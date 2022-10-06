【文／林麗雪】

矢言擊落通膨，美國聯準會（Fed）升息來得既快又急，進而引爆全球經濟衰退危機，超強的美元，連帶使得今年以來全球的股市、匯市、債市、商品原物料到虛擬貨幣，都出現價格大崩壞，瑞士第二大投資銀行瑞士信貸（Credit Suisse）並驚傳瀕臨破產，強勢美元引爆全球金融市場的狂風暴雨，讓投資人不得不繃緊神經。

多家法人機構評估，進入第四季，不管是已開發市場或新興市場，都是山雨欲來，尤其在歐洲及中國經濟已出現急凍熄火後，美國也將跟著步入衰退，這波全球金融資產的波動調整將會延續到第四季、甚至到明年第一季才會落底，在變好之前，建議投資人該做的事是逢反彈了結並降低高風險的股票部位，並持有現金或美元部位至通膨見到較大幅度降溫，才是重新進場重新持有股票部位的時候。

基本面調整持續至明年上半年

「在變好之前，將變得更糟！」這是野村投信投資長周文森在九月底的第四季展望記者會對全球金融市場的看法。基金資產管理業向來報喜不報憂，即便碰到再困難的環境，總有辦法找到投資機會，然這次美元的強勢走升，三十年來僅見，這幾乎打亂了投資人對所有資產的投資節奏，讓資產管理業者也罕見的對多數金融資產的投資悲觀起來。

周文森說，歐洲經濟體的衰退已經被預期，但全球經濟成長的火車頭─美國的經濟前景，才正要因為本土消費及房市的走滑而進入令人困惑的階段，這種情況並會持續至明年第一季，雖然市場對於美國經濟是否進入衰退的爭論為五五波，但相較於市場普遍相對樂觀的預期，周文森認為，美國經濟步入衰退的機率高，且觀察重點不在於是否衰退，而是衰退的幅度是輕度或是深度。

隨著美國實體經濟受到影響，在未來一段時間，勢必見到企業獲利出現修正，美股的評價也將持續往下壓縮，野村預估，美國S&P 500指數恐怕下探三○○○點；國內本土投信龍頭復華投信則認為，美國出現溫和衰退的機率高，但在這樣的情境下，美國聯準會亦將升息至四．五％，美國S&P 500指數和九月底的三六九三點相較，仍將再出現五到十％的下跌，最低回測三四○○點之下。美股尚未觸底之際，資產管理業者都建議，針對股票部位，第四季若有反彈，仍應適時減碼、降低持股水位，因為調整期可能延續至明年第一季。

聯準會鷹派的升息策略，就足以推升美元相對其他非美元貨幣持續走強，而無視於美國經濟即將進入衰退，周文森說，歐洲的經濟前景太過慘淡，將使得歐元及英鎊進一步走跌，他認為，美元指數衝高至一二○是遲早的事，而這不是因為美國經濟有多強韌，而是歐洲的經濟前景過度疲弱造成。

全球央行升息是現在進行式，使得股市資金面及消費需求面受到加乘擠壓，影響所及，企業刻正面臨沉重的庫存去化壓力，調整幅度之深且長，亦是過去二十年來僅見。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2216期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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