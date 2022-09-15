電網強韌建設 千億大餅誰吃得到？

【文／吳旻蓁】

發生「三○三全台大停電」後，強化全台電網韌性成了政府當務之急，台電推出千億元規模的電網強韌建設計畫，涵蓋了軟體、硬體多個部分，國內相關概念股可望享受最大利益！

發展綠能的趨勢已成為全球熱烈討論的經濟議題，也促使各國政府與企業積極祭出相關政策與措施應對，而說到節能減碳，市場往往多將焦點放在太陽能、風力發電等新替代能源領域，不過除了新能源的創能之外，提升能源運用效率、減少電力輸送造成的耗損亦是節能減碳的一大重點。

當全球太陽能、風力等再生能源發電量逐漸成長，由於這類能源是間接性能源，也就是需要看老天臉色發電，因此若再生能源發電占比愈來愈高，供電不穩或電網負荷高低太大的問題將會更加明顯，故除了須加速發展儲能之外，能讓電力資源達到最佳配置的智慧電網（Smart Grid）也是淨零路上必備的基礎建設。電網更新在能源轉型路上至關重要，在聯合國政府間氣候變化專門委員會（ＩＰＣＣ）的報告中也強調，能源轉型的前提，是電網建設必須同步升級。

電網升級勢在必行

進一步來說，傳統電網從發電開始，經由電力傳輸、配送，到用戶端，為單向式集中發電輸出，屬於「大型集中式」發電，以長久累積的用電負載分析預測資料來開發電源與運轉調度；而智慧電網則強調小型分散式電源（包括太陽光電、風力發電、小發電機、儲能系統與電動車等），能在分散式區域電力有剩餘或不足時，在配電網區域內或區域間進行電力交換，電力方向不再固定由特高壓流向高、中、低壓的單向潮流，而是可以進行供電端到用電端雙向的調度和控制。

由此可見，智慧電網因具有提升能源運用效率、增強電力供給的可靠性及安全性，以及加速替代能源發電納入現有電力系統等優勢，目前已成為各國新一波的重點基礎建設項目之一，紛紛投入巨資在智慧電網的建設工程。像是美國當前的輸電線、變電站和變壓器網絡，逐漸因為老化和投資不足而出現問題，且隨著極端天氣事件越來越頻繁，更常出現大規模的故障，對此，在拜登的一兆美元（約新台幣二九兆元）基礎設施中，就將撥出二五億美元（約新台幣七三八億元）給電網現代化工程；中國亦加速電網投資，據悉，中國國家電網和南方電網公司在十四五期間規劃投資累計將超過二．九兆元，明顯高於十三五期間中國全國電網總投資的二．五七兆元及十二五期間的二兆元。

根據研究機構Precedence Research報告指出，二○二○年全球智慧電網市場規模為三○六億美元，預計到二○三○年將達到一六二四億美元，預期年複合成長率將達十八．二％。全球正掀起電網升級的趨勢，台灣亦不例外，尤其近兩年來，台灣先後發生二一年的五一三、五一七大停電及今年的三○三大跳電，且從北到南小規模的停電亦頻傳，都再掀起台灣輿論對電網過於集中、電網老化與韌性不足的討論。