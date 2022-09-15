超級美元風暴 台股應變計畫

【文／方亞申】

美國通膨居高不下，美元強勢迫使歐洲央行跟著升息，亞洲貨幣持續競貶，台股在國際及台海不穩定因素下，且基本面可能旺季不旺，操作上需嚴控資金比重，預期後市焦點將集中在汽車相關零組件、蘋果供應鏈、受惠美國對中制裁轉單產業及軍工股身上。

八月份市場受聯準會主席及官員連番轟炸，要降低通膨就必須一直升息等到明顯下降，再觀察後才會降息。以七、八月美國企業公布財報後對後市看法，約超過六至七成企業都看淡後市，科技業受升息影響最明顯，倒是傳產服務業等，正等待受疫情影響民眾陸續返回工作，刺激工資上漲以及房價、房租還未明顯下跌；此外，天然氣今年以來上漲超過一倍，對於即將進入冬季的歐洲，壓力還是很大。還有人資成本、房租、屋價、保險醫療等都仍在高檔，所以八月份美國ＣＰＩ指年增仍高達八．三％，美股受驚嚇重挫；當然在大多數原物料已下跌中，上述這些變數反應本來就較落後，需要時間等待下降；且時間拉長到明年，相較於今年高基期，通膨率就沒那麼高了。

台積電ＡＤＲ及輝達相對弱勢

最重要還要看全球景氣，尤其是供應鏈的改變，成本會提升，八月通膨數字出來，聯準會應該會持續升息，今年目標可能是四％，而全球經濟下滑已是不爭事實，包括美國及這次升息三碼深受通膨之苦的歐洲，還有中國在清零政策不變下，經濟也幾乎躺平，逼得中央命令營建業的爛尾樓必須在一個月內復工，而中央祭出補貼家電及汽車政策必須加大力度推動，但是影響人心最大的疫情封城依舊不變，這是習主席力主的政策，但也影響到供應鏈運轉以及消費力道，可以預計中國今年經濟成長率要「保三」會很吃力。

美國極力壓低通膨；俄羅斯宣稱要斷天然氣的歐洲，以月接近九％的通膨率，未來勢必持續升息因應，也會傷害經濟成長；中國經濟再次清零嚇到外資，所以外移勢必加速。三大經濟體都不好，且除中國外，都面臨升息壓力，只有第三大經濟體日本，及外資積極移入的印度，情況較好，股市都站穩年線之上。

美股三大指數週二出現長黑摜破季線，道瓊甚至跌破月初低點，都有向六、七月低檔區測試支撐可能，季線轉為短壓所在。至於費半表現較弱勢，距離今年低點二三八六點較近，主要是前兩年供不應求後逆轉，現階段是庫存等待消化。又受美國連續祭出限制ＥＤＡ及輝達、AMD高階與ＡＩ相關晶片輸中，近期傳出，拜登政府計畫十月發布新規定，落實限制美國銷售大陸ＡＩ晶片和十四奈米以下半導體製造設備的相關規範。

如此一來，受管制的廠商將擴大，不僅限於原本接獲通知須經許可才能銷陸的個別公司（如輝達、AMD）。其中最受關注的是美國擴大封鎖ＡＩ晶片銷陸範圍，從個別廠商擴散至整個產業相關業者。由於全球重量級ＡＩ晶片製造商都是台積電的客戶，三星只有零星部分，所以市場擔心此措施將衝擊台積電接單，而台積電第三季法說會已稱高速運算營收占比高達四三％，ＡＩ相關應用即包含在內，美國此舉使得台積電業績將很難不受影響，重心又將回到蘋果身上，可能影響台積電擴廠規模及速度，進而影響供應鏈，這是要注意的！所以台積電ＡＤＲ近期表現偏弱，距低點近，加上輝達股價創新低，兩大費半總市值最高股走勢弱，所以費半指數有再次探底可能。

蘋果、特斯拉是台股救生圈

當然美元強弱影響美股，短線美元指數衝高至一一○．七八後拉回至一○八，再受ＣＰＩ公佈回到一一○上下，以目前美國二、五年期公債殖利率都衝過三．六％，二年期甚至來到三．七八五％，都是極度看升利率訊號。其實近一周美元指數從高點拉回但是日圓、韓元及台幣實際上拉升有限，周三韓元、台幣競貶創低；日圓及人民幣也將創低，亞洲貨幣競貶依舊是進行式。