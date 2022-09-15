謝金河：八月CPI的極度震撼

【文／謝金河】

美國公布八月ＣＰＩ八．三％，這個數字高於市場預期，也讓市場擔心引來Fed暴力式升息，九月二十二日升息三碼似成定局，美股再度出現跳崖式回檔，道瓊指數大跌一二七六．三七，跌幅三．九四％，美國各大指數幾乎全線崩潰，全球股市再掀冰風暴。

包括S&P 500指數大跌四．三二％，Nasdaq跌六三二．八四，跌幅高達五．一六％，費城半導體指數大跌一六八．八二，跌幅六．一八％，歐洲股市在美股開盤前原本上漲，看到美國公布八月ＣＰＩ，也跟著掉頭，德國股市一三五六四．八三反轉向下，收在一三一八八．九五，下跌二一三．三二。

美國ＣＰＩ牽動股市脈動

而匯市再出現變化，美元指數大漲一．六八二，重新站上一一○．○一二，十四日開盤的亞洲匯市跟著大幅下跌，美國重量級科技股都出現巨大跌幅，像Apple跌九．五九美元，跌幅五．八七％，微軟跌十四．六六美元，跌幅五．五％，半導體是重災區，Nvidia重跌十三．七四美元，跌幅九．四七％，盤中寫下一三○．九九美元新低，市值從最高的八六七五．六四億美元狠狠跌到三二六九．六一億美元，超微也重挫七．六一美元，跌幅八．九九％，台積電ＡＤＲ下跌三．三四美元，跌幅四．○七％，聯電ＡＤＲ也跌四．二九％，ＶＩＸ也上升到二七．二七，全球再度陷入驚恐狀態。

今年以來，美國公布的ＣＰＩ數字牽動股市的變化，我們以近幾個月公布ＣＰＩ為例，五月十七日公布六月ＣＰＩ高達九．一％，五月十八日道瓊指數重挫一一六四．五二，跌幅達三．五七％，此後帶來一陣跌勢，到了六月十五日美國公布七月ＣＰＩ數字仍高達八．五％，次日道瓊也下跌七四一．四六，但市場認為七月ＣＰＩ已較六月回落，通膨降溫收到成效，次日道瓊指數跌到二九六五三．二九之後，美國股市出現一波彈升，攻到年線才回檔。

今年通膨升溫，每一個月公布的ＣＰＩ都牽動了股價的走勢，因為在公布ＣＰＩ數字之後，央行都會站出來表態，像八月二十六日的Jackson Hole年會，鮑威爾暗示升息會升到通膨降下來為止，道瓊指數應聲大跌一○○八．三八，美股從這一天以後展開漫長跌勢，這一波觸及年線之後壓回三一一三點，中秋節前後，美國道瓊指數合計彈升一二三六．七四，現在一記長黑大跌一二七六．三七，把四個交易日的上漲全吃掉了，可以想見空頭市場的跌勢都是在關鍵轉變的地方出現巨大的變化，這個長黑回檔通常是致命性的撞擊。

供應鏈移轉的新態勢

今年美國股市儼然是全球重災區，道瓊指數從三六三三八．六跌到三一一○四．九七，下跌十四．四％，標普五○○從四七一六．六六跌到三九三二．六九，跌了十七．四九％，Nasdaq從一五六四四．七九跌到一一六三三．五七，下跌二五．六四％，而費城半導體指數從三九四六．一六殺到二五六二．二七，慘跌三五．○六％，這已是超級重災區，像Nvidia、AMD、ASML、Intel都跌得很慘重。

台灣在美國掛牌的ＡＤＲ有台積電、聯電、日月光也都出現巨大幅度下跌，費半指數下跌，當然也壓迫到台股的走勢，到九月十三日為止，台股在二○二二年以來，指數下跌十九．五一％，在亞洲國家中，南韓下跌十九．七三％，跌得比台股重，代表中國的滬深三○○今年跌十七．二五％，香港恆生跌十七．一四％居次，但今年出現一個比較特殊的景象，日圓大幅貶值，但日本日經指數只小跌二％，而且站在年線之上。

另一個是東協各國股市，今年印尼股市上漲十％以上，印度也上漲三．九八％，泰國小漲三％，新加坡上漲四．四六％，這似乎說明了供應鏈移轉的新態勢，今年全球股市都大跌，東協各國股市除了越南因為去年漲幅過大，今年出現修正外，大多數東協國家都出現匯市抗跌、股市逆勢上漲的景象，這跟一九九七年亞洲金融風暴的景象完全不一樣。

一九九七年的亞洲金融風暴造成東協國家經濟幾乎崩潰，以泰國為例，泰銖從二二．二大貶到五四．五兌一美元，泰國股市從一七八九跌到二○四，印尼盾更是貶到驚人天價，這是東協一場大浩劫，關鍵的轉折點是一九九四年朱鎔基主導的匯改，把人民幣與外匯券併軌，人民幣貶到八．七七兌一美元，原先南進的資金轉成西進，東協經濟被掏空，從此陷入困難調整，中國則搖身變成世界工廠。

台灣非選邊站不可

這個情況現在又出現巨大變化，美國主導的供應鏈移轉，號召企業把生產基地從中國移出，最近葉倫說出一句關鍵詞「Friend Shoring」，呼籲重新建立友善供應鏈，她呼籲要把關鍵產業鏈移轉到友好關係的國家去生產，最近美國從晶片法案，到CHIP 4到限制KLA、Lam Research、AMAT對中國供應十四奈米以下設備必須得到美國商務部核准函，接著也要求EDA的Synopsys、Cadence及西門子EDA限制三奈米以下軟體輸往中國，然後是AMD及Nvidia的ＣＰＵ及ＡＩ晶片，這個動作愈來愈大。

最近拜登出席Intel在俄亥俄州的晶片廠開工典禮，又指出晶片製造一定要在美國製造，最近他又說了一句關鍵詞叫「Cancer Moonshot」，表示生物科技及生物製劑也要在美國生產，這都是供應鏈重大改變的訊號，也代表美國對中國的限制已從晶片到生技產業。這是美中博弈的重要訊號，對台灣的半導體產業而言。台灣的ＩＣ設計業者有一半營收從中國挹注，這個友善供應鏈架構下，台灣的ＩＣ設計產業可能會受到很大的衝擊。