兩岸伺服器 闢出新戰場

【文／周佳蓉】

缺料威脅緩解、AMD與英特爾新伺服器平台延宕到年底和明年第一季推出，將帶動台廠伺服器出貨暢旺；此外，中國「東數西算」也是未來台廠切入的新契機點。

伺服器，是為了滿足雲端服務供應商（ＣＳＰ）及企業用戶，對於高效能運算需要高速傳輸、運算、大量儲存的需求必要的實體設備，終端應用範圍廣泛。近來ＡＩ、物聯網、大數據概念成熟，雲端服務、５Ｇ等新興應用蓬勃而起，許多大型企業、製造業過去採用自建機房、企業伺服器模式，因為業務量的提升，也開始往數據資料上雲的方向移動，以亞馬遜為首的AWS、微軟的Azure、谷歌的GCP等雲端服務商因為幫企業省去了不少建置與維運成本，吸引更多中小企業主的目光，因此伺服器應用以ＣＳＰ用的超大型資料中心占比快速增加當中，需要訊息傳輸和通訊服務的電信伺服器，在５Ｇ和物聯網的相關應用大幅提升下，也成為伺服器成長的另一拉抬動能。

雲端服務供應商大者恆大

今年來，通膨上升和經濟放緩疑慮，挑戰著市場情緒以及雲端業者的營運，從財報中也透露出端倪，如谷歌、微軟和亞馬遜的雲端業務均呈現年增率減少的現象，華爾街分析師更警告，以發展元宇宙為目標的Meta、社群平台Snapchat更可能因為廣告收入減少而開始削減對資料中心的投資，不過疫情期間爆發的雲端運算商機，隨著大流行結束、後疫情時代的到來，Synergy研究集團觀察到ＣＳＰ大者恆大的趨勢仍然明確。數位轉型和新型態生活模式已經成形下，顧客更傾向選擇提供完善服務的大型ＣＳＰ企業，對規模較小的雲端公司而言則市占不斷下滑。雖然大型ＣＳＰ企業雲端業務成長放緩，不過他們也有應對解方，在不下修資本支出的前提下，啟動網通設備與伺服器的折舊年份延長，以今年初宣布的亞馬遜為例，市場估計一整年將可省下三一億美元的設備攤提費用，Meta則維持二九○～三四○億美元不變。

從供給端來看，在ＩＣ、零組件缺料情況緩解，台廠在上半年遞延的訂單陸續在第三季加速趕上，為伺服器廠挹注出貨動能，研調機構Digitimes更預期，下半年伺服器出貨總量將小幅年增二％。

新伺服器平台將陸續推出

而從上游晶片廠兩大巨頭英特爾和AMD的較量來看，AMD確定年底上市ＥＰＹＣ第四代處理器Genoa、英特爾的新伺服器Eagle Steam則因Intel 7製程技術卡關被迫延宕；Digitimes也預期，採用台積電製程的ＥＰＹＣ處理器，ＣＰＵ市占將逐年擴大，將從二○二○年十．一％成長至二四年十七．八％，在AMD數據部門逐季成長下，伺服器換機潮仍值得期待，對台廠相關供應鏈也有長期加分作用。