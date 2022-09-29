盤點Q4的機會與挑戰

【文／方亞申】

近周美元指數一度飆上一一四．七六四；加上英國計畫進行五十年來大減稅，英鎊急貶，拖累歐元以及亞洲的韓元、人民幣及台幣跟貶。匯率極度不穩定，令市場對於風險性資產快速撤退，而且美國企業幾乎都沒有好消息，連能源股也是。

國際油價跌破八○美元、至七八．五美元附近，今年以來漲幅急速收斂至五％以內，不過包括大宗物資黃小玉、非鐵金屬除鎳價以外，全面較去年底價位低二至四成，但這是以美元報價，若加上美元指數今年漲幅十九．九％左右，石油及黃小玉還是約近二成上漲，非鐵金屬較去年底也僅是小跌，抵銷預期通膨壓力，影響或許沒有那麼明顯，但歐亞洲國家則感受深刻，特別是歐洲，面臨貨幣貶值、食品及石油大漲壓力，加上英國十年期公債殖利率升至四．五％，創下○八年十一月以來最高水準，不僅股市破底，英鎊兌美元已跌破一．一大關，是否將繼歐元之後失守一比一大關？大家都在擔心。而歐元儘管升息三碼後，一度反彈至一．○三美元兌一歐元，但隨即又跌破一，並創○．九五四低點，歐元區大多數股市也破今年低點。

美股四大指數破底反彈

美元雖強但市場對美國經濟陷入衰退的憂慮升溫，二年期及五年期公債殖利率都竄升至四．三％及四．二一％，對於今年底基本利率來到四％共識似乎濃厚，明年至少高點約落在四．五至五％。股市自然受影響，尤其受利率影響較大的科技業，投行預期那指可能再大跌十％以上，也就是將退守萬點大關，原因是美股市值蒸發數兆美元，美元走強也給利潤帶來壓力，經濟衰退威脅持續加劇，包括高總市值的谷歌、Netflix乃至微軟也表示由於美元走強，下調了前景預測。一般預估，科技公司第三季的每股收益預計將年減六．六％，而S&P 500指數的整體收益則增加三．二％。九月即將結束，十月份將要面對企業財報公布，看來不會有太好消息。美股四大指數陸續破底，雖見反彈，但若站不上月線，接下來就看四大指數整數關卡支撐，例如道瓊二八五○○點、標普三五五○點、那指一萬點、費半二二五○至二三○○點。韓元這次又急貶，今年累計貶值超過十七％，直追日圓的二○％，韓股也破底；中國人民幣也貶破七．二大關，累計貶值也有十二％，深滬股市靠政府支撐，但線型上也是空頭排列。亞股低檔較有支撐只有日本及印度，港股領先破底。

國際股匯市一片慘綠！另外，需注意是國際油價不僅跌破俄烏戰爭前九○美元水位，最近更一口氣下殺至八○美元以下，最低至七六．二五美元，距離去年底收盤七五．四美元很近，幾乎沒漲了，而從今年高點一三○．五美元計算，已下跌四一．五七％，在景氣不錯時，油價是不會這樣大跌，顯然世界銀行等機構預估明年景氣衰退可能性大。

歷經九月慘澹的一個月，十月變數仍多。十月頭兩周有九月就業報告和通膨數據，接下來就是第三季財報季。而油價跌代表大家對金錢支出轉趨保守了！只有更低商品價格才會逼出買盤，可以看到亞馬遜購物節今年提前至十月就開跑了，較往年提早約一個月，其他零售商將被迫加入降價促銷。此時看看是否能抵銷十月企業季報發布可能的利空。

靜待股市自然落底

美元走強、韓元急貶，且台灣央行日前僅調升半碼利率，台幣跟著走貶，轉眼間已經快見到三二大關，今年累計貶幅超過十五％，重要是市場信心，在國內外皆無好消息中，持股開始鬆動，從九月二十六日融資單日大減超過六六．五九億元可知。由於美元的升息趨勢高點越調越高，從四％到四．五％再到五％；換句話，若其他國家利率無法同步跟進，那麼貨幣中期還是趨貶。台灣基本放款利率這次調升後是一．六二五％，與美國的三至三．二五％相比，幾乎只有一半，若是美國利率續升，那麼先不要說外資今年已賣超台股超過一．二二兆，至少錢不會進來，台股上漲空間就相對有限。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2215期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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