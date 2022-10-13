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Apple神救援鴻海暴衝 獨家代工 九月營收驚天倍增

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

九月營收全數公告，鴻海繳出令市場驚豔的亮眼成績單，名列所有上市櫃公司之冠，身為蘋果獨家代工廠，蘋果新產品的拉貨效應，就扮演著相當重要的角色；此外，集團旗下子弟兵同樣在蘋果產品熱銷下，迎來強勁成長。

台股上市櫃公司九月營收在雙十連續假期後全數公告，衝上四．○五兆元，月增十三．二％、年增九．八二％，創下九月營收同期新高、單月歷史次高紀錄，帶動第三季營收達十一．一八兆元，季增四．八％、年增七．九％，改寫歷史單季次高，僅次於去年第四季的紀錄；前九月營收達三二．三兆元，年增十％。

在如此多家上市櫃公司當中，代工大廠鴻海可以說是帶動整體上市櫃公司營運衝高的關鍵。鴻海九月營收繳出優於公司預期、甚至是令市場驚豔的亮眼成績單，暴衝至八二二三．二三億元，與八月份的四四八九．○六億元相比，月成長超過八成，高達八三．一％，年成長也達四○．三％，不僅一舉創下歷史新高紀錄，更是比二○二一年十二月寫下的七一七五．八三億元還要高，居上市櫃公司之冠，前九月營收達四．六六兆元、成長十三．六六％，第三季營收一．七五兆元、季增十五．六二％、年增二四．四％，同創歷年同期新高紀錄。優異的好成績也讓外資眼睛為之一亮，包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、花旗、瑞銀集團（UBS）等，紛紛出具報告調高目標價，由一○二．五元分別上調至一四五元、一四六元及一六○元，調整幅度分別為四一．四六％、四二．四四％、五六．一％，並給出「加碼」及「買進」評等。

全年業績有望再成長

仔細看鴻海產品類別的表現，消費智能產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品類別在九月份皆為正成長。首先，消費智能產品類別的部分，受惠大客戶蘋果（Apple）九月新品發布，不僅量產順利，市場銷售情況也相當熱絡，且如NB/PC、平板等先前需求疲弱的消費性電子也呈現月增，帶動消費智慧產品類別業績較八月份強勁成長，更成為九月集團營收成長主要來源；雲端網路產品則是受惠伺服器產品出貨增加，月增也有強勁雙位數成長，其餘電腦終端產品、元件及其他產品類別月增表現亦有顯著成長。針對第四季展望，公司表示整體仍需觀察通膨、疫情、整體需求與供應鏈的後續變化，審慎樂觀看待，全年業績可望較二一年成長看法不變。

確實，能讓鴻海九月營運有如此亮麗表現，最大功臣絕對非蘋果莫屬。身為全球科技巨頭，蘋果每一年的產品總是能吸引市場鎂光燈關注，今年九月份推出的年度旗艦機iPhone 14系列完全沒有受到消費性市場疲弱、甚至是停滯衝擊，依舊維持與過往差不多的銷售熱度，尤其是高階版iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max系列，由於此系列採用全新A16處理器，廣角鏡頭也從前一代的一二○○萬畫素提升為四八○○萬畫素，讓高階機種系列需求更是高於前兩年，蘋果官網甚至出現無法確認購買、網頁崩潰等問題；據了解，中國地區購機等待時間長達七～八周，遠比iPhone 12的二～三週以及iPhone 13的四～五周還要久，其餘美國、英國、日本及台灣等地區，亦較去年多出一．五周。由於高階款Pro系列訂購踴躍，市場傳出，蘋果已緊急追加二○○○萬支，如果依照業界原先預估的九○○○萬支再往上加，相當於增量逾二二％。

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