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存股入門第一招 營益率決勝負

聯合新聞網／ 先探投資週刊

【文／黃俊超】

升息抑止通膨擴張，也打壓經濟成長，貨幣政策亦不利多方表態，可趁此時機檢視手中持股競爭力與體質，進行汰弱留強，值得長期投資的績優股，歷經利空淬煉，或將浴火重生展翅高飛。

疫情改變生活與寬鬆貨幣政策交雜的後遺症，加上俄烏戰爭尚未看到盡頭，通膨成為多數國家頭號大敵，美國聯準會與歐洲央行採取緊縮政策，而日本與中國則偏向寬鬆政策，貨幣政策與經濟狀況不同調，國際資金大挪移，股、債市劇烈震盪，近日美元指數衝高至一一○，美國以外多數國家貨幣趨於貶值。

寬鬆貨幣政策與中美關係轉為對立關係，是台股衝高的重要原因，美國力挺與台積電的重要性，推升台灣於國際上的地位，接下來還有台灣政策法，不過來自中國威脅的地緣政治風險也同步升溫；貨幣政策轉向除了升息之外，聯準會縮表金額自九月起，將會倍增至九五○億美元，市場動能持續降溫。

漲時重勢 跌時重質

上半年台灣上市櫃公司獲利表現仍是亮眼，不過外資繼前年賣超五三九四億元、去年賣超四五四○億元之後，今年至九月五日在台幣貶值的背景下，更是變本加厲突破一．一兆元，雖有投信與國安基金力挺，加權指數仍是偏向修正脈動，櫃檯指數技術性反彈相對較強，然而經濟前景疑慮仍深，投資當回歸基本面。

「漲時重勢，跌時重質。」未來產業展望持續看好、財務體質相對較佳，且具備獲利與配息能力的公司，若逢系統性風險而出現修正，反而應該是逢低布局的時機點。財務報表中包含毛利率、營益率、存貨周轉率、獲利能力等相關數據，為公司展現營運與競爭力的表徵，也是該加碼或是換股操作的指標。

營益率為企業創造營收之後，扣除營業成本與營業費用後，所能獲取的利潤比率，維持穩健則有利於以股息為目的的長期投資，如電信、保全等，若向上成長還將更有利於提升資本利得，較易發生於走在正確的趨勢上，或是在該產業取得領先地位，可搭配毛利率、淨利率一併觀察，且與同產業公司相互比較。

僅從單季數據觀察，雖然可能是成長或衰退的開端，不過容易因為其他因素而導致突兀現象，也與產業特性或季節性因素有關，相對之下，連續數據具較高參考意義。新台幣貶值有利出口而不利進口，上市櫃公司上半年營益率為正數，且較去年全年成長與至少持平共計為七一七家，略高於衰退的六三八家。

台積電、欣興營益率步步高

股市走在景氣變化前，包含台勝科、欣興、聯電、台星科、廣積與由負翻正的常珵、豐達科、威盛等共計七三家公司，營益率的絕對數字呈現雙位數成長，不過股價並不同步，若已經反應在先且前景出現雜音，則修正幅度也可能高於指數跌幅。

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