快訊

又一家飯店熄燈！神旺大飯店今晚結束營業 員工流下不捨眼淚

財神爺降臨了！威力彩6.8億頭獎一人獨得 又開在「這縣市」

10月有望鬆綁「0+7」? 旅行業界「望穿秋水」盼成真

電網強韌建設 千億大餅誰吃得到？

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／吳旻蓁】

發生「三○三全台大停電」後，強化全台電網韌性成了政府當務之急，台電推出千億元規模的電網強韌建設計畫，涵蓋了軟體、硬體多個部分，國內相關概念股可望享受最大利益！

發展綠能的趨勢已成為全球熱烈討論的經濟議題，也促使各國政府與企業積極祭出相關政策與措施應對，而說到節能減碳，市場往往多將焦點放在太陽能、風力發電等新替代能源領域，不過除了新能源的創能之外，提升能源運用效率、減少電力輸送造成的耗損亦是節能減碳的一大重點。

當全球太陽能、風力等再生能源發電量逐漸成長，由於這類能源是間接性能源，也就是需要看老天臉色發電，因此若再生能源發電占比愈來愈高，供電不穩或電網負荷高低太大的問題將會更加明顯，故除了須加速發展儲能之外，能讓電力資源達到最佳配置的智慧電網（Smart Grid）也是淨零路上必備的基礎建設。電網更新在能源轉型路上至關重要，在聯合國政府間氣候變化專門委員會（ＩＰＣＣ）的報告中也強調，能源轉型的前提，是電網建設必須同步升級。

電網升級勢在必行

進一步來說，傳統電網從發電開始，經由電力傳輸、配送，到用戶端，為單向式集中發電輸出，屬於「大型集中式」發電，以長久累積的用電負載分析預測資料來開發電源與運轉調度；而智慧電網則強調小型分散式電源（包括太陽光電、風力發電、小發電機、儲能系統與電動車等），能在分散式區域電力有剩餘或不足時，在配電網區域內或區域間進行電力交換，電力方向不再固定由特高壓流向高、中、低壓的單向潮流，而是可以進行供電端到用電端雙向的調度和控制。

由此可見，智慧電網因具有提升能源運用效率、增強電力供給的可靠性及安全性，以及加速替代能源發電納入現有電力系統等優勢，目前已成為各國新一波的重點基礎建設項目之一，紛紛投入巨資在智慧電網的建設工程。像是美國當前的輸電線、變電站和變壓器網絡，逐漸因為老化和投資不足而出現問題，且隨著極端天氣事件越來越頻繁，更常出現大規模的故障，對此，在拜登的一兆美元（約新台幣二九兆元）基礎設施中，就將撥出二五億美元（約新台幣七三八億元）給電網現代化工程；中國亦加速電網投資，據悉，中國國家電網和南方電網公司在十四五期間規劃投資累計將超過二．九兆元，明顯高於十三五期間中國全國電網總投資的二．五七兆元及十二五期間的二兆元。

根據研究機構Precedence Research報告指出，二○二○年全球智慧電網市場規模為三○六億美元，預計到二○三○年將達到一六二四億美元，預期年複合成長率將達十八．二％。全球正掀起電網升級的趨勢，台灣亦不例外，尤其近兩年來，台灣先後發生二一年的五一三、五一七大停電及今年的三○三大跳電，且從北到南小規模的停電亦頻傳，都再掀起台灣輿論對電網過於集中、電網老化與韌性不足的討論。

【全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2213期；訂閱先探投資週刊電子版

延伸閱讀

創新型智慧能源產業趨勢：虛擬電廠

錦蛇日侵中山大學釀全校停電 晚上換前鎮路燈大停電

砲擊引火災 札波羅熱核電廠最後1座反應爐卸載

才剛頒布禁售燃油車新令　加州呼籲民眾電動車「別在尖峰時間充電」

相關新聞

從半導體、3C廢料中淘金

全球ＥＳＧ投資、環保意識高漲，身為半導體重鎮的台灣，該在廢棄物、廢料減量中扮演何種角色？許多業者已經看準商機，為循環經濟的永續目標注入心力。

八月營收創高股 報你知

八月營收出爐，創歷史新高、表現亮眼的個股可說是進可攻退可守的優質標的，而年成長力道最強的前三大族群，分別為儀器設備工程、晶圓代工及觀光餐飲。

電網強韌建設 千億大餅誰吃得到？

發生「三○三全台大停電」後，強化全台電網韌性成了政府當務之急，台電推出千億元規模的電網強韌建設計畫，涵蓋了軟體、硬體多個部分，國內相關概念股可望享受最大利益！

謝金河：八月CPI的極度震撼

美國公布八月ＣＰＩ八．三％，這個數字高於市場預期，也讓市場擔心引來Fed暴力式升息，九月二十二日升息三碼似成定局，美股再度出現跳崖式回檔，道瓊指數大跌一二七六．三七，跌幅三．九四％，美國各大指數幾乎全線崩潰，全球股市再掀冰風暴。

超級美元風暴 台股應變計畫

美國通膨居高不下，美元強勢迫使歐洲央行跟著升息，亞洲貨幣持續競貶，台股在國際及台海不穩定因素下，且基本面可能旺季不旺，操作上需嚴控資金比重，預期後市焦點將集中在汽車相關零組件、蘋果供應鏈、受惠美國對中制裁轉單產業及軍工股身上。

窮則變、變則通 陸電玩業流落他鄉拚前途

窮則變、變則通；過去一年餘來，北京政府對當地電玩業祭出的嚴厲管制，反而加速業者走上國際化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。