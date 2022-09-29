謝金河：全球金融市場上演超限戰

【文／謝金河】

美國Fed強升息效應，對全球股市帶來更進一步大傷害，台股也成了重災區之一，加權指數從一四九四九．五六急殺到一三四六六．○七，這段跌勢也把原來內資積極操作的櫃買市場打翻了，很多強勢股紛紛出現補跌效應，台股出現令人煎熬的一段空頭跌勢。

根據金管會今年最新資料，統計到九月廿六日為止，今年不論是成交量或漲跌幅，台股在全球都屬「末段班」，日均量剩下二五五三．六八億元，比去年的三九一四．六三億元，年減三四．七％，比南韓少三八．四九％略好。今年深滬港仍呈現跌勢，深圳跌二六．二一％，成交量減少七．二八％，上海指數跌十六．一七％，成交量少九．三二％，香港恆生指數下跌二三．六九％，成交量少二五．一％，而台股今年指數下跌二四．三七％，在亞太股市只小贏南韓的二五．四一％，反倒是日本股市今年成交量逆勢成長八．○九％，日經指數只小跌八．二％。

台股去年大漲二三．六％，在亞洲股市排行僅次於越南胡志明股市，今年台股面臨多重考驗，一個當然是去年超大的漲幅，今年壓力相對大增，像是今年東協市場表現亮眼，印尼、泰國異軍突起，越南河內股市重挫，跌幅勇冠三軍，台股也在反應過去兩年大漲幅。

另一個是今年景氣反轉向下，除了面板反應快速外，台股去年表現超亮眼的半導體，不管是ＩＣ設計、晶圓代工全成了景氣循環股，最可怕的是貨櫃航運股的反轉，貨櫃三雄的股價形成殺戮戰場，過去在貨櫃三雄穿梭的當沖客，全部被殺了個措手不及，這是「泰極否來」效應，不過這個現象也對台股帶來十分沈重的壓力。

長榮帳上現金可觀

我們以最近兄弟鬩牆鳴金收兵的長榮為例，減資後，股本從五二九．一一億元減到二一一．六四億元，減資前，上半年淨利二○三六．五三億元，ＥＰＳ三八．四九元，減資六成後，ＥＰＳ變成九六．二二六元，母公司權益是四五一三．一五億元，減資後每股淨值為二○六元，這兩年長榮大賺，帳上現金三三四五．八二億，再加上公允價值衡量的金融商品七七二．八億元，帳上的準現金四一一八．六二億元，現在市場看運價ＳＣＦＩ從五一○九．六直直落，市場全力拋售長榮，長榮從減資後一八六元急殺到一四五．五元，市值只剩下三○七九．六六億，這個市值比帳上現金還少一千億，這個股價等於是把長榮關了，把帳上現金拿出來分給股東，每個股東每股可以分得約是一九五元，這等於是用現在的股價把長榮吃下來，船舶不算，單分現金就十分划算。

現在運價下來，長榮第三季營收可能仍與第一季一七○八．二一億相差不多，獲利仍不致太差，如果比照去年第三、四季賺八○○億，第四季就算沒賺，今年要賺三○○○億元以上機率不低，ＥＰＳ仍有一四一元，以現在股價來看，本益比一倍，帳上現金大過市值，這是台灣資本市場史上罕見奇特現象。

我們如果拿長榮來比今年最投機的生技股，像北極星藥業ＫＹ在解盲成功號召下，股價最高漲到二三二元，市值最高達一七二七．四七億元，藥華藥漲到六二二元，市值也有一七七二億元，藥華藥、北極星不但營收不多，帳上仍出現大虧損，長榮單是上半年就賺二○三六億，但市場努力去追逐遠在天邊、不知會不會開花結果的新藥股，對於被市場殺到殘值的公司視而不見。

沒賺錢生技股如天邊彩虹

當然投資股票是在投資未來，北極星、藥華藥如天邊彩虹，但股價在高檔，必須兌現可實現獲利的目標，藥華藥站在五○○元以上，也代表著未來不管哪一年，要有創造ＥＰＳ至少二○元以上的獲利，北極星要站上二○○元，至少要有ＥＰＳ十元的實力，這次北極星公布肺間皮癌新藥三期解盲成功，大家當然可以樂觀其成，但離上市、創造營收仍有很大一段路要走。

生產牛樟芝菌絲體的國鼎研發新冠藥及胰臟癌小分子新藥都不如預期，股價一口氣從三三五殺到五六．一元。二○一六年浩鼎炒到七五五元的時候，市值跑到一二九五．五億的時候，我也說過浩鼎在不久的將來，ＥＰＳ至少要有三○元以上的實力，否則股價一定撐不住；基亞炒到四八六元的時候，我也說過基亞至少要有二○元ＥＰＳ。可是基亞從四八六元跌下來已經八年，浩鼎從七五五跌下來也有六年，這兩家公司營收依然很少，虧損依舊，股東套牢只能仰天長嘯。【本文未完，全文詳情及圖表請見《 先探投資週刊 》2215期；訂閱 先探投資週刊電子版 】

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