此規範，最重要是半導體美籍員工不可替中國半導體相關公司工作，幾乎是即日起就得離開中國，連後續裝機或維修都不能管，事態嚴重。

美中大戰科技股相對弱勢

美國對中國祭出ＨＰＣ、記憶體晶片出口禁令，已影響軍用等領域後，若未來衝突加劇、禁令範圍擴大至商用伺服器，下游的中國伺服器市場需求最糟恐將進入負成長。伺服器相關供應商未確認中國四大雲端服務供應商 （ＣＳＰ） 百度、字節跳動、阿里巴巴、騰訊是否涉及軍事用途，因此供應鏈對中國出貨可能遞延。

美國全力阻止高科技應用在中國超級電腦以發展武器，不僅三星、海力士、台積電以及設備四雄（科磊、林氏研發、艾司摩爾、應用材料），輸往中國晶片及設備都受影響，台韓大廠業績多少受影響，同時美國本身設備廠影響也不小（科磊等中國營收占比介於二五至三五％），但如同對於俄羅斯制裁一樣，站在國家利益之前，廠商撤出損失自己吸收，獲利必定下降；就在商用電子產品今年銷售疲弱下，拜登祭出這招，令科技股毫無招架之力，加上升息持續進行中，所以費半指數今年累計跌幅已達四五％左右、那指下跌三四％左右，就算最近有過強烈反彈但是下降趨勢尚未改變。

過去第四季一般是股市多頭季節，金融海嘯後，每年台股第四季的表現都搶眼，加權指數平均報酬為四．二％，正報酬機率為七五％，若以九月底收盤價為一三四二四點，理論上年底收盤應在此之上。再統計近十年來台股各季度走勢也發現，第四季平均漲幅三．八八％為各季度最佳，甚至超過第一季有作夢行情加持的三．六一％，且在股市上漲機率上，第四季及第一季明顯優於二、三季的表現。因此預期這波拉回後，有望見到指數展開第四季彈升行情。

第四季一般易漲難跌

再以台股周線上來看，從一八六一九點下跌至一五六一六點，下跌三○○三點或十六．一％；第二波從一六八一一點下跌至一三九二八點，下跌二八八三點或十七．一％；第三波從一五四七五點下跌，若以平均值下跌二九○○點，滿足點約在一二五七五點；若以下跌十六．五％計算滿足點在一二九二一點、以十七．一％計算，滿足點在一二八二一點，也就是一二五七五至一二九二一點應是滿足區。而近期低點為一二八○九點，理論上意思已到，似乎有機會月線至季線之間反彈。而歷年第四季為傳統消費旺季，包括大陸的雙十一、美國感恩節、黑五購物節、網購星期一，一直延續到耶誕節等，一系列買氣加持，加上今年十一月美國有期中選舉，台灣在十一月底則為九合一選舉，按過去經驗政策作多味較濃。

不過，今年最大變數在於通貨膨脹，尤其美國九月ＣＰＩ仍達八．二％，核心ＣＰＩ更創四十年高，聯準會官員已開始暗示升息會比預期更高。年底前升至四．五至五％是最可能的結果。如今，市場已反映今年到十二月有七成機率會升息超過四．五％，Fed會不計一切升息來壓制通膨。

通膨要結束，俄烏戰爭必先告一段落，近期俄羅斯攻勢有放緩跡象，但是未到談判前依舊不能定論，歐洲依舊要面臨寒冷冬天及高通膨。美國能源股股價姿態高，包括天然氣及石油公司獲利好到地方政府都要額外課稅，是季報大贏家；此外，陸續公布的金融業獲利也在預期之上，包括美國銀行、富國銀行、花旗、高盛等等股價姿態還不算低。

年底購物季節將到，梅西百貨等股價底部也形成；而黃小玉價格在中等水準以上，食品股表現也不錯，包括卡夫食品、康寶濃湯；價值型的麥當勞、星巴克、電信股底部也墊高。當然俄烏戰爭消耗大量武器，又為美規武器做了最佳火力展示，全球搶買刺針飛彈、F-35，洛馬、雷神等股價也是高姿態。汽車股缺晶片、供應鏈不順暢，所以股價表現不佳，但是副廠零件銷售商如AutoZone及LKQ股價表現也是強勢。這也使得道瓊走勢強過其他三大指數。