【文／方亞申】

台幣貶值可能持續一段時間，外資要回頭連續大買台股可能性較小，且台股整體獲利將因為國際景氣連續下修而受影響，在此之前台股最好就是箱型整理，尤其在台股低量下，選股不選市，大致上以汽車零組件、車電、外銷及政策作多股為主。

美國八月通膨八．三％居高不下，再度誘發美股大震盪，四大指數跌破季線，市場直接聯想到聯準會二十二日開會，基準利率將至少升息三碼以上，果如此將達三至三．二五％。

由於聯準會先前直言勢必將通膨壓低至二％，目前距離還相當遠，所以持續升息是必然，也使美元指數衝高至一一○附近，間接使得新興國家外資撤退，也持續賣超台股，九月份又賣超近千億元，累計今年以來賣超上市公司接近一．一七兆元，逼得金管會二十三日將召開「股市、期貨市場會議」，不排除祭出強化券商造市、鼓勵國內資金進場等措施，穩住台股成交量，且金管會強調決策時會把二十二日美、台央行最新貨幣政策結果都納入考量，力抗匯率及利率可能造成的資金流動潮。

儘管台股有國安基金進場護盤，以及政策宣示利多，但焦點還是在美國，美國焦點又在通膨。隨著企業預估未來一季或半年獲利看跌，科技業減薪或裁員陸續出現，人事成本及房價、租金等屬於落後反應，企業獲利若不佳，這些變數應該會隨著下降。

聯準會持續鷹派升息？

由於聯準會今年祭出一九九○年代以來最快速度調高利率手法，市場預料未來數月它還將持續升息以抑制支出、投資與聘僱，希望減緩沉重的通膨壓力。而以房貸而言。根據房地美統計，三十年期固定房貸利率從一年前的二．八六％遽升到目前六．○二％。而美國七月成屋銷售則連續第六個月下滑，是八年來最長跌勢，若與一年前相比，銷售更減少逾兩成。觀察房屋相關產業，以裝潢來說，高檔家具品牌Restoration Hardware日前發布獲利預警，指稱銷售預料將會持續下滑直到至少明年一月。也就是說，房價已開始感受利率調升壓力，接下來將是房租。所剩的可能是食品相關，因為黃小玉價格未明顯下降，但這是民生必需品。

再來是石油與天然氣，歐洲這次深受缺少俄羅斯供應而造成每月接近十％的通膨率之苦，所以景氣不好。儘管如此，有第二次世界大戰前例，不可放任俄羅斯侵略烏克蘭不管，否則未來災難可能更大。可喜的是，油價已從三月高點一三○．五美元下滑，跌破俄烏開戰前低點，若進一步跌破八○美元，對於通膨壓力紓解將是正面的。再來就是天然氣，因為冬天將至，且價格又較去年上漲超過一倍，這是通膨率未能下降的最大變數。近期烏克蘭對俄戰爭取得一定成果，惟最後還是要由普丁決定，若如傳言今年底前可結束，對全球經濟是好事。

短線上，市場全部聚焦二十二日聯準會升息後說法，是否持續強勢鷹派升息，年底前將利率拉升至四％？對美元指數影響大。

台幣持續貶值創低，累計今年貶值超過十三％，所幸韓元及日圓有停止貶值跡象。另一方面，市場也在等待今年貶值超過二四％的日圓走勢，日本央行近日要開會，先前已口頭警告，由於日央維持零利率為日圓大貶主因，這次若象徵性升息，日圓若回升有利台、韓貨幣止貶。美、日央行動作及言論對第四季股匯市是重要關鍵。

技術面上，美股四大指數必須先站上季線才算有築底跡象，分別是道瓊三萬兩千點、標普四千點、那指一萬二千點，最弱勢的費半在二七七○點，反之仍是弱勢。

國際資金保守 股市箱型整理

據統計，目前全球基金經理人現金部位是二○○八年金融海嘯後最高之時，因為聯準會預期這次升息循環至少至四％以上，且先前聯準會也說過就算升息達頂點還是要觀察通膨是否降至二％，應該還有三至四季以上時間。其實美國利率若超過四％，從資金角度來看報酬率還算不錯，想想過去只要有股市股息殖利率超過四％，外資就趨之若鶩，如今美元若利率超過四％，又沒風險，當然資金會棄股轉進美元，資金還是會以保守為主，相對股市最好是箱型。

在美股震盪中，焦點之一是蘋果近期推出新機，較預期反應好，股價在相對高檔，反而使得蘋果取代特斯拉成為美國法人放空者最愛。而觀察美股股價姿態較佳者，除了高獲利的能源股外，軍工股洛克希德馬丁等，受惠俄烏戰爭消耗大量武器，未來補武器庫存推力大，所以表現還不錯。