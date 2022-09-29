快訊

磺煙大噴發前徵兆？龜山島「龜首」今坍塌狂冒白煙

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

ＩＰＯ生力軍逆風中掛牌

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

全球股市在各大央行紛紛升息來力抗通膨飆升的背景下面臨修正，讓台股加權指數震盪幅度加劇，近期受台幣貶值，資金匯出壓力影響，指數一路破底，不僅滑落至所有均線之下，更是跌破「萬四」大關，即便如此，首次公開發行（ＩＰＯ）市場熱度似乎不受大盤氣氛影響，依舊有許多公司接連掛牌，吸引市場關注。

ＩＰＯ市場熱度不減

攤開新股掛牌行事曆，至九月底為止，累計上市掛牌家數共有二○家，包括洋基工程、瑞鼎、力智、弘凱、台灣精銳、鼎基、北極星藥業ＫＹ、采鈺、汎銓天二科技、伊雲谷等；上櫃掛牌有十七家，如聯發國際、廣閎科、千附精密、力士、綠界科技、明係、晶呈科技、濾能、宏碁資訊、奇鈦科等。

在九月上旬掛牌上櫃的奇鈦科，主要從事紫外光吸收劑及光安定劑、抗氧化劑、光引發劑、阻燃劑等特用化學產品之研發、生產與銷售，終端客戶涵蓋各大塗料、塑料及石化公司。其中，紫外光吸收劑及光安定劑產品為營收占比最高的產品線，占比五二％，產品功能可延緩紫外光照射造成的破壞，如失去光澤、龜裂、黃變等，用於汽車、飛機、高鐵、船舶的工業塗料與建築物塗料；占二七％的抗氧化劑則是用來保護塑膠製品在製造及使用過程中不會受到熱裂解或黃變，應用涵蓋食品包裝、車用高溫工程塑膠、光學板材與膜材，高端聚氨酯材料等，近年來，奇鈦科更積極拓展抗氧化劑的新應用領域，開發的醫療用口腔Ｘ光膠片用抗氧化劑，已成功獲得國際醫材大廠認證；光引發劑則是在３Ｄ列印中扮演著關鍵角色，在光的照射下，光引發劑可使ＵＶ光固化產品中的其餘物質產生聚合反應，達到塗料、油墨或接著劑快速固化的效果。

興櫃熱鬧非凡

受惠於紫外光吸收劑及光安定劑市場成長，加上奇鈦科持續優化產品組合，二○二二年上半年營收八．七億元、稅後淨利一．○四億元、毛利率二七％、ＥＰＳ三．五三元，均同步創下歷年同期新高紀錄，前八月營收十一．四億元，成長十九．九％。【本文未完，全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2215期；訂閱先探投資週刊電子版

先探投資週刊2215期更多精彩文章延伸閱讀

延伸閱讀

造船產業成盤面新族群

長照產業化 衛福部：長照機構上市上櫃「法律沒有不行」

電商類股欣新網募資2.1億元 估2年內IPO

1年賣掉41億元夫妻肺片 又一滷味巨頭將A股上市

相關新聞

元宇宙投資大門 誰能在虛擬世界中創造價值？

今年以來半導體與元宇宙的連結越來越明確，除了宏達電、Meta、Sony之外，如果重量級的蘋果也推出AR頭盔的話，這就表示虛實整合的新時代即將出現！

盤點Q4的機會與挑戰

聯準會升息後言論一如往常鷹派，市場利率預期年底將達四％，刺激美元創近二十年新高，導致國際股匯市一陣亂。台股國安基金又出來喊話加上這波指數跌深，有利反彈，大致上選股方向有四：一是股價在季線之上、二是價值股跌深股、三外銷美國股、四是解封有利的內需產業。

謝金河：全球金融市場上演超限戰

美國Fed強升息效應，對全球股市帶來更進一步大傷害，台股也成了重災區之一，加權指數從一四九四九．五六急殺到一三四六六．○七，這段跌勢也把原來內資積極操作的櫃買市場打翻了，很多強勢股紛紛出現補跌效應，台股出現令人煎熬的一段空頭跌勢。

ＩＰＯ生力軍逆風中掛牌

受各大利空影響，加權指數一路修正，不過ＩＰＯ市場熱度似乎未受影響，許多公司仍接連掛牌，今年來至九月底上市有二○家、上櫃十七家、興櫃四四家。

低軌衛星來了 哪個股會勝出？

隨著全球科技巨擘紛紛投入太空開發，兩大低軌衛星指標廠SpaceX、OneWeb於去年底相繼宣布商轉，台廠在零組件供應中將扮演關鍵角色。

造船產業成盤面新族群

受惠貨櫃航運業者大力造船及政府政策推動，相關造船業者如台船、龍德造船、中信造船等公司均穩定成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。