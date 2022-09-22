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造船產業成盤面新族群

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／劉瓊雯】

受惠貨櫃航運業者大力造船及政府政策推動，相關造船業者如台船、龍德造船、中信造船等公司均穩定成長。

貨櫃航運業者在新冠肺炎疫情爆發下迎來榮景，相關業者紛紛訂造大批新船，根據Clarksons海運研究機構統計資料指出，二○二一年全球新船造價指數重新站回一五○點，為近十年高點，全年度累積簽約新船一六七○餘艘，逾一億一九八○萬載重噸，與二○二○年相比，大幅成長七七％；此外，由於國家船艦機密，政府為了維持造船產業的基礎，基本上都會優先保護和支持自身的造船工業，例如日本公務船就堅持「自己船舶自己打造」，土耳其亦由國營戈楚克海軍造船廠主導開發「米爾登」傳統動力潛艦，因此，台灣也開始重視「國艦國造」，提高國防預算規模，並以持續推動潛艦國造為重點，讓造船族群成為盤面上的新寵。

船艦受惠國防預算提升

所謂的「國艦國造」，字面上的解釋來看即是「自己的船艦自己造」，在政府政策下，國內船艦市場已出現明顯提升，根據公告數據統計顯示，國內預計新造船舶艦艇總額將達一○○○億元，既有船舶艦艇總額則達六○○億元以上。位於興櫃的龍德造船就獲得行政院在去年第三季的核定八億四○○○萬元的「漁訓三號」訂單，其餘建造中金額較大規模的船舶還有海軍二艘沱江艦號、巡護船「漁建三號」二艘，加上第二季得標的高效能後續艦艇三艘，合計總造價近一○○億元，且按合約規定，全數皆必須在二三年底前交艦，讓龍德今、明兩年整體產能已處於滿載狀態。

而即將登陸興櫃市場的國內最大民營造船廠中信造船也是受惠國艦國造政策的利多而成長的另一家公司。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2214期；訂閱先探投資週刊電子版

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