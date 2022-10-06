特斯拉AI Day解析 哪些台股被點名了？

【文／黃俊超】

海倫凱勒曾說：「許多人對真正的幸福有錯誤的認識。它不是透過滿足自己的願望而實現的，而是透過忠於一項有價值的任務來實現。」Tesla創辦人馬斯克貴為首富，不過相較於提升生活品質，更樂於推動科技持續進化，Tesla全球ＥＶ銷量高居首位，SpaceX為首屈一指的航太企業，但馬斯克所擘畫的遠景，說明這些都只是夢想一部分的環節而已。

Optimus機器人開始實習

雖然Tesla官網宣稱是電動車、太陽能與清潔能源公司，不過真實的業務範圍並不侷限於此，就如馬斯克所說，Tesla是眾多新創公司的集合。二○二一年首次舉辦的AI Day，發表了酷似人形的機器人Tesla Bot，然而更重要的是「D1」晶片和超級電腦平台「Dojo」，意味著擁有發展上游到下游整個生態圈的能力。

而今年的AI Day，展示了「Optimus」原型機，包括二．三kWh電池組、電腦運算、二八個關節驅動器、六個驅動器等配置，全身能夠產生二○○個以上不同角度的動作，足以負重十公斤，並精準抓握小型零件，馬斯克表示目標是製造能夠取代人力的人形機器人，並將低成本造車策略移植到生產機器人，期望未來價格壓低至兩萬美元以下。

相較於知名的Boston Dynamic機器人，Optimus看起來失色不少，縱然經過工廠測試，距離實際發揮作用與大規模量產，仍然有著一段不短的路要走，但是，馬斯克點出了兩個人形機器人重要但是被忽略的關鍵，即「製造成本」與「可以和真實世界互動的大腦」， Optimus價格比車輛更便宜，且目標成為Tesla工廠主力，導入大量造車經驗運用於機器人。

過去Tesla曾被嘲笑是將電腦裝在四個輪子上，然而在電動車熱銷後，再度引用這句話卻有著新的生命，Optimus是把電腦放在兩條腿上。機器人可以代替人類進行危險、重複且無聊的工作，且可廣泛應用於各產業智慧製造、生活所需的各項服務，透過ＡＩ晶片的演進，賦予更強大觀察、預測、識別的進化能力。

智能化將成下一個兆元產業

全球工業演進大致分為三階段，從動力取代體力、以計算力協助腦力，到新一代資訊技術取代決策力，機器人是邁向智慧製造的重要環節；製造轉型智動化有四大方向，自動化技術智慧化、勞動人力數位化、供應鏈體系優化與營運分析與決策，透過聯網化、可視化、透明化、預測化與自適化建構基礎能力。

台灣智動化產業概分控制元件、工業機器人與自動化設備及系統三部分，關鍵零組件主要有控制元件，包含控制器、工業電腦、馬達及致動器等；工業機器人如直角坐標型、平行結構型、SCARA機器人、協作型機器人、多關節機器人等；自動化設備與系統則可有專用設備、檢測設備與自動化系統等。

國內知名零組件廠商，如上銀、台達電、研華、盟立等，工業機器人如廣明旗下達明、直得等，設備如佳世達、均豪、帆宣等。工研院預估我國今年智動化產業產值為六六二○億元，二○二八年將成另一個支撐經濟發展的兆元產業。

國際機器人聯盟（ＩＦＲ）定義工業和非工業型機器人與機器裝置，服務型以用途分為專業與消費用，專業用銷售量以運輸物流用機器人為最高，且預期至二○二四年複合成長率將有三成，專業清潔用則因疫情而出現高成長，醫用機器人則是銷售金額最高，消費型則以家務用占比最高，而居家照護是持續成長的利基市場。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2216期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

先探投資週刊2216期更多精彩文章延伸閱讀