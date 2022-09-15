快訊

又一家飯店熄燈！神旺大飯店今晚結束營業 員工流下不捨眼淚

財神爺降臨了！威力彩6.8億頭獎一人獨得 又開在「這縣市」

10月有望鬆綁「0+7」? 旅行業界「望穿秋水」盼成真

八月營收創高股 報你知

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳禹潼】

八月營收出爐，創歷史新高、表現亮眼的個股可說是進可攻退可守的優質標的，而年成長力道最強的前三大族群，分別為儀器設備工程、晶圓代工及觀光餐飲。

台股今年以來大幅回檔修正，即便七月迎來反彈行情，但整體市場仍未脫離庫存過高的陰霾，以資金流向來看，也仍然是相對較難捉摸，因此，市場投資人緊盯各公司的基本面最新的業績表現，並且判斷是否符合當前股價的位階再進一步進行操作。確實，有優異基本面成績撐腰的公司，股價在震盪的盤面當中應該會相對較為穩健，若後續營運能持續維持高檔水準，股價表現也應更具續航力，可持續關注。

上市櫃公司全數公布八月營收，即使受到中秋連續假期的影響，公告截止延後至十二日，不過，根據主管機關統計，上市櫃公司八月營收合計繳出三．五八兆元的亮眼成績，為歷史同期的新高，年成長六．九％，同時也是歷史單月第七高、今年單月第三高。

營收創高家數達一一五家

仔細將盤面上個股全數攤開，單月營收創下新高的家數來到了一一五家，與七月的九九家相比，增幅約達十五％，若與去年八月因疫情影響與提前拉貨，營收創高家數高達一六○多家相比，確實下滑不少，不過在去年基期已高的前提之下，今年仍能繳出亮眼營收成績單的公司，就別具意義。另外，除了創新高的公司外，當然也有不少同時寫下月增幅以及年增幅雙雙大幅度成長的公司，法人分析，受惠長短料的缺料問題逐步解決，再加上進入產業的傳統旺季，若能維持拉貨動能轉嫁庫存壓力，營運維持高檔可期。

進一步以族群來看，八月營收年成長力道最強的前三大族群，分別為儀器設備工程、晶圓代工及觀光餐飲，其中，設備工程又以國內無塵室機電大廠漢唐的表現鶴立雞群，不同於過去一年多來較為低迷的狀況，受惠台積電積極擴產，包括美國廠、台灣先進製程廠區無塵室工程都由漢唐承包，再加上美光等半導體廠工程案也同步挹注其營收表現，漢唐由谷底反彈，營運動能增溫的態勢明顯。

漢唐谷底反彈營收創高

從實際數字來看，漢唐八月營收達五二．六七億元，月成長四六．四％、年成長更高達一四六．一％，創單月歷史新高，帶動前八月營收達二四六．六八億元，年增超過五成，法人看好，下半年將有更多海外營收認列，且累計已簽約未認列的在手訂單高達九三三．六一億元，除今年營收有機會挑戰歷史新高外，挹注明年的營運動能無虞。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2213期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

古都匠藝綻光采 台南5名匠師將獲文化部表揚

世界賞貓點整媒場將開幕 老礦工盼開放塵封礦坑

廣湛高鐵工程 順利穿越湛江灣航道

新莊防災體驗館沒開公聽會卻已招標 侯友宜允再多溝通

相關新聞

從半導體、3C廢料中淘金

全球ＥＳＧ投資、環保意識高漲，身為半導體重鎮的台灣，該在廢棄物、廢料減量中扮演何種角色？許多業者已經看準商機，為循環經濟的永續目標注入心力。

八月營收創高股 報你知

八月營收出爐，創歷史新高、表現亮眼的個股可說是進可攻退可守的優質標的，而年成長力道最強的前三大族群，分別為儀器設備工程、晶圓代工及觀光餐飲。

電網強韌建設 千億大餅誰吃得到？

發生「三○三全台大停電」後，強化全台電網韌性成了政府當務之急，台電推出千億元規模的電網強韌建設計畫，涵蓋了軟體、硬體多個部分，國內相關概念股可望享受最大利益！

謝金河：八月CPI的極度震撼

美國公布八月ＣＰＩ八．三％，這個數字高於市場預期，也讓市場擔心引來Fed暴力式升息，九月二十二日升息三碼似成定局，美股再度出現跳崖式回檔，道瓊指數大跌一二七六．三七，跌幅三．九四％，美國各大指數幾乎全線崩潰，全球股市再掀冰風暴。

超級美元風暴 台股應變計畫

美國通膨居高不下，美元強勢迫使歐洲央行跟著升息，亞洲貨幣持續競貶，台股在國際及台海不穩定因素下，且基本面可能旺季不旺，操作上需嚴控資金比重，預期後市焦點將集中在汽車相關零組件、蘋果供應鏈、受惠美國對中制裁轉單產業及軍工股身上。

窮則變、變則通 陸電玩業流落他鄉拚前途

窮則變、變則通；過去一年餘來，北京政府對當地電玩業祭出的嚴厲管制，反而加速業者走上國際化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。