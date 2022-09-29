ＩＰＯ生力軍逆風中掛牌

【文／劉瓊雯】

全球股市在各大央行紛紛升息來力抗通膨飆升的背景下面臨修正，讓台股加權指數震盪幅度加劇，近期受台幣貶值，資金匯出壓力影響，指數一路破底，不僅滑落至所有均線之下，更是跌破「萬四」大關，即便如此，首次公開發行（ＩＰＯ）市場熱度似乎不受大盤氣氛影響，依舊有許多公司接連掛牌，吸引市場關注。

ＩＰＯ市場熱度不減

攤開新股掛牌行事曆，至九月底為止，累計上市掛牌家數共有二○家，包括洋基工程、瑞鼎、力智、弘凱、台灣精銳、鼎基、北極星藥業ＫＹ、采鈺、汎銓天二科技、伊雲谷等；上櫃掛牌有十七家，如聯發國際、廣閎科、千附精密、力士、綠界科技、明係、晶呈科技、濾能、宏碁資訊、奇鈦科等。

在九月上旬掛牌上櫃的奇鈦科，主要從事紫外光吸收劑及光安定劑、抗氧化劑、光引發劑、阻燃劑等特用化學產品之研發、生產與銷售，終端客戶涵蓋各大塗料、塑料及石化公司。其中，紫外光吸收劑及光安定劑產品為營收占比最高的產品線，占比五二％，產品功能可延緩紫外光照射造成的破壞，如失去光澤、龜裂、黃變等，用於汽車、飛機、高鐵、船舶的工業塗料與建築物塗料；占二七％的抗氧化劑則是用來保護塑膠製品在製造及使用過程中不會受到熱裂解或黃變，應用涵蓋食品包裝、車用高溫工程塑膠、光學板材與膜材，高端聚氨酯材料等，近年來，奇鈦科更積極拓展抗氧化劑的新應用領域，開發的醫療用口腔Ｘ光膠片用抗氧化劑，已成功獲得國際醫材大廠認證；光引發劑則是在３Ｄ列印中扮演著關鍵角色，在光的照射下，光引發劑可使ＵＶ光固化產品中的其餘物質產生聚合反應，達到塗料、油墨或接著劑快速固化的效果。

興櫃熱鬧非凡

受惠於紫外光吸收劑及光安定劑市場成長，加上奇鈦科持續優化產品組合，二○二二年上半年營收八．七億元、稅後淨利一．○四億元、毛利率二七％、ＥＰＳ三．五三元，均同步創下歷年同期新高紀錄，前八月營收十一．四億元，成長十九．九％。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2215期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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