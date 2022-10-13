PC冷風吹 唯獨蘋果有光

【文／周佳蓉】

疫情紅利後ＰＣ產業風光不再，不只晶片大咖的財報顯示慘況，庫存調整和大環境疲軟，甚至將持續影響ＰＣ股Ｑ４和明年營運。

美國半導體巨擘超微日前公布第三季初步財報，第三季營收僅五六億美元，季減十五％，低於先前的估值六七億美元，毛利率也下滑，從先前預估的五四％下修到僅五○％。儘管伺服器ＣＰＵ、遊戲ＧＰＵ營收表現還算穩健，雙雙呈現四五％、十四％的年增表現，不過筆電與桌機ＣＰＵ可說營運的重災區，不僅季減率高達五三％，年減幅度也來到四成。

美方傷敵一千、自損八百

繼繪圖晶片龍頭達輝達釋出低於市場預期的第三季財報後，又一家台積電大客戶跟進下修財報，顯示ＰＣ終端的庫存壓力已從下游往上游延燒，AMD執行長蘇姿丰坦言：「雖然公司產品組合銷售強勁，但宏觀經濟條件使ＰＣ需求低於預期，整體ＰＣ供應鏈出現顯著庫存調整」，導致AMD在公布財報後，引發投資者擔憂產業前景而拋售股票，股價當日跳水逾十三％，連帶影響英特爾、輝達等其他晶片大廠股價，分別下跌五％和八％，因為疲軟的個人電腦需求和供應鏈問題可能會給其他半導體廠商帶來壓力。

國際半導體大廠近期可說是利空頻傳，繼美股財報周不少科技公司繳出差強人意的財報或財測預期，美國商務部更擴大對中國展開新一輪的晶片出口管制。未來應用於人工智慧（ＡＩ）、高效率電腦（ＨＰＣ）與超級電腦的晶片，銷往中國需事先取得出口許可證，若沒有取得政府專案批准，也禁止美國公民或機構與中國晶片製造商合作，不只是中國企業受傷而已，也燒到了美國自己的供應商，例如美國銀行估計：新法規將使提供中國許多高端處理器的英特爾營收減少達十％，美國應材、科林研發公司也有逾三成營收來自於中國，面臨著大環境的改變，又有美國出口管制夾擊，對半導體業者而言無疑雪上加霜。

供應商擔憂遭砍價、砍單

輝達早於八月的第二季財報和第三季財測中示警，個人電腦ＰＣ與遊戲顯卡的低迷，英特爾也因使用處理器的ＰＣ品牌客戶惠普、戴爾、聯想銷量明顯下滑、遭AMD啃食處理器市占率，過去輝煌十年締造的六○％高毛利率已不復見，全年毛利率預估值也從五一～五三％下修到四九％，更讓英特爾計畫裁員的消息甚囂塵上。對台廠而言，過去兩年享受著疫情居家辦公、宅經濟商機，隨著需求走疲，價格紅利已逐步消失，顯卡是最明顯的受害族群、ＡＢＦ的景碩（3189）雖然認為二三年ＡＢＦ銷售將有雙位數成長，但由於訂單能見度有限，管理層也看到了可能遭大客戶（輝達）砍單的新風險，預計透過其他客戶的訂單來填補閒置產能，輝達和英特爾等一級客戶的營運能不能在明年第二季前營運回溫，再引領ＡＢＦ成長勢頭是需同步關注的重點。

美系外資在觀察ＰＣ半導體的狀況，出具報告指出：無論商用或消費型筆電都需求下滑，而且桌上型電腦（ＤＴ）也沒有出現庫存回補的情況，持續的需求低落與零件成本上升，是PC OEM廠商不願意積極推出新品的主因，今年ＰＣ半導體市場需求量將較去年下滑二五個百分點，高庫存風險從處理器、記憶體、面板驅動ＩＣ外溢到周邊的讀卡機、影音設備的半導體需求上，更將衝擊到相關廠商的營運與股價。