低軌衛星來了 哪個股會勝出？

【文／莊家源】

近期低軌衛星話題不斷，包括蘋果iPhone 14與華為Mate 50不約而同支援衛星緊急通訊，外傳三星明年要推出的Galaxy S23也將支援衛星通訊，以追上競爭對手。由於低軌衛星持續被市場看好，以及未來６Ｇ通訊的發展，再加上地面設備營收約占低軌衛星產值一半，而台灣業者大多提供地面設備零組件，例如天線、通訊模組、電源供應器、相關線材等，因此持續上升的產值可望帶動整體低軌衛星供應鏈，而衛星製造涉及國防安全議題，導致歐美業者會傾向避開中國供應商，對台廠更是一大助力。

今年以來，太空產業持續受到全球關注，從年初的俄烏戰爭開始，烏克蘭受到 SpaceX低軌衛星支援，使網路通訊得以對外聯繫，再來就是今年蘋果iPhone 14系列新增「衛星通訊ＳＯＳ緊急求救」功能，讓蘋果新機天線連上衛星通訊服務，就算不在手機通訊覆蓋範圍，仍可透過衛星發送求救訊號、撥打緊急電話，不過這項服務只先在北美市場推出。

根據美國衛星產業協會（SIA）與TrendForce資料顯示，二○二一年全球太空產業經濟產值約為三八六四億美元，到了二○四○年將會突破一兆美元，年複合成長率達五．一％。其中，二一年衛星產業產值約二八二八億美元，占整體太空產業的七三．二六％，預估至二三年，全球衛星產業產值可達三○八三億美元，二○三○年將上看三七○六億美元。

太空產業商機龐大

由於低軌衛星（ＬＥＯ）相較於中軌衛星（ＭＥＯ），與同步軌道衛星（ＧＥＯ）更具有傳輸時間短、低延遲、全覆蓋等優勢，不受地球地形限制的特性，能為偏遠及惡劣地表環境提供穩定的通訊網路，滿足同樣需要高速低延遲的ＡＩ、物聯網、自駕車等新興應用需求，近年來持續吸引美國、中國、英國等積極推動低軌衛星部署，包括SpaceX、OneWeb、Telesat、Viasat、Amazon等大廠紛紛搶進低軌衛星市場。

SpaceX加速衛星發射

隨著特斯拉創辦人馬斯克成立的SpaceX公司啟動星鏈計畫（Starlink），加上亞馬遜等重量級企業投入，掀起全球低軌衛星熱潮。在目前低軌道衛星營運商中SpaceX以三三四一顆衛星發射數及四○萬用戶領先群雄，法人推估至二○二三年用戶數將上看三百萬戶。

去年以來受到全球晶片缺料影響，衛星發射數量不如預期，二○二一年十一月～二二年三月共僅發射四九○顆，連帶影響台灣相關供應鏈的出貨狀況，為了達到每年兩千顆衛星發射數目標，二○二二年四～八月共發射九二六顆，帶動相關供應商出貨量隨之放大。

由於低軌衛星在距地表約五百公里，並以每秒七．八公里的速度運行，目前主要的低軌衛星營運商皆採用相位陣列天線，可操控的無線電波束來改變訊號接收方向，使天線於靜止狀態時仍可以追蹤高速移動的低軌衛星，以及在切換過程中能平穩傳遞訊號。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2215期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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