謝金河：台股跌夠了？股價修正要從價值切入

【文／謝金河】

二○二二是凶險萬狀的一年，股市的殺戮從元月開始，到了九月美國Fed展現超鷹姿態，金融市場又見殺戮，九月全球股市出現慘烈的下跌，令人想到過去斬首犯人都在「秋決」，這是一個肅殺的月份。

九月美國各大指數都出現巨大的跌勢，道瓊指數下跌二七八四．九二，跌幅八．八四％，標普五○○跌三六九．三八，跌九．三四％，Nasdaq跌一二四○．五八，跌幅達十．五％，台灣投資人最關注的費城半導體指數大跌一七○．六九，跌幅達十三．八五％，今年從三九四六．一六狠狠跌到二三○六．七，跌幅達四一．五五％，這麼慘重的下跌，台股當然首當其衝。

東協市場展現強勢

歐洲以德國為代表，這次俄烏戰爭嚴重衝擊歐洲經濟，德國股市九月下跌七二○．六，跌幅五．○六％。再看亞太區股市，最悲情的是南韓，九月跌三一六．五六，跌幅十二．八一％，台股也不輕鬆，九月下跌一六七○．八六，跌幅十一．○七％，櫃買指數原本強勢，九月出現補跌，跌了十三．○二％，已是亞洲跌最重的市場。而原來強勢的日本股市，九月也出現補跌效應，日圓貶到一四五．八九，日經指數跌二一五四．三二，跌幅七．六七％。

比較值得注意的是東協市場展現強勢，印度九月小跌三．七五％，泰國跌二．七一％，新加坡下跌約二．八四％，印尼下跌一．九二％，只有越南去年拉出三五．六％大漲幅，今年修正特別慘烈，胡志明股市九月下跌十三．一四％，比較慘的是河內股市從五○○．○六殺到二三八．一六，從最高到最低，已現腰斬的慘狀，不過整體來看，東協市場已成供應鏈移轉下的受益國家。

今年東協市場股市抗跌，印尼、印度、新加坡是三個逆勢挺住的股市，泰國也只是小跌，而且匯率相對穩定，對照日圓、韓元大貶，東協貨幣相對穩定，一九九七年大跌的印尼盾，今年只貶六％左右，越南盾今年貶四％，都跟一九九七年不太一樣，這當中還有一個基本面出現變化。

中國第一季ＧＤＰ四．八％，第二季○．四％，相對來看，馬來西亞第二季八．九％，今年目標六．一％，越南第二季ＧＤＰ七．七二％，今年目標六．八％，印尼第二季五．四四％，今年目標五．二％，泰國第二季二．四％，全年目標四．二％，新加坡第二季四．三五％，全年三．九％，這些數字都優於中國今年全年可能的目標二．七％。

一九九四年朱鎔基進行匯改，原本南進的資金全部變成西進，東南亞各國經濟被掏空，造成了亞洲金融風暴的慘劇。東協各國經濟調整了二十幾年才復原，這次供應鏈移轉，東協十國四四六萬平方公里土地及六億人口，再加印度十四億，這個二十億人口的大市場成為印太經濟最重要籌碼，相對來看，一九九七年後扶搖直上的中國經濟可能面對重大挑戰。

九月深滬港股市仍難挽跌勢，上海Ａ股九月下跌五．五四％，深圳Ａ股跌八．七九％，比較麻煩的是香港恆生及國企指數。香港恆生指數九月下跌二七三一．五六，跌幅十三．六九％，國企指數更跌十三．八五％，已是亞太跌最慘的市場，恆生及國企指數持續破底，十月三日恆生指數寫下一六九○六．九六的新低，國企指數也寫下五八○三的新低，除了股價下跌，香港特區政府為了護持七．八五的弱勢防線，拋出美元捍衛港幣，目前銀行體系的結餘只剩下一二○八．九四億港元，很快會衝擊到聯繫匯率的下一步。

供應鏈移轉態勢日漸明朗

如果以今年前三季亞太股市的表現來看，供應鏈移轉的態勢愈來愈清晰，今年以來，印尼股市上漲八．二二％，新加坡上漲○．九二％，印度跌○．三二％，泰國跌四．五九％，日本跌五．七％，都算是強勢市場，而台股跌二四．二五％，南韓跌二五．五七％，香港恆生跌二二．六二％，滬深三○○跌二二．九八％，從股市的漲跌，這個強弱勢市場已可看出玄機，東協及日本已搖身變成下一個強勢市場，基金ＥＴＦ投資人可以留意這個脈動。

再從全球股市大市值企業的變化，也可以看出下一個產業的新脈動，美國大型科技股這次表現也很不一樣，今年前三季，Apple股價跌二二．一七％，微軟、Google、Amazon都跌三成，這當中最慘的是Meta，前三季重挫六○．六％，市值從一．○四六兆美元狠狠摔到三六四六億美元，馬克佐克伯的財富也退出前十名之列，最強勢的是Tesla，前九月市值屹立不墜，只有十月三日因為汽車銷售數字三四．三八萬輛，比市場預期三七．一萬輛低，股價一度重挫九％，不過Tesla已發揮中流砥柱的地位，新能源車的未來已呼之欲出。

中國挾舉國之力發展電動車產業，今年似乎出現疲態，比亞迪九月售出九．四六萬輛純電動車，比去年同期成長一六二％，不過在巴菲特殺出比亞迪的股票後，比亞迪從三三三港元慘跌到一八八．四港元，跌幅在第三季超過四成，蔚來、小鵬、理想則因為虧損愈來愈重，股價已逐漸往下沈，蔚來統計，賣出一部電動車，即使有國家補貼，仍虧損十．二萬人民幣，小鵬是七．八七萬人民幣，理想是二．二三萬人民幣，如果不能想辦法達到損益兩平，這個產業長期補貼下，恐難有長遠競爭力，這是美國Tesla與中國電動車最大的分野。

這次半導體產業成了大殺戮，除了費半指數重挫四一．五五％外，今年最悲慘的股票應該是Nvidia，今年Nvidia最高價三四六．四七美元，市值達八六七五．四億美元，眼看著一兆美元企業在望，這次卻跌到一一九．四六美元，市值一度跌破三○○○億美元大關，Nvidia今年下跌五○．七三％，這個腰斬等級令人怵目驚心，影響台股命運最大的當然是台積電。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2216期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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