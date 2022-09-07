中秋行情誰來突圍？ 變盤有影嘸？這些族群說了算

【文／方亞申】

外資持續賣超，九月份依舊是充滿不確定的月份，尤其在中秋節前後，會不會變盤？引發疑慮。日本軍工股抬頭，台灣也有機會；而外資連續兩年大賣亞洲科技股，未來勢必要回補；台幣貶值對網通、IPC、汽車AM、高爾夫、自行車還是有利。

升息、升息、升息，美國此議題籠罩全球經濟威力更勝俄烏戰爭，也造成科技股股價大幅下修，又遇到中國經濟成長率創○八年金融海嘯以來新低，可能不到三％；另一大經濟體歐盟，深受通膨之苦，德、法單月通膨動輒超過八、九％以上，歐洲央行似乎也將步上大幅升息後塵，英國更誇張，通膨率超過十％。

美、歐、中三大經濟情況都不妙，又有高利率或貨幣急貶，金融投資自然轉向較保守，尤其美國利率眼見九月底將調升至三％，今年底可能達三．五％以上，風險少且相對利率又不錯，國際資金持續流進美元趨勢將不變。

通膨、地緣政治抑制消費力

中國疫情復燃，深圳和成都相繼淪陷又封城，市場隱憂燈號亮起，導致國際鐵礦砂原料價格重挫，跌破每噸一○○美元整數關卡，創逾九個月來新低。另一方面，聯合國糧農組織（ＦＡＯ）公布八月全球糧價指數，拜烏克蘭穀物解禁恢復出口改善供給面之賜，連續五個月下滑。加上非鐵金屬價格低於首季，全球通膨陰影可望降低。但是天然氣還是在高檔，價格來到二○○八年高峰，且臨近冬天旺季來臨，壓力是較大。所幸國際油價跌破九○美元，美國普通無鉛汽油均價已連十一周下滑約二四％。在一向是用油旺季的夏季，至八月底美國對能源需求是每日八六○萬桶，比一年前減少近一百萬桶，並非大家不用而是因應通膨節省開銷。

由於通膨及升息因子擾亂經濟，大家都先觀望而減少消費：市調機構ＩＤＣ二度下修今年全球智慧型手機出貨量，由六月的十三．一億支、下修至目前的十二．七億支，年減幅度也放大至六．五％。ＩＤＣ表示，二度下修主因為破紀錄的通膨、地緣政治緊張，均大幅抑制消費力。

糟糕的是美中科技戰再起，美國又對中國接連發動科技戰，禁止Nvidia、AMD將高階繪圖處理器、ＨＰＣ、ＡＩ晶片銷往大陸，雖給予一年緩衝期，但是看看前車之鑑華為，被美國修理後，現在已落得喊能生存下去為原則。

台幣趨貶 股市賣壓不小

聯準會放話要一直升息，且不會在升到高點馬上降，可能還要維持高檔一段時間，九月升息三碼是預期中的事，今年底利率可能就會見到三．五％以上，果如此，明年很可能看到四．五％的基本利率水平，若與金融投資市場相比，四％的利率確具有吸引力，至少沒有風險，所以股市賣壓存在。再者，美國為因應中國軍力大升，連續祭出高階科技輸中限制，近期最重要就是輔助ＩＣ設計的ＥＤＡ，再來就是輝達及超微的高階ＡＩ晶片，如同前一年禁止晶圓代工的ＥＵＶ機台輸中一樣，步步斷掉中國科技向上提升關鍵。但此舉必使輸往中國的科技公司業績受影響，間接也會影響台積電。

科技股最講求成長力，但中國市場成長逐漸力衰，美國科技業勢必受影響，半導體股首當其衝，蘋果也可能被波及。倒是原來就不靠中國的谷歌、亞馬遜可能較好。後續中國是否報復或是美國再加重禁止科技項目仍待觀察。美股四大指數中以費半最弱勢，臨近今年低點二三八六點，理論上仍具一定支撐；道瓊則看三萬點、那指看一萬一千點、標普看三八○○點。

另一方面，美國聯邦參議院外交事務委員會預定九月十四日對二○二二年《台灣政策法》進行最後審議，若順利通過，將送交全院表決。《台灣政策法》主旨在於提升台灣安全及國防能力、嚇阻中國侵略台灣，具體措施包括接下來四年提供四五億美元軍援、正式賦予台灣「主要非北約盟友」地位，以及支持台灣加入「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）。如果《台灣政策法》立法過關，將是一九七九年美國制定《台灣關係法》以來，最具重要性的對台法案。此法案若通過，中國勢必有大動作反應，十月份二○大舉行在即，美國出此動作，是一種測試，而後是否會將演變成軍演或更高衝突仍待觀察。果如此對股市又是一次大震盪。

美國經濟確實降溫，且聯準會不斷放話升息，使得美元指數再度創高至一一○上下，台幣、韓元、歐元、英鎊、日圓全數貶值創新低，如附圖，股市賣壓自然較大。

國安基金委員、財長蘇建榮與現任執行秘書的次長阮清華，在二日的財政部記者會上雙雙回應媒體對國安基金的提問；蘇建榮指出，當前國安基金要評估的，主要有三大課題。蘇建榮指出，首要是美國情勢，去年美國貨幣政策認為通膨是短暫性的，只有縮表，但今年Fed貨幣政策已改變，已認清通膨不是短暫的，所以除了縮表，開始升息，對整個市場流動性造成更大影響，美國實體經濟也會改變，並且影響台灣，尤其近幾年政府推動台商回流以來，所以對美國經濟依存依賴影響更大。