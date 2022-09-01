中小型股來勢洶洶 哪些族群為中秋行情暖身？

【文／黃俊超】

鮑威爾鷹派發言，通膨、貨幣政策與經濟展望持續拉扯，牽動股、匯、債市此消彼漲，加權指數反彈後上檔壓力逐漸加重，不過國安基金可望持續發揮安定效果，短線操作重點可放在櫃檯指數，尤其滾量向上的中小型股，將較具有發揮空間。

一年一度全球央行年會，美國聯準會主席鮑威爾釋出鷹派訊息，為了抑制通貨膨脹，將會帶給家庭和企業痛苦，強勁的勞動市場也將受到衝擊，這是所需付出的不幸代價，若未能恢復物價穩定，將造成更大的痛苦，且必須使通膨維持低水準，直到任務完成為止，並重申九月升息幅度，將取決於通膨與就業數據。

歐洲央行也站在同一陣線，甚至表示別無選擇，只能繼續緊縮政策，即使歐洲經濟越來越有陷入衰退的可能，不過，並非全球步調都是相同，日本央行總裁黑田東彥就表示，年底日本通膨可能接近二％或三％，但預期明年將再次減速，因此，在薪資和物價穩定、持續成長之前，別無選擇繼續放鬆貨幣政策。

從先樂後苦到先苦後樂

雖然美國與歐洲都是採取貨幣緊縮政策，但是相較自給自足的美國，歐央所面臨的經濟挑戰更為艱鉅，主因在於俄烏戰爭祭出制裁，然而從俄羅斯進口石油三成、煤炭三成、天然氣更達四成，甚至如奧地利、芬蘭等更百分之百仰賴進口，能源價格大幅提高嚴重壓縮可支配所得，而脫歐的英國通膨更為嚴重。

為了對抗疫情所帶來的壓力，各國央行紛紛採取貨幣寬鬆，甚至是無限寬鬆政策，帶動全球總體經濟成長、股市衝高，然而，政策副作用、戰爭與運輸等多重因素交雜，加上誤判通膨嚴重度與影響性，貨幣政策急轉彎。從疫情爆發的先樂後苦，到為了避免通膨無法收拾的先苦後樂，金融市場震盪更加劇烈。

美元指數再創波段新高，歐元持續在價平掙扎，英鎊波段新低、直指疫情爆發的一．一四，日圓再次來到一三九，貶破前低的機會逐漸增加，韓元突破一三五○逼近金融海嘯時位階，人民幣第二階段貶勢啟動，突破六．九朝疫情爆發的七．一八前進，新台幣近期加速貶值，已突破三○．四元兌一美元價位。

鮑威爾鷹派談話，市場對九月升息三碼的預期再度拉升，然而相對於美國經濟擁有低失業率優勢，全球其他國家升息的力道恐難抗衡，則當利差變大，匯率就有更大貶值空間，倘若市場出現競貶跡象，對總體經濟將帶來更多不確定因素，台灣貨幣政策向來溫和，新台幣貶值幅度相對較低，仍有再貶值空間。

外資今年賣超突破一兆元

美國公債殖利率一年期以上高點出現在六月十四日，對照Nasdaq低點一○五六五在六月十六日，殖利率八月初降至波段低點，而後開始緩步向上，不過未突破前高，Nasdaq反彈後也進入震盪期，而鮑威爾於傑克森洞的演說，道瓊、S&P 500與Nasdaq同步跌破半年線，來到季線尋求支撐，費城半導體指數最弱勢，已在季線之下。

隨著美股走低，歐洲與日、韓股市跟著修正，台灣加權指數一度跌破一五○○○點與短中期均線，不過八月月線仍收紅，國安基金宣布進場時間點今年最低一三九二八點，將具一定程度的護盤力道，今年上半年上市櫃整體財報表現依舊出色，但是下半年面臨高存貨、低需求風險，類股間走勢將更為分歧。