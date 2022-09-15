從半導體、3C廢料中淘金

【文／周佳蓉】

全球ＥＳＧ投資、環保意識高漲，身為半導體重鎮的台灣，該在廢棄物、廢料減量中扮演何種角色？許多業者已經看準商機，為循環經濟的永續目標注入心力。

永續關鍵字ＥＳＧ（環境、社會責任、公司治理）的概念，自二○○四年聯合國提出以來，已逐漸發揚光大，受到大型國際企業、專業投資機構等廣泛重視，將企業永續指標納入投資、甚至成為企業合作供應鏈的遴選標準之一，例如蘋果、Google等大企業就嚴格要求供應商需對廢棄物處理有個清楚交代；戴爾電腦數年前就開始研發技術，將回收的二手電子產品塑料、碳纖維再製成全新的產品、瑞典家具龍頭Ikea則將海洋塑膠垃圾製成桌巾與抱枕，打造了新商業模式，面對全球節能減碳的環保意識抬頭，循環經濟亦成為眾多台廠布局重點，不少傳產公司大手筆投入相關投資，另外從事環保工程、廢棄物處理的業者，也從中大啖相關商機。

再生循環廢棄處理門檻高

台股當中要找尋循環經濟的相關商機，可概分為兩大類：以處理廢棄物為主業的環境工程公司，如中鼎集團的崑鼎、可寧衛、日友為代表，其二為將回收廢棄物提煉為貴金屬的，如光洋科、金益鼎、佳龍、綠電）、鋼聯等公司。

其中，不少環境工程公司在近年持續擴大營業規模、擴建新廠等，下半年更進入工程認列入帳期，成長動能強勁，下半年有望繳出優於上半年的亮眼成績單；而貴金屬精煉廠則多受國際金屬價格連動，相當程度的影響到營運表現，像是上半年有烏俄戰爭等地緣政治風險上升，凸顯了黃金等貴金屬的避險地位，一度帶動黃金走強，從近一八○○美元衝上二○○○美元，漲幅逾十六％，不過隨通膨持續、美元強勢等原因引發黃金又連續下跌，也直接拖累到相關貴金屬回收公司的營運，七月或八月營收呈現年減或月減的衰退表現。

將一般廢棄物、事業廢棄物處理成再利用的狀態，減少焚化、掩埋，降低環境破壞，是循環經濟的主軸，另外還包括廢棄物清除、固化、焚化及掩埋處理、土壤、水資源整治等業務都是相關領域，算是進入門檻相當高的事業。從焚化爐、廢棄物處理都需要取得特許經營執照，也就是說一旦取得政府核准，可能經營權長達數年，並且會有保證垃圾處理量，可說是能讓公司保持獲利穩定的護城河，不過由於台灣地狹人稠的地理環境，土地取得更困難，資源回收率提升、焚化爐的剛性需求也大幅降低，如可寧衛、崑鼎、醫療廢棄物處理業者日友等已發展海外事業或拓展更多廢棄物處理業務、衝刺循環經濟等投資。