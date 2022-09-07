窮則變、變則通 陸電玩業流落他鄉拚前途

【文／蘇彬貴】

窮則變、變則通；過去一年餘來，北京政府對當地電玩業祭出的嚴厲管制，反而加速業者走上國際化。

中國的線上遊戲市場過於火紅，官媒就曾經指控，其戕害當地青少年身心的情況極其嚴峻，形同「精神鴉片」。此外，基於「（使用者）資訊安全」等的理由，北京政府在去年使出撒手鐧，對於該產業祭出嚴厲的管制。

受到如此打壓，根據北京金堤徵信服務公司旗下一個可以查詢大陸公司各類信息的網站「天眼查」（Tianyancha）的資料顯示，全中國累計就有高達一萬六○○○家以上的電玩（videogame）業者（許多是新興企業），因此被迫歇業。過去一年餘來，中國中央持續以各種不同的名目，來打壓以網路為首的當地高科技產業；其中，又以電玩業者所遭遇到的打擊最大。

政府嚴厲控管

另外，據中國影音與數字出版協會（China Audio-Video and Digital Publishing Association）的統計，今年上半年中國整個電玩產業的總營業額，為二二○億美元左右，較去年同期萎縮一．八％的幅度。這是該協會自從二○○八年開始進行統計以來，中國電玩產業總營業額與使用者人數，首度出現衰退。

去年八月三十日，中國政府祭出一項線上遊戲的嚴格新規定：年紀在十八歲以下者，每周玩線上遊戲的時間，最多不得超過三小時。此後，中國所有的線上遊戲，都必須與政府的「反沉迷」系統連結上，以監控實際的運作；而線上遊戲的玩家（gamer），則必須登記真實的姓名，才有辦法進入使用。

此外，中國政府還更進一步地暫停核准業者新線上遊戲的執照，時間長達近八個月之久。就是這項嚴厲的管制，導致許多體質較差的電玩業者，最後紛紛不支倒地。

到了今年四月，中國政府雖然恢復了業者新線上遊戲執照的核准，不過，至今核准的件數，累計也不過是二四○件左右（其中，許多其實還是純屬於舊件的重新審核）；相對而言，在二○○○年的那一段時間，每年核准的總數量，則在一○○○件以上。